'सिर्फ चुनिंदा लोगों से मिलते हैं', राहुल गांधी पर शकील अहमद का बड़ा आरोप

Shakeel Ahmed on Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि जब पार्टी गंभीर संकट से गुजर रही है, तब भी वह सिर्फ कुछ चुनिंदा नेताओं से मिलते हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 27, 2026, 01:04 PM IST

'सिर्फ चुनिंदा लोगों से मिलते हैं', राहुल गांधी पर शकील अहमद का बड़ा आरोप

Shakeel Ahmed on Rahul Gandhi: कांग्रेस के पूर्व सीनियर नेता शकील अहमद ने पार्टी की मौजूदा स्थिति गांधी परिवार के काम करने के तरीके और यूथ कांग्रेस पर गंभीर इल्जाम लगाते हुए कई अहम खुलासे किए हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के साथ अपने अनुभव शेयर किए और कहा कि पार्टी इस समय गहरे संकट से गुजर रही है.

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बारे में बात करते हुए शकील अहमद ने कहा कि उन्होंने काफी समय पहले उन्हें फोन करके एक मीटिंग में बुलाया था. वह उस मीटिंग में गए थे, लेकिन उसके बाद औपचारिक मुलाकातों को छोड़कर उनके बीच कोई खास बातचीत नहीं हुई. उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उनकी बातें सीधे दिल को छूती हैं और उनका बोलने का अंदाज़ बहुत प्रभावशाली है.

सोनिया गांधी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए शकील अहमद ने कहा कि सोनिया गांधी ने राजीव गांधी की कांग्रेस, नरसिम्हा राव की कांग्रेस और सीताराम केसरी की कांग्रेस को एकजुट करके एक मज़बूत संगठन बनाया. उन्होंने याद दिलाया कि 1999 में कांग्रेस बहुत कमज़ोर स्थिति में थी, लेकिन सोनिया गांधी के नेतृत्व में पार्टी 2004 में देश में सत्ता में वापस आई. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की खासियत यह थी कि अगर वह दिल्ली में होतीं और बिज़ी नहीं होतीं, तो वह देश भर के आम कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलती थीं.

राहुल गांधी के काम करने के तरीके पर टिप्पणी करते हुए शकील अहमद ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ़ कुछ चुनिंदा लोगों से मिलते हैं. अगर कोई उनसे मिलने का समय मांगता है, तो पहले उस व्यक्ति के बारे में बिहार प्रभारी से जानकारी ली जाती है और अगर प्रभारी को लगता है कि वह व्यक्ति नेतृत्व की तारीफ करेगा, तभी मिलने का समय दिया जाता है. उन्होंने कहा कि जब भी वह सोनिया गांधी से मिलते थे, तो वह पुराने प्रसंग याद करती थीं, सवाल पूछती थीं और व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखती थीं.

यूथ कांग्रेस वाले करने वाले थे ये काम
इस दौरान, शकील अहमद ने यूथ कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें फोन पर बताया गया कि दिल्ली से उन पर हमला करने का आदेश आया है. उन्होंने दावा किया कि पटना और मधुबनी में उनके घरों पर हमला करने की योजना बनाई गई थी और उन्होंने इस बारे में प्रशासन को सूचित कर दिया है. उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस द्वारा एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर उनका पुतला जलाया जाएगा और ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. हालांकि, अपनी पुतला जलाने का विरोध करते हुए शकील अहमद ने कहा, "मैं एक मुसलमान हूं अगर मुझे खत्म करना है, तो मुझे दफनाया जाना चाहिए. मेरा पुतला जलाना मेरे धर्म का अपमान है. ऐसे काम मेरे धर्म को भ्रष्ट करने के बराबर हैं." 

कांग्रस पर गंभीर इल्जाम
उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से कांग्रेस के सदस्य रहे हैं और कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, फिर भी अगर यूथ कांग्रेस उनके खिलाफ ऐसा कदम उठा रही है, तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब सीधे टॉप लीडरशिप के इशारे पर किया जा रहा है. कांग्रेस के भविष्य के बारे में चिंता जताते हुए शकील अहमद ने कहा कि पार्टी बहुत बुरे हाल में है और पहले ही दूसरा ऑप्शन बन गई है. उन्होंने कहा कि भविष्य भगवान के हाथ में है, लेकिन मौजूदा हालात पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं. 

पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कहा?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए शकील अहमद ने कहा कि जब वह पहली बार मोदी से मिले, तो उन्हें लगा कि प्रधानमंत्री उन्हें पहचानेंगे नहीं. हाथ मिलाते समय उन्होंने अपना परिचय दिया, जिस पर पीएम मोदी ने कहा, "आप मेरे बारे में बहुत बुरी बातें कहते हैं." इस पर शकील अहमद ने जवाब दिया, "मेरा काम ही आपके बारे में बुरी बातें कहना है." उन्होंने कहा कि उस समय वह मंत्री और पार्टी प्रवक्ता के तौर पर काम कर चुके थे.

इनपुट-IANS

