सिंधिया के इस्तीफे के बाद कांग्रेसी लीडरान ने बताया उन्हें "गद्दार"

नई दिल्ली: ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद उनके साथ 19 विधायकों ने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. अब मध्य प्रदेश से कांग्रेस की हुकूमत जाना तय है. सिंधिया के इस्तीफे के बाद अब कांग्रेसी लीडरान ने उन्हें अपने निशाने पर ले लिया है और उनको लेकर तरह-तरह के तबसिरे कर रहे हैं.

मध्य प्रदेश के सानियर कांग्रेसी लीडर जीतू पटवारी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ''एक तारीख बनी थी 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मौत से, फिर एक तारीख बनी थी 1967 में संविद हूकुमत से और आज फिर एक तारीख बन रही है..। तीनों में यह कहा गया है कि हाँ हम हैं....''

कांग्रेस के नेशनल कोआर्डिनेटर डिजिटल कम्यूनिकेशन गौरव पांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, ''गद्दार , गद्दार ही रहेगा और कोई भी तर्क गद्दारी को सही नहीं ठहरा सकता है. वक्त!''

A traitor is a traitor and no amount of arguments & reasoning can justify treachery. Period!

एक दीगर कांग्रेसी लीडर ने लिखा, ''माफ करें लेकिन इस बार गलती हमारी थी. हम एक आम सा मसला हल नहीं कर सके. हम 3 नेताओं की अना को रोक नहीं सके. हमने मसले का हल करने की कोशिश भी नहीं की. कोई ऐलान नहीं किया गया. कितनी देर तक हम सिर्फ सोचते रहेंगे कि वक्त के साथ मसला खत्म हो जाएगा. कर्नाटक और एमपी (मध्य प्रदेश), हम हार गए, बीजेपी नहीं जीती.'

Sorry but this time problem was our. We couldn't solve a simple problem. We couldn't manage ego of 3 leaders.

No solution was even tried.Nothing was announced.

For how long can we keep going thinking with time problem would just go away.

Karnataka and MP, we lost, not BJP won.

