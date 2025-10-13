तालिबान से पंगा पड़ा भारी, अफगानिस्तान तनाव के बाद पाकिस्तान में शेयर मार्केट क्रैश

Afghanistan Pakistan Tensions: अफगानिस्तान से पंगा पाकिस्तान को भारी पड़ा है. सैन्य कार्रवाई कर सीना चौड़ा कर रहे पड़ोसी मुल्क का स्टॉक एक्सचेंज जबरदस्त तरीके से क्रैश हुआ है. सैन्य कार्रवाई और देश के चरमपंथी धार्मिक पार्टी के देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों को इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है. रविवार को दोनों ओर से किए गए हमलों को लेकर जारी बयान के बीच निवेशकों में अनिश्चितता का माहौल बन गया.

केएसई-100 सूचकांक शुक्रवार के 1,63,000 के बंद स्तर से लगभग 3,000 अंक गिरकर 1,60,126 पर आ गया और दोपहर तक गिरावट का यह रुख जारी रहा. कारोबार की शुरुआत में ही बाजार नकारात्मक दायरे में चला गया और खुलने के कुछ ही मिनटों में 3,000 से ज्यादा अंक गिर गए. सुबह 9:34 बजे के आसपास, बेंचमार्क इंडेक्स 3,040.24 अंक गिरकर 2.33 करोड़ शेयरों के कारोबार के साथ 160,057.95 पर बंद हुआ.

हालांकि सुबह के समय थोड़ी राहत मिली, लेकिन सूचकांक लाल निशान में ही रहा और सुबह 9:42 बजे तक 161,988.12 के उच्चतम स्तर को छू गया, फिर भी 1,100 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज की गई. सुबह 10:44 बजे तक, केएसई-100 सूचकांक 161,491.50 पर मंडरा रहा था, जो 1,606.69 अंकों या 0.99 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है.

पाकिस्तानी मीडिया हाउस 'हम' ने बाजार विश्लेषकों के हवाले से इस भारी गिरावट का कारण सप्ताहांत में सीमा पार तनाव बढ़ने की खबरों के बाद बढ़ी भू-राजनीतिक चिंताओं को बताया. इस अनिश्चितता ने निवेशकों को झकझोर दिया है. बिकवाली का दबाव मुख्यतः सप्ताहांत में हुए घटनाक्रमों, जिनमें भू-राजनीतिक कारक और सीमा पार तनाव शामिल हैं, के कारण है.

गौरतलब है कि पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर 12 अक्टूबर की रात खूनी झड़प हुई. अफगान तालिबान ने ड्रोन हमले के जवाब में पाकिस्तानी चौकियों पर गोलीबारी की थी. बताया गया कि इस हमले में 58 पाक सैनिकों को मार गिराया गया है. वहीं, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री इशाक डार ने दावा किया कि अफगानिस्तान को तोपों और जेट्स से जवाब दिया गया था. 11 अफगान पोस्ट नष्ट किए जाने का दावा भी किया गया था. दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है.