फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान की 38वीं यौम-ए-वफ़ात, खड़गे ने पेश की ख़िराजे-अक़ीदत

Mallikarjun Kharge on Frontier Gandhi: महान स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान की 38वीं यौम-ए-वफ़ात पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें ख़िराजे-अक़ीदत पेश की. खड़गे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित और अहिंसा और शांति का प्रतीक बताया.  पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 20, 2026, 10:22 AM IST

Khan Abdul Ghaffar Khan 38th Death Anniversary: 'फ्रंटियर गांधी' के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान की 38वीं यौम-ए-वफ़ात मनाई जा रही है. इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कहा कि इस महान स्वतंत्रता सेनानी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपार योगदान दिया और अपने अडिग सिद्धांतों के लिए बार-बार जेल गए. सोशल मीडिया एक्स पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस महान नेता को ख़िराजे-अक़ीदत पेश करते हुए लिखा, "बच्चा खान, फ्रंटियर गांधी, भारत रत्न प्राप्तकर्ता और शांति के प्रतीक, खान अब्दुल गफ्फार खान को भावभीनी श्रद्धांजलि."

खड़गे ने कहा, "स्वतंत्रता संग्राम में एक महान हस्ती, उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपार योगदान दिया और अपने सिद्धांतों के लिए बार-बार जेल गए. उन्होंने सालों तक कांग्रेस कार्य समिति में भी काम किया और संविधान सभा के लिए चुने गए. अहिंसा, सद्भाव और मानवीय गरिमा के प्रति उनका अटूट समर्पण भारत और दक्षिण एशिया में लाखों लोगों को प्रेरित करता रहता है, जो हमें उन साझा आदर्शों की याद दिलाता है जो हम सभी को एक साथ बांधते हैं." ऐसे में आज हम आपको खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में बताएंगे, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से क्यों जाना जाता है?

कौन थे खान अब्दुल गफ्फार खान
खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें दुनिया 'फ्रंटियर गांधी', 'बाचा खान' और 'बादशाह खान' के नाम से जानती है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की महान हस्तियों में से एक थे, जिन्होंने अहिंसा को अपना हथियार बनाकर साम्राज्यवाद को चुनौती दी. वह न सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि एक समाज सुधारक, शिक्षाविद, मानवाधिकार कार्यकर्ता और शांति के प्रतीक भी थे. खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म 1890 में उस्मानजई (जो अब पाकिस्तान में है) में हुआ था. कम उम्र से ही उन्होंने खुद को शिक्षा और समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया था. सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने पश्तून समुदाय में शिक्षा और जागरूकता लाने के लिए अपने इलाके में पहला स्कूल खोला. यह उस समय एक क्रांतिकारी कदम था.

रॉलेट एक्ट के दौरान महात्मा गांधी से मिले
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी रॉलेट एक्ट विरोध आंदोलन के दौरान शुरू हुई, जब वे महात्मा गांधी से मिले. वे गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों से इतने गहरे प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत बना लिया. यही वजह है कि उन्हें 'फ्रंटियर गांधी' कहा जाता था. 1929 में उन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना की, जिसे 'रेड शर्ट आंदोलन' के नाम से भी जाना जाता है. यह दुनिया की पहली संगठित, बड़े पैमाने पर अहिंसक सेना थी. इस आंदोलन के तहत लगभग एक लाख लोगों ने हथियार छोड़ने और शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलने की कसम खाई. यह ब्रिटिश शासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया.

कांग्रेस से था कनेक्शन
खान अब्दुल गफ्फार खान खिलाफत आंदोलन में भी सक्रिय थे और कांग्रेस पार्टी से गहराई से जुड़े हुए थे. उन्होंने कई सालों तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य के रूप में काम किया और कांग्रेस टिकट पर संविधान सभा के लिए चुने गए. हालांकि वे बहसों में बहुत सक्रिय नहीं थे, लेकिन सलाहकार समिति में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी. उन्होंने भारत के विभाजन का खुलकर विरोध किया, लेकिन विभाजन के बाद उन्होंने पाकिस्तान में रहने का फैसला किया. वहां भी, उन्होंने अहिंसा और पश्तूनों के अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखी. इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान में लगभग 17 साल जेल में बिताए और बाद में अफगानिस्तान में निर्वासन में चले गए.

बिना हथियार उठाए बदल दिया इतिहास
अहिंसा, सद्भाव और मानवीय गरिमा में उनके अद्वितीय योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया. वह यह सम्मान पाने वाले पहले गैर-भारतीय थे. उनका 20 जनवरी 1988 को पेशावर में इंतकाल हो गया और उन्हें अफगानिस्तान के जलालाबाद में दफनाया गया. खान अब्दुल गफ्फार खान शांति, हिम्मत और इंसानियत के प्रतीक बने हुए हैं. एक महान आत्मा जिन्होंने बिना हथियारों के इतिहास बदल दिया.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Mallikarjun Kharge on Frontier GandhiKhan Abdul Ghaffar Khan38th death anniversary

