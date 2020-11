CM योगी का मासूम बच्ची को दिवाली गिफ्ट, पापा को भिजवाया घर और पुलिस की लगाई क्लास, देखें VIDEO

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने जिस मासूम बच्ची के पापा को गिरफ्तार किया था, आज उसे मिठाइयां और चॉकेलेट लेकर मनाने पहुंच गए. ये असर था, सीएम योगी आदित्यनाथ की हमदर्दी का. उन्हें जैसे ही पुलिस के इस गैसइंसानी चेहरे के बारे में पता चला तो सीएम ने एक्शन लेते हुए मुजरिम पुलिसवालों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया. इसके साथ ही उन्होंने वाज़ह हिदायत दी कि पुलिस हर किसी से हस्सासियत से पेश आए.

Place: Khurja, Bulandshahr, Uttar Pradesh.

Hello @bulandshahrpol and @Uppolice, we know that there is a complete ban on firecrackers in this area.

But take a look on how you are executing the order of @UPGovt.

A child is wailing for her father.

Is this the way to impose an order? pic.twitter.com/cdKOmA98PS

— Soumyadipta (@Soumyadipta) November 13, 2020