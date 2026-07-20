/चिनाब से दूर रहने की चेतावनी, बादल फटने से पुंछ में तबाही, सात लोगों की मौत

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Jammu Kashmir Floods: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने रविवार (20 जुलाई) को रामबन में लोगों से चिनाब नदी के किनारों से दूर रहने की अपील की. यह अपील बगलीहार हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट डैम के गेट खुलने के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से की गई. एक एडवाइज़री में, रामबन पुलिस ने लोगों से नदी के पास न जाने और ऑफिसर्स के जिरए जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया. जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ (फ्लैश फ्लड) की वजह से कम से कम सात लोगों की मौत हो गई है. वहीं, केंद्र शासित प्रदेश में भारी बारिश के बीच सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की बचाव टीमें लापता लोगों की तलाश में जुटी रहीं.
मौत के आंकड़ों की तस्दीक करते हुए, सुरनकोट के उप-जिला अस्पताल के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (BMO) मोहम्मद यूसुफ ने कहा, "सुरनकोट, राजौरी और पूरे राज्य सहित पूरे जिले में आई आपदा और तूफान के संबंध में, हमने अब तक सुरनकोट में सात मौतों की पुष्टि की है. हमने छह शवों की मेडिकल रूसुमात पूरी कर ली हैं और उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया है, जबकि एक और शव, जो हमें हाल ही में मिला है, उसे अभी लाया जा रहा है. कई लोगों के लापता होने की खबर है; हम अभी सही संख्या का पता नहीं लगा पाए हैं. धारा के पास बचाव अभियान चल रहा है."
उमर अब्दुल्ला ने जम्मू ने हाई लेवल बैठक कर हालात का लिया जायजा
बारिश से जुड़ी आपातकालीन स्थिति को देखते हुए, जम्मू-कश्मीर के वजीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में सिविल सचिवालय में एक हाई लेवल बैठक की सदारत की. इस बैठक में पुंछ और राजौरी जिलों में लगातार बारिश, अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से बने हालात की जायजा लिया गया और साथ ही पूरे जम्मू-कश्मीर में प्रशासन की तैयारियों का जायजा लिया गया. बैठक में मौजूदा मौसम की स्थिति, भारी बारिश के असर और सार्वजनिक सुरक्षा को यकीनी बनाने, ज़रूरी सेवाओं को बहाल करने और प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए कई विभागों के जरिए उठाए जा रहे कदमों का जायजा लिया गया.
उमर अब्दुल्ला ने चौबीसों घंटे कंट्रोल रूम चालू रखने का दिया निर्देश
अचानक आई बाढ़ में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और राहत, पुनर्वास और बहाली के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया. मिलकर काम करने पर ज़ोर देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, "तालमेल बहुत ज़रूरी है." उन्होंने सभी ज़िलों को निर्देश दिया कि वे चौबीसों घंटे कंट्रोल रूम चालू रखें, लगातार नज़र रखें और समय पर कार्रवाई के लिए जानकारी तेज़ी से पहुँचाना सुनिश्चित करें.