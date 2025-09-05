Eid Miladunnabi: CM योगी ने दी ईद-ए-मिलादुन नबी की बधाई; राहुल, लालू और तेजस्वी ने किया नज़रअंदाज़!
Zee Salaam ख़बरें

Eid Miladunnabi: CM योगी ने दी ईद-ए-मिलादुन नबी की बधाई; राहुल, लालू और तेजस्वी ने किया नज़रअंदाज़!

Eid Miladunnabi Wishes of Top Leaders: ईद-ए-मिलादुन नबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई नेताओं ने बधाई सन्देश दिया है, लेकिन राहुल, लालू और तेजस्वी ने इस मौके पर कोई सन्देश नहीं दिया है जबकि राहुल ओणम की बधाई दे रहे हैं.. आइये देखते हैं किस नेता ने क्या अपने x हैंडल पर क्या लिखा ?

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 05, 2025, 11:01 AM IST

Eid Miladunnabi: CM योगी ने दी ईद-ए-मिलादुन नबी की बधाई; राहुल, लालू और तेजस्वी ने किया नज़रअंदाज़!

Eid Miladunnabi Wishes of Top Leaders: आज ईद-ए-मिलादुन नबी है, यानी पैगम्बर मुहम्मद साहब का जन्मदिन. देश- दुनिया के मुसलमान इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस मौके पर कई नेताओं ने बधाई सन्देश दिए हैं. ख़ास बात ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिसियल x हैंडल से भी ईद-ए-मिलादुन नबी के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई दी गई है. 

CM Office, GoUP@myogiadityanath ने लिखा, मुख्यमंत्री ने ईद-ए-मिलादुन्नबी के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह त्यौहार पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है. उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह त्यौहार समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए नई प्रेरणा प्रदान करेगा. 
हालांकि, मुख्यमंत्री के पर्सनल x हैंडल से ईद-ए-मिलादुन्नबी पर ऐसी कोई बधाई नहीं दी गई है, जबकि ओणम और शिक्षक दिवस पर बधाई सन्देश दिया गया है.  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुक्रवार को पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन मिलाद-उन-नबी पर राष्ट्र को बधाई दी और शांति और समाज की भलाई की कामना की है. 
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रधानमंत्री ने लिखा, "मिलाद-उन-नबी के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ. यह पवित्र दिन हमारे समाज में शांति और खुशहाली लाए. करुणा, सेवा और न्याय के मूल्य सदैव हमारा मार्गदर्शन करें. ईद मुबारक!"

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को पैगंबर मुहम्मद के जन्मदिन, ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएँ दीं हैं. 
X पर एक पोस्ट में, राष्ट्रपति मुर्मू ने लोगों से पैगंबर मुहम्मद की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए भाईचारे की भावना के साथ आगे बढ़ने और देश के विकास के लिए काम करने का आग्रह किया. 
राष्ट्रपति ने अपने पोस्ट में कहा, "पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्लम) के जन्मदिन, ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के पवित्र अवसर पर, मैं अपने सभी देशवासियों, विशेषकर हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई देती हूँ."

पोस्ट में आगे कहा गया, "इस पावन अवसर पर, हमें उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए भाईचारे की भावना के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए."

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएँ दीं. 
X पर उन्होंने लिखा, "ईद-ए-मिलाद-उन-नबी की हार्दिक शुभकामनाएँ! यह ईद सभी के जीवन में खुशियाँ लाए और एकता एवं भाईचारे के बंधन को मजबूत करे."

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी शुभकामनाएँ देते हुए X पर एक पोस्ट में लिखा, "मिलाद-उन-नबी के पावन अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ. ईद मुबारक!"

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी लोगों को बधाई देने में शामिल हुए. एक्स पर अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा, "सभी को ईद मिलाद-उन-नबी मुबारक. यह पावन अवसर शांति, समृद्धि और करुणा का संदेश लेकर आए और सभी को सद्भावना की भावना से जोड़े."

राहुल गांधी के x हैंडल से ओणम की तो बधाई दी गई है लेकिन ईद मिलाद-उन-नबी का कोई बधाई सन्देश नहीं है.. लालू प्रसाद यादव , तेजस्वी यादव की तरफ से भी कोई बधाई सन्देश नहीं है जबकि तेजस्वी से शिक्षक दिवस की बधाई दी है.. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बधाई दी है..

गौरतलब है कि ईद मिलाद-उन-नबी, जिसे ईद-ए-मिलाद-उन-नबी या मौलिद के नाम से भी जाना जाता है, पैगंबर मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के जन्मदिवस का प्रतीक है.  पैगंबर का जन्मदिन 12 रबी उल अव्वल को मनाया जाता है, जो इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक तीसरा महीना है. ईद मिलाद-उन-नबी का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पैगंबर के जीवन, उनकी शिक्षाओं, कष्टों और उनके चरित्र का जश्न मनाना है, क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मनों को भी माफ कर दिया था.  इस दिन का महत्व उत्सव से कहीं ज्यादा है, यह पैगंबर मुहम्मद द्वारा समर्थित न्याय, करुणा और एकता के स्थायी मूल्यों की याद दिलाता है. 

 मुस्लिम माइनॉरिटी की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam

