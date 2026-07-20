Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Zee Salaam ख़बरें
  • /चिनाब से दूर रहने की चेतावनी, बादल फटने से पुंछ में तबाही, सात लोगों की मौत

चिनाब से दूर रहने की चेतावनी, बादल फटने से पुंछ में तबाही, सात लोगों की मौत

Jammu Kashmir Floods: जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और बादल फटने से हालात गंभीर हो गए हैं. पुंछ के सुरनकोट में फ्लैश फ्लड से कम से कम सात लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग लापता हैं. प्रशासन और बचाव दल राहत कार्य में जुटे हैं. वजीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने हालात की समीक्षा कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 20, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:52 AM IST
चिनाब से दूर रहने की चेतावनी, बादल फटने से पुंछ में तबाही, सात लोगों की मौत
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चिनाब से दूर रहने की चेतावनी, बादल फटने से पुंछ में तबाही, सात लोगों की मौत
jammu kashmir floods10 min ago
2
jammu kashmir news1 hr ago
3
muslim news1 hr ago
4
Saudi arabia news1 hr ago
5
Uttar Pradesh newsJul 19