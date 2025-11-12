Delhi Blast News: लाल किला ब्लास्ट से दुखी हैं ये मुस्लिम नेता, कही ये बड़ी बात

Red Fort Blast Reaction: कांग्रेस नेता मोहम्मद सैयद ने देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट की निंदा की. उन्होंने कहा कि इस ब्लास्ट की जितनी निंदा करें, उतनी कम है. उन्होंने कहा कि निहत्थे लोगों को मारना किसी भी सूरत में उचित नहीं है. मेरी इस राय से सभी लोग इत्तेफाक रखेंगे, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस तरह के ब्लास्ट से हमारा मुल्क कमजोर नहीं होगा. अगर किसी को लगता है कि इस तरह के ब्लास्ट से हमारा मुल्क कमजोर होगा तो ये उसकी गलतफहमी है. लिहाजा उसे अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए.

उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि आतंकी गतिविधियों में संलिप्त लोगों को बेनकाब करने की जरूरत है. ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए जो इस तरह की आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं. ऐसे लोगों का मकसद सिर्फ समाज में अशांति पैदा करना होता है, लेकिन अब इन मंसूबों को हम किसी भी कीमत पर धरातल पर नहीं उतरने देंगे. कांग्रेस नेता ने कहा कि किसी भी बेगुनाह और निहत्थे लोगों को मारना इंसानी कृत्य नहीं हो सकता है. हम इसकी जितनी निंदा करेंगे, उतना ही कम है.

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को आई-20 कार में ब्लास्ट हुआ था. इस ब्लास्ट में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. सभी घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया. भूटान से स्वदेश लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सभी घायलों से मुलाकात भी की.

पीएम ने कही ये बात

इससे पहले प्रधानमंत्री ने भूटान में अपने संबोधन में दिल्ली के लाल किले के पास कार ब्लास्ट में शामिल आरोपियों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में स्पष्ट कहा कि इस ब्लास्ट में शामिल आतंकियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

वहीं, दिल्ली कार ब्लास्ट मामले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी गई है.

