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Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंOpinion: वो दर्द भी देता है, और दवा भी देता है; कैसे कह दें कि वो अपना नहीं है?

Opinion: वो दर्द भी देता है, और दवा भी देता है; कैसे कह दें कि वो अपना नहीं है?

देश में इस वक़्त समाजी हमआहंगी कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही है. नफरत के पैरोकार लगातार इसको हवा दे रहे हैं, जिससे देखकर कई बार लोगों को डर लगता है. लेकिन ये डर और संशय चिरस्थाई नहीं है. यहाँ का समाज एक दूसरे से गहराई और इंसानियत के रिश्ते से जुड़ा हुआ है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी प्रेम, भरोसे और सहिष्णुता का परिचय दे देता है. 

Written By  Muhammad Osman Azhari |Last Updated: Apr 22, 2026, 04:41 PM IST

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Opinion: वो दर्द भी देता है, और दवा भी देता है; कैसे कह दें कि वो अपना नहीं है?

  मौजूदा भारत के सामाजिक मंज़रनामे को अगर सिर्फ़ सुर्खियों की रोशनी में देखा जाए, तो एक गहरा ध्रुवीकरण नज़र आता है. लेकिन जब हम ज़मीनी हक़ीक़त और दस्तावेज़शुदा वाक़ियात का जायज़ा लेते हैं, तो तस्वीर कहीं ज़्यादा मुतवाज़िन और इंसानियत पर मबनी दिखाई देती है. एक मुस्लिम स्कॉलर की हैसियत से यह कहना बजा है कि दोनों समुदायों के अंदर से ऐसे मुक़द्दस जज़्बात बार-बार सामने आए हैं, जहाँ लोगों ने मज़हबी पहचान से ऊपर उठकर एक-दूसरे की हिफ़ाज़त की है.

   सबसे पहले, हिंदू समाज के भीतर से मुसलमानों के हक़ में खड़े होने के उदाहरणों को देखें:- Kotdwar में 2026 का मामला काफ़ी अहम है, जहाँ एक हिंदू नौजवान दीपक कुमार ने भीड़ द्वारा एक मुस्लिम दुकानदार को निशाना बनाए जाने पर डटकर मुख़ालफ़त की. यह सिर्फ एक फ़र्द का अमल नहीं था, बल्कि क़ानून की बालादस्ती और नागरिक ज़िम्मेदारी की एक खुली मिसाल थी. इसी तरह Delhi riots के दौरान कई हिंदू घरानों ने मुस्लिम पड़ोसियों को अपने मकानों में पनाह देकर उनकी जान बचाई. यह कोई सियासी नारा नहीं, बल्कि पड़ोस और इंसानी रिश्तों की असल ताबीर थी.

   Muzaffarnagar (2013) के फ़सादात में भी यही रुझान सामने आया, जहाँ कई गाँवों में हिंदू ख़ानदानों ने मुस्लिम परिवारों को अपने घरों और खेतों में पनाह दी. इसी तरह दक्षिण भारत में Kozhikode (2018) और Chennai (2015) की सैलाब जैसी आफ़तों के दौरान मंदिरों ने मुस्लिम समुदाय को न सिर्फ पनाह दी बल्कि नमाज़ की अदायगी के लिए जगह भी मुहैया कराई. यह अमल मज़हबी तंगनज़री के बरअक्स एक वसीअ नज़रिया पेश करता है.

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   दूसरी तरफ़, मुस्लिम समाज के अंदर से भी हिंदुओं के हक़ में खड़े होने की कई सच्ची मिसालें मौजूद हैं. Delhi riots के दौरान मुस्लिम घरानों ने भी हिंदू पड़ोसियों को महफ़ूज़ जगहों तक पहुँचाया और पनाह दी. Malerkotla का तजुर्बा तो बरसों से एक मिसाली शहर के तौर पर सामने है, जहाँ अमन-ओ-अमान और आपसी एहतिराम की रवायत क़ायम रही है.

   हालिया दौर में Varanasi में कोविड-19 के दौरान मुस्लिम रज़ाकारों ने हिंदू मय्यतों के अंतिम संस्कार में मदद की. यह काम निहायत नाज़ुक और मज़हबी एहतियात का तलबगार था, मगर इंसानियत के तक़ाज़े ने इन हदों को पीछे छोड़ दिया. इसी तरह Hyderabad में मज़हबी जुलूसों के दौरान मुस्लिम नौजवानों का इंतिज़ाम और अमन क़ायम रखने में हिस्सा लेना भी क़ाबिले-गौर है.

   इस कड़ी में सबसे ताज़ा और असरअंगेज़ मिसाल Pahalgam (2025) की है. एक दहशतगर्द हमले के दौरान स्थानीय मुस्लिम पोनीवालों और गाइड्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर ज़ख़्मी सैलानियों को महफ़ूज़ मुक़ाम तक पहुँचाया. ख़ास तौर पर Syed Adil Hussain Shah का वाक़िया, जिन्होंने दूसरों की हिफ़ाज़त करते हुए अपनी जान क़ुर्बान कर दी, इंसानियत की बुलंद तरीन मिसाल है.

   इन सबका ग़ौर से जायज़ा लिया जाए तो तीन अहम नताइज सामने आते हैं. पहला, ऐसे वाक़ियात अगरचे तादाद में कम सही, मगर असर और अहमियत में बहुत बड़े हैं. दूसरा, ये किसी मुनज़्ज़म सियासी तहरीक का हिस्सा नहीं, बल्कि फ़र्दी ज़मीर और लोकल समाजी रिश्तों का नतीजा हैं. तीसरा, जब भी कोई बड़ी आफ़त—चाहे वो फ़साद हो, सैलाब हो या दहशतगर्दी-पेश आती है, तो मज़हबी तफ़रीक कमज़ोर पड़ जाती है और इंसानियत का जज़्बा उभरकर सामने आता है.

   इसलिए यही कहना मुनासिब है कि अभी हिंदुस्तान का समाजी ताना-बाना पूरी तरह बिखरा नहीं है. इसके अंदर अब भी वो नैतिक कुव्वत मौजूद है जो मुश्किल वक़्त में जाग जाती है. मसला सिर्फ यह है कि ये सकारात्मक वाक़ियात उतनी तवज्जो हासिल नहीं करते, जितनी मनफ़ी खबरें हासिल करती हैं.

   एक मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर यह बात वाज़ेह करनी ज़रूरी है कि इन मिसालों को महज़ 'इत्तेफ़ाक़' या 'अपवाद' कहकर नज़रअंदाज़ करना दुरुस्त नहीं. ये दरअसल उस मुश्तरका ज़मीर की निशानदेही करते हैं, जो इस मुल्क की असली बुनियाद है. अगर इन्हें सही तौर पर सामने लाया जाए और समाजी बहस का हिस्सा बनाया जाए, तो यह मौजूदा ध्रुवीकरण को कम करने में मददगार साबित हो सकता है.
   आख़िर में मैं यही कहूंगा कि किसी भी समाज की असल क़ीमत उसके मुश्किल वक़्त में किए गए फ़ैसलों से लगाई जाती है. और उपलब्ध हक़ीक़तें यही बताती हैं कि तमाम चैलेंज के बावजूद, इस मुल्क में इंसानियत अब भी ज़िंदा है-और वही इसकी सबसे बड़ी ताक़त और सरमाया है.

इसे भी पढ़ें: नारी शक्ति वंदन अधिनियम:सत्ता और विपक्ष में टकराव के बिंदु और दोनों की नियत पर सवाल?

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Muhammad Osman Azhari

मुहम्मद उस्मान अज़हरी पेशे से एक वकील, और प्रसिद्ध मुस्लिम स्कॉलर हैं, जो देश के कानून और संविधान की रोशनी में मुस्लिम समाज के सियासी, समाजी, शैक्षणिक और आर्थिक मसलों के साथ-साथ इस्लाम के बारे में ...और पढ़ें

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