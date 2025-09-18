'गरबा पंडालों में न जाए मुसलमान...', मुस्लिम नेता आरिफ मसूद ने की बड़ी अपील

Garba Pandals Controversy: नवरात्रि के दौरान गरबा पंडालों में मुस्लिम युवाओं की मौजूदगी को लेकर एक मुस्लिम नेता ने अपील की कि समुदाय के लोग इन पंडालों में न जाएं. नेता के बयान ने सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में बहस छेड़ दी है.
Garba Pandals Controversy: नवरात्रि का त्योहार नजदीक है और पूरे देश में गरबा और अन्य आयोजनों की धूम मचने वाली है. लेकिन इस बीच, मुस्लिम समुदाय की भागीदारी को लेकर मध्य प्रदेश में गरबा को लेकर सियासी बवाल तेज हो गया है. कांग्रेस नेता आरिफ मसूद ने बीजेपी नेताओं के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा वाले त्योहारों से पहले जान-बूझकर ऐसी बयानबाजी करते हैं, जिससे माहौल खराब होता है.
उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपील की कि वे गरबा पंडालों में जाने से परहेज करें ताकि किसी तरह का विवाद न हो. कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी नवरात्रि जैसे त्योहारों के दौरान जानबूझकर ऐसी बयानबाजी करती है जिससे सामाजिक माहौल में तनाव पैदा हो. उन्होंने कहा कि नवरात्रि खुशियों का त्योहार है और लोग श्रद्धा के साथ पूजा-पाठ करते हैं, लेकिन भाजपा के लोगों को त्योहार के दौरान भी वाद-विवाद ही नजर आता है.
उन्होंने मुस्लिम समुदाय को सुझाव दिया कि मुस्लिम समुदाय को गरबा आयोजनों में शामिल होने से बचना चाहिए. उनका तर्क है कि इससे किसी भी संभावित विवाद या तनाव से बचा जा सकता है, खासकर जब कुछ संगठन पहले से ही इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगर गरबा आयोजन समिति किसी को आमंत्रित करती है, तो इसमें किसी और को आपत्ति नहीं होनी चाहिए. लेकिन, उन्होंने सावधानी बरतने की अपील भी की है.
गौरतलब है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर गरबा और डांडिया कार्यक्रमों में मुस्लिम समुदाय के एंट्री पर प्रतिबंध की मांग की गई है. बीते साल भी इस तरह की मांग की गई थी. कई जगहों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की एंट्री पर प्रतिबंध तक लगाया गया था. हाल ही में भोपाल में उठे लव जिहाद के मामले के बाद इस साल भी उम्मीद की जा रही है कि गरबा-पंडालों में मुसलमानों की एंट्री प्रतिबंधित की जाएगी. भोपाल में भाजपा के कुछ नेताओं ने गरबा-पंडालों में मुसलमानों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने की आवाज तेज कर दी है.
इनपुट-आईएएनएस