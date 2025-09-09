'पत्थरबाजी की कोई...', MLA Mehraj Malik पर PSA लगाने पर भड़के उमर अब्दुल्लाह

Omar Abdullah on MLA Mehraj Malik: जम्मू-कश्मीर के डोडा के AAP MLA Mehraj Malik को पुलिस ने PSA के तहत 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था. इस गिरफ्तारी के बाद विधायक को जेल भेज दिया गया है. इस मामले को लेकर राज्य की सियासत गरमा गई है. AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है. इस बीच सूबे के मुखिया उमर अब्दुल्लाह ने भी प्रशासन के इस फैसले पर हैरानी जताई है.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, "मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्हें इतने सख्त कानून PSA के तहत हिरासत में लिया गया. क्या पत्थरबाजी की कोई घटना हुई? उल्टा, हमारी धार्मिक भावनाओं से खेलने वालों ने हजरतबल दरगाह का माहौल खराब किया. निर्दोष लोगों को परेशान किया जा रहा है. लेकिन हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है."

#WATCH | Srinagar | On the detention of J&K AAP President & MLA Mehraj Malik under provisions of the Jammu and Kashmir Public Safety Act 1978 (PSA), J&K Chief Minister Omar Abdullah says, "...I am not able to understand what he did to get detained under such a strict law,… pic.twitter.com/XI4irywvDh — ANI (@ANI) September 9, 2025

पुलिस ने लगाया संगीन इल्जाम

पुलिस का इल्जाम है कि उन्होंने अधिकारियों से बदसलूकी की, राहत सामग्री के बंटवारे में अड़ंगा डाला और युवाओं को प्रशासन के खिलाफ भड़काया. पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई जरूरी थी.

PSA के तहत गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति हो गए हैं मेहराज

अब तक पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) का इस्तेमाल पत्थरबाजों और अलगाववादी नेताओं के खिलाफ होता था, लेकिन पहली बार किसी विधायक पर यह कानून लगाया गया है. इस वजह से मेहराज मलिक जम्मू-कश्मीर के पहले विधायक बन गए हैं जिन पर PSA लागू किया गया है.

केजरीवाल ने बोला हमला

वहीं, मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनके समर्थन में सामने आए हैं. केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर मलिक की गिरफ्तारी का वीडियो साझा करते हुए सवाल उठाया कि क्या जनता के लिए अस्पताल मांगना इतना बड़ा गुनाह है कि एक चुने हुए विधायक को जेल में डाल दिया जाए? उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ उठाने पर सज़ा मिलना बेहद चिंता की बात है.