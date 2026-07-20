/चिनाब से दूर रहने की चेतावनी, बादल फटने से पुंछ में तबाही, सात लोगों की मौत

Jammu Kashmir Floods: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने रविवार (20 जुलाई) को रामबन में लोगों से चिनाब नदी के किनारों से दूर रहने की अपील की. ​​यह अपील बगलीहार हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट डैम के गेट खुलने के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से की गई. एक एडवाइज़री में, रामबन पुलिस ने लोगों से नदी के पास न जाने और ऑफिसर्स के जिरए जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया. जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ (फ्लैश फ्लड) की वजह से कम से कम सात लोगों की मौत हो गई है. वहीं, केंद्र शासित प्रदेश में भारी बारिश के बीच सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की बचाव टीमें लापता लोगों की तलाश में जुटी रहीं.