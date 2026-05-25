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Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंOpinion: मुस्लिमों के BJP हराओ के नारे से और मज़बूत होती जा रही है भाजपा

Opinion: मुस्लिमों के BJP हराओ के नारे से और मज़बूत होती जा रही है भाजपा

Opinion: भाजपा और कांग्रेस दोनों की सियासत के केंद्र में देश का मुसलमान है. इसका नाम लेकर भाजपा हिन्दुओं को डराती है, तो कांग्रेस भाजपा का नाम लेकर मुसलमानों के वोट अपने पाले में करती है. इस खेल में सबसे बड़ा लूज़र मुसलमान है, और कांग्रेस है. इसके बाद भी दोनों ने अपनी रणनीति नहीं बदली है. आसन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनितिक विश्लेषक डॉ. मुमताज़ आलम रिज़वी.

Edited By:  Hussain Tabish|Last Updated: May 25, 2026, 04:49 PM IST

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Opinion: मुस्लिमों के BJP हराओ के नारे से और मज़बूत होती जा रही है भाजपा

देश की सियासत में 16 फ़ीसद मुस्लिम आबादी एक के लिए चारा तो दूसरे के लिए बेचारा बनकर रह गई है. भाजपा के लिए मुस्लिम चारा है जिसके ज़रिए वह 80 फ़ीसद हिन्दुओं को लामबंद करती है. वहीं, कांग्रेस के लिए मुस्लिम बेचारा है, जिस पर वह प्यार से हाथ फेर कर, भाजपा से डरा कर बिना कुछ किए पूरे वोट बैंक पर क़ब्ज़ा कर लेती है. पिछले 35 साल से भाजपा हराओ का नारा मुस्लिम मुहल्लों में चल रहा है, लेकिन भाजपा और मज़बूत होती जा रही है. न जाने कौन सी फ़िक्र है कि सब कुछ तबाह होने के बाद भी न नारा बदला न नजरिया. मुसलमानों का एक मज़बूत क़िला समझा या समझाया जाता था, लेकिन अब वह भी ढह गया है. अब चुनाव की सुई फिर उत्तर प्रदेश की तरफ़ घूम चुकी है. 

देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में भाजपा की ही सरकार है, लेकिन भाजपा तीसरी बार 2027 में जीतने के लिए ज़ोर लगाए हुए है. बंगाल में 70 बनाम 30 की राजनीति की गई और यहां 80 बनाम 20 की सियासत है. देखा जाए तो नतीजा साफ़ है, लेकिन भाजपा को फिर भी डर है. 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने भले ही एनडीए की सरकार बना ली हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की बदौलत ही वह 240 पर सिमट गई थी जो पूर्ण बहुमत से 32 सीट पीछे का आंकड़ा है. वजह उत्तर प्रदेश था. 

यहां लोक सभा की कुल 80 सीट हैं. 2014 में भाजपा ने यहां से 73 सीटें जीत ली थीं. इस बार भी उम्मीद थी, लेकिन 43 सीटें वह हार गई. 37 सीट पर समाजवादी पार्टी और 6 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत गई. यह भाजपा के लिए बड़ा झटका था जिसको वह आज भी हज़म नहीं कर पा रही है. यह वह हार थी कि जिसके बाद केंद्र और प्रदेश में आपसी सियासी झगड़ा भी शुरू हो गया. यह वह हार है जिससे भाजपा 2027 का सोच कर डर रही है.
 

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उत्तर प्रदेश में अब भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है,ऐसा लगता है. भाजपा दोनों पार्टियों पर मुस्लिम परस्ती का इलज़ाम लगाती रही है. कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी तो समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी क़रार दिया जा रहा है. भाजपा को मालूम है कि सिर्फ़ मुस्लिम वोट बैंक से इंडिया गठबंधन का कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए वह 20 फ़ीसद को इनके साथ जोड़कर 80 फीसद को साधती रहती है. 
 
उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुजन समाज पार्टी के वजूद से कोई इंकार नहीं कर सकता. बसपा के पास भले ही एक सीट हो, लेकिन आज भी सबसे ज़्यादा डर अगर किसी को इस पार्टी से है तो, वह भाजपा है. लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नज़र में बसपा भाजपा की बी टीम है. भाजपा को डर इसलिए है कि उसको मालूम है कि अगर 80 फ़ीसद वोट में कोई सेंध मार सकता है और गेम बदल सकता है, तो वह बहन कुमारी मायावती जी हैं. यही वजह है कि इस इलज़ाम पर कि बसपा भाजपा की बी टीम है. ख़ुद भाजपा ख़ामोश हो जाती है. बसपा क्या करे? वह क्या सफ़ाई पेश करे? उसका गुनाह सिर्फ़ यह है कि उसने अपने ऊपर मुस्लिम परस्ती का टैग नहीं लगने दिया, लेकिन क्यों नहीं लगने दिया यह मुस्लिम समझने को तैयार नहीं है, क्यूंकि वह चारा और बेचारा की राजनीति में बुरी तरह से जकड़ चुका है.

अब देखिए कैसे फिर कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है वाला भूत फिर सामने आया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा पार्टी के मुस्लिम नेताओं के साथ की गई एक बैठक में दिए गए बयानों पर भारतीय जनता पार्टी ने जमकर निशाना साधा है. भाजपा ने इसे 'मुस्लिम तुष्टिकरण' (Muslim Appeasement) करार दिया है, और आरोप लगाया है कि कांग्रेस फिर से अपनी पुरानी वोट बैंक की राजनीति पर लौट आई है. कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की सलाहकार परिषद की बैठक में, राहुल गांधी ने पार्टी के मुस्लिम नेताओं से अपने समुदाय के मुद्दों को मुखरता से उठाने को कहा。उन्होंने यह भी कहा कि किसी मुसलमान के साथ अन्याय होने पर केवल "अल्पसंख्यक" शब्द के पीछे छिपने के बजाय, विशेष रूप से "मुसलमान" के रूप में अपनी आवाज़ उठानी चाहिए. अब इस पर भाजपा ने पलटवार किया है. भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस का एक ही फॉर्मूला है- "हिंदू को दो गाली, मुस्लिम को ताली. 

आपको याद होगा इसी तरह 2018 में भी राहुल गांधी ने कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की थी और उस वक्त भी यही कहा था कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है. अगर हम पर इल्जाम लगाता है कि कांग्रेस मुसलमान की पार्टी है, तो मैं कहता हूं हाँ कांग्रेस मुसलमान की पार्टी है, क्योंकि मुसलमान पसमांदा है, मुसलमान कमजोर है, मुसलमान पिछड़ा है और कांग्रेस इसके साथ है.  इस बात को लेकर उस समय काफी हंगामा हुआ था.  यहां तक की इस मुद्दे को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको कोर्ट किया था और कांग्रेस पर मुसलमान की राजनीति करने का इल्जाम लगाया था. उस वक़्त यह ख़बर उर्दू रोज़नामा इंक़लाब में मैंने ही ब्रेक की थी. उस वक़्त राष्ट्रीय कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग एक चेयरमैन नदीम जावेद थे और आज सांसद इमरान प्रतापगढ़ी हैं. उन्हीं के नेतृत्व में अल्पसंख्यक विभाग की मीटिंग आयोजित की गई थी.

आख़िर में कहना यह है कि इससे मुसलमानों को क्या हासिल होगा? सवाल यह है कि राहुल गाँधी को बार-बार यह बात कोंग्रेसियों से क्यों कहनी पड़ रही है ? सवाल यह है कि अगर मुस्लिम की इतनी फ़िक्र है, तो कांग्रेस में जो मुस्लिम हैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करने दी जाती कि वह अपनी बात कांग्रेस के पोडियम से कहें? 

मीम अफ़ज़ल, सलमान ख़ुर्शीद, नदीम जावेद, इमरान किदवाई, तारिक़ अनवर, राशिद अल्वी, डॉ. शमा मोहम्मद जैसे कई मुस्लिम लीडरान को मीडिया से दूर क्यों किया गया? ख़ुद इमरान प्रतापगढ़ी और नासिर हुसैन कितनी बार कांग्रेस की ब्रीफिंग में बुलाए गए? मैं 2006 से कांग्रेस को कवर करता रहा हूँ. मेरे सामने खुली किताब है. कांग्रेस भाजपा की पिच पर खेलना बंद करे. वरना उत्तर प्रदेश में बंगाल से भी ज़्यादा बुरा हाल होगा. 

लेखक: 

डॉ. मुमताज़ आलम रिज़वी 
वरिष्ठ पत्रकार और राजनितिक विश्लेषक हैं. यहां व्यक्त विचार उनके निजी विचार हैं. 

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