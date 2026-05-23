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Opinion: कॉक्रोच जनता पार्टी, जिसे मजाक समझा जा रहा, क्या वो एक दिन इंक़िलाब लिख देगा ?

देश के नौजवानों का चीफ जस्टिस के जरिये मज़ाक उड़ाने के बाद जिस तरह कॉक्रोच जनता पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, वो देश में फैली बेरोजगारी, कुंठा और हताशा का परिणाम है. आज इसका मजाक उड़ाया जा रहा है लेकिन एक दिन ऐसे ही नौजवान पर दल इतिहास लिख देगा. 

Written By  Muhammad Osman Azhari |Last Updated: May 23, 2026, 04:20 PM IST

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Opinion: कॉक्रोच जनता पार्टी, जिसे मजाक समझा जा रहा, क्या वो एक दिन इंक़िलाब लिख देगा ?

सवाल उठते रहे तो तख़्त भी हिल जाते हैं,
 और ख़ामोश लोग भी एक रोज़ बोल जाते हैं."

भारत की राजनीति सिर्फ चुनावों और सरकारों का इतिहास नहीं है; यह जनता की उम्मीदों, असंतोष और बदलते सामाजिक मनोविज्ञान का इतिहास भी रहा है. हर दौर ने अपनी भाषा और अपने प्रतीक बनाए हैं. कभी आंदोलन सड़कों पर दिखाई दिए, कभी विश्वविद्यालयों में और कभी बड़े जननेताओं के नेतृत्व में. लेकिन आज का दौर अलग है. आज विरोध सिर्फ़ धरनों, रैलियों और नारों तक सीमित नहीं है; वह अब मीम, वायरल वीडियो, हैशटैग और डिजिटल अभियानों की भाषा में भी व्यक्त हो रहा है. इसी बदलते राजनीतिक वातावरण में अचानक एक नाम चर्चा के केंद्र में आया है हैक्रोच जनता पार्टी (CJP).

     पहली नज़र में यह किसी इंटरनेट मज़ाक, व्यंग्य अभियान या क्षणिक ट्रेंड जैसा दिखाई देता है, लेकिन इतिहास यह बताता है कि राजनीति में कई बार जो चीज़ शुरुआत में मज़ाक लगती है, वही बाद में गंभीर संकेत साबित होती है, क्योंकि हर व्यंग्य के पीछे कोई न कोई दर्द और हर मज़ाक के पीछे कोई न कोई बेचैनी छिपी होती है.

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     भारत की राजनीति में जब भी बड़े बदलाव आए, उनकी जड़ें असंतोष में थीं. The Emergency के बाद देश ने एक ऐसा दौर देखा जब जनता के भीतर सत्ता के प्रति असंतोष जमा हो चुका था. उसी माहौल से 1977 में Janata Party का उदय हुआ. विभिन्न विचारधाराओं के दल एक मंच पर आए और सत्ता परिवर्तन हुआ. इसके बाद 1988–89 के दौर में Janata Dal का उभार भी व्यवस्था-विरोधी भावनाओं से जुड़ा हुआ था. भ्रष्टाचार, राजनीतिक असंतोष और सामाजिक परिवर्तन की मांगों ने उस दौर की राजनीति को प्रभावित किया. लेकिन उन दोनों दौर और आज के दौर में एक बड़ा अंतर है. तब अख़बार, जनसभाएँ और संगठन माध्यम थे. आज एल्गोरिद्म, सोशल मीडिया और डिजिटल संस्कृति नए राजनीतिक औज़ार बन चुके हैं. यही वजह है कि कॉक्रोच जनता पार्टी को केवल “मेम पार्टी” कहकर नज़रअंदाज़ करना शायद जल्दबाज़ी होगी.

इस पूरे विवाद को गति तब मिली जब सोशल मीडिया पर यह दावा वायरल हुआ कि न्यायपालिका से जुड़ी एक टिप्पणी में बेरोज़गार युवाओं के लिए 'कॉक्रोच' शब्द का प्रयोग किया गया. बाद में इस दावे को लेकर बहस और अलग-अलग स्पष्टीकरण सामने आए, लेकिन तब तक इंटरनेट की दुनिया में प्रतिक्रिया फैल चुकी थी. लेकिन यहाँ असली प्रश्न यह नहीं कि शब्द किसने कहा? असली प्रश्न यह है कि करोड़ों युवाओं ने उस शब्द को अपनी पहचान के व्यंग्यात्मक प्रतीक में इतनी जल्दी क्यों बदल लिया?

     भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देशों में है, लेकिन यह भी सच है कि इसी युवा आबादी का बड़ा हिस्सा रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं में देरी, पेपर लीक, आर्थिक दबाव, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और भविष्य की अनिश्चितताओं से जूझ रहा है. यह भी एक सच्चाई है कि समय के साथ सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और जातीय ध्रुवीकरण ने कई बार युवाओं के मूल आर्थिक प्रश्नों को पीछे धकेल दिया.  बहसें पहचान पर अधिक होने लगीं और रोज़गार पर कम. लेकिन शायद पहली बार किसी डिजिटल अभियान ने सीधे युवा वर्ग की उसी दुखती रग पर हाथ रखा है.

     कई राजनीतिक आंदोलनों को शुरुआती दौर में देशव्यापी समर्थन नहीं मिला था। उन्हें धीरे-धीरे विस्तार मिला। लेकिन कॉक्रोच जनता पार्टी को लेकर यह धारणा बनी कि इंटरनेट की दुनिया में इसे अलग-अलग क्षेत्रों से एक साथ प्रतिक्रिया मिली। यह समर्थन कितना स्थायी है, यह समय बताएगा, लेकिन इसकी शुरुआती गति ने राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान खींचा है।

     इसके नाम में भी एक प्रतीकात्मक पहलू मौजूद है. कॉक्रोच को लोकप्रिय संस्कृति में एक ऐसे जीव के रूप में देखा जाता है जो कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने की क्षमता रखता है.  इसकी अनेक प्रजातियाँ हैं और इसे अक्सर अत्यधिक प्रतिरोध क्षमता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है. वैज्ञानिक तथ्यों और लोकप्रिय धारणाओं को अलग रखते हुए यदि इसे एक रूपक की तरह देखा जाए, तो शायद यह संदेश निकलता है कि- "उपेक्षा, दबाव और मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद भी अस्तित्व बना रह सकता है. " “कॉक्रोच को आप मार सकते हैं, मिटा नहीं सकते. ये न्यूक्लियर बम में भी ज़िंदा रहता है – साइंस कहती है. और सियासत कहती है – ये बेरोज़गारी में भी वोट देगा.”

     शायद यही कारण है कि कुछ युवा इस नाम को केवल मज़ाक नहीं, बल्कि अपने संघर्ष और हताशा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति मान रहे हैं. बताया जाता है कि इस डिजिटल अभियान में अभिजीत दिपके जैसे नामों की चर्चा हुई, जो राजनीतिक संचार और डिजिटल रणनीति की दुनिया से जुड़े रहे हैं. यह भी एक महत्वपूर्ण संकेत है कि राजनीति का मैदान अब केवल संसद और चुनावी मंच तक सीमित नहीं रह गया है. अब डिजिटल मनोविज्ञान भी राजनीतिक प्रभाव का बड़ा कारक बन रहा है. 

     कॉक्रोच जनता पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी राजनीति पारंपरिक नहीं दिखती. इसके पास न कोई विशाल वैचारिक घोषणापत्र दिखाई देता है और न पारंपरिक संगठनात्मक ढाँचा. इसकी शक्ति मीम, व्यंग्य, इंटरनेट स्लैंग और युवाओं की निराशा है. इसने गुस्से को हास्य में बदल दिया, बेरोज़गारी को मीम में बदल दिया और राजनीतिक निराशा को डिजिटल अभियान में बदल दिया.

     भारत की राजनीति में पहले भी व्यवस्था-विरोधी प्रयोग हुए हैं. Aam Aadmi Party भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली और सड़क से संसद तक पहुँची. वहीं दक्षिण भारत में Vijay जैसे व्यक्तित्वों का उभार युवाओं की आकांक्षाओं की दूसरी अभिव्यक्ति माना जा सकता है. लेकिन कॉक्रोच जनता पार्टी इन दोनों से अलग दिखाई देती है. यह किसी एक चेहरे की राजनीति नहीं है. यह किसी एक नेता की लोकप्रियता पर आधारित नहीं है. यह एक डिजिटल मनःस्थिति है, एक सामूहिक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है.

     पहली बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राजनीतिक बहस का केंद्र किसी जातीय, धार्मिक या क्षेत्रीय पहचान से हटकर सीधे युवाओं की आर्थिक और सामाजिक बेचैनी बन सकती है. यह वह पिच है जिस पर केवल विपक्ष को नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष को भी खेलना पड़ सकता है. कुछ लोग इसकी तुलना पड़ोसी देशों में उभरे युवा आंदोलनों से करने की कोशिश करते हैं. लेकिन हर देश की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ अलग होती हैं. इसलिए सीधी तुलना सावधानी से की जानी चाहिए. फिर भी यह मानना कठिन है कि ऐसे डिजिटल रुझानों का राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. 

     एक मुस्लिम स्कॉलर की हैसियत से मुझे इस पूरे घटनाक्रम में राजनीति से अधिक समाज का प्रश्न दिखाई देता है. आज इदारों की ख़ुदमुख्तारी, न्यायिक निष्पक्षता, मीडिया की स्वतंत्रता और जवाबदेही पर बहसें दिखाई देती हैं. किसान, नौजवान, ताजिर और नौकरीपेशा तबक़ा जब बेचैनी महसूस करने लगे, तो ऐसे प्रतीक जन्म लेते हैं. सत्ता और विपक्ष दोनों को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए.  राजनीति में कई बार मज़ाक ही अवाम की आवाज़ बन जाता है. जनता हमेशा भाषणों से जवाब नहीं देती. कभी वोट से, कभी ख़ामोशी से और कभी तंज़ से जवाब देती है.

     कॉक्रोच जनता पार्टी शायद चुनाव न लड़े. शायद यह कभी औपचारिक राजनीतिक दल भी न बने. लेकिन उसने एक बात स्पष्ट कर दी है-भारत का युवा अब अपनी भाषा बदल चुका है. वो गुस्से को मीम में, दर्द को व्यंग्य में और विरोध को वायरल ट्रेंड में बदलना सीख चुका है, और संभव है कि आने वाले समय की राजनीति केवल संसद में नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर भी लिखी जाए. कल तक जो ‘कुछ नहीं’ थे, आज ‘कॉक्रोच’ हैं. कल को ‘किंगमेकर’ न बन जाएं – वक़्त का क्या भरोसा. 

"मज़ाक समझ के जिन्हें हम नज़रअंदाज़ करेंगे,वही सवाल उस्मान एक दिन इंक़िलाब लिखेंगे."

लेखक:

मुहम्मद उस्मान एडवोकेट अज़हरी, मुस्लिम स्कॉलर
 

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Muhammad Osman Azhari

मुहम्मद उस्मान अज़हरी पेशे से एक वकील, और प्रसिद्ध मुस्लिम स्कॉलर हैं, जो देश के कानून और संविधान की रोशनी में मुस्लिम समाज के सियासी, समाजी, शैक्षणिक और आर्थिक मसलों के साथ-साथ इस्लाम के बारे में ...और पढ़ें

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