साहिबजादा फरहान के ‘AK-47’ सेलिब्रेशन पर भड़के कांग्रेस MP मनोज कुमार, कही बड़ी बात
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2932509
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

साहिबजादा फरहान के ‘AK-47’ सेलिब्रेशन पर भड़के कांग्रेस MP मनोज कुमार, कही बड़ी बात

Manoj Kumar on Sahibzada Farhan Gun Celebration: एशिया कप 2025 के भारत-पाकिस्तान सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान के ओपनर साहिबज़ादा फरहान ने आक्रामक बल्लेबाज़ी करते हुए 45 गेंदों पर 58 रन बनाए. इसी दौरान उन्होंने अपने बल्ले को बंदूक जैसी पकड़ बनाकर फायर करने जैसा इशारा किया. इस हरकत के लिए खिलाड़ी को निशाना बनाया जा रहा है. इस बीच, कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार ने पाकिस्तानी खिलाड़ी पर तीखा हमला बोला है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 22, 2025, 04:55 PM IST

Trending Photos

साहिबजादा फरहान के ‘AK-47’ सेलिब्रेशन पर भड़के कांग्रेस MP मनोज कुमार, कही बड़ी बात

Manoj Kumar on Sahibzada Farhan Gun Celebration: पाकिस्तानी क्रिकेटर साहिबजादा फरहान के 'एके-47' वाले तेवर पर कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने जमकर आलोचना की है. उन्होंने कहा कि मैदान पर बंदूक दिखाने वाले खिलाड़ी को हमारे सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी से करारा जवाब दिया. हम हर मोर्चे पर उनसे आगे हैं, पाकिस्तान जब-जब हमसे भिड़ेगा, उसे मुंह की खानी पड़ेगी.

मनोज कुमार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह दूसरी बार था जब हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे थे. हमने पहले मैच में जीत हासिल की थी. दूसरे मैच में भी ये सिलसिला जारी रहा. अच्छी बात यह है कि हमने पाकिस्तानी क्रिकेटरों के साथ हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि पहलगाम में हमारी माताओं-बहनों के दिलों पर जो घाव पाकिस्तानी आतंकवादियों ने दिए, वे अभी भी ताजा हैं.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान थे आमने-सामने
गौरतलब है कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में छिपे आतंकियों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत भीषण बमबारी की थी. इस हमले में 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए थे. इस कार्रवाई के बाद, भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं रखेगा और सरकार ने पाकिस्तान जाने वाले पानी पर भी पाबंदी लगा दी. ऐसा भी माना जा रहा था कि भारत आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ किसी भी खेल मैच में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने हुए और दो मैच खेले, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तानी खिलाड़ी ने की ओछी हरकत
वहीं, एशिया कप 2025 के भारत-पाकिस्तान सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान के ओपनर साहिबज़ादा फरहान ने आक्रामक बल्लेबाज़ी करते हुए 45 गेंदों पर 58 रन बनाए. उन्होंने 34 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे. इसी दौरान उन्होंने अपने बल्ले को बंदूक जैसी पकड़ बनाकर फायर करने जैसा इशारा किया, जिसे सोशल मीडिया पर “AK-47 गन सेलिब्रेशन” नाम दिया गया. यह वीडियो कुछ ही मिनटों में वायरल हो गया और विवाद खड़ा हो गया. 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Manoj Kumar on Sahibzada Farhan Gun Celebration

Trending news

Manoj Kumar on Sahibzada Farhan Gun Celebration
साहिबजादा फरहान के ‘AK-47’ सेलिब्रेशन पर भड़के कांग्रेस MP मनोज कुमार, कही बड़ी बात
Palestine news
यूरोपीय देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देना महज दिखावा, गज़ा में जारी है बमबारी
Denmark Recognition of Palestine
नेतन्याहू की जिद ने यहूदियों को दुनिया से कर दिया है अलग-थलग, टेंशन में हैं ट्रंप
Augustmuni school teacher harash female student
प्राइमरी स्कूल के मुस्लिम शिक्षक पर 21 वर्षीय हिंदू छात्रा से छेड़-छाड़ का आरोप
Hamas
Hamas की इंटरनेशनल कम्यूनिटी से बड़ी अपील; इजराइल को करना होगा अलग-थलग
Pakistan airstrikes in Khyber Pakhtunkhwa
JF-17 से पाकिस्तान ने की अपने ही नागरिकों पर बमबारी,खैबर पख्तूनख्वा में बिछ गई लाशें
Lucknow
Lucknow विधानसभा के सामने मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन, पुलिस एक्शन से जुड़ा है मामला
Jharkhand news
Jharkhand: मदरसा के रिटायर्ड टिचर्स ने जमकर काटा बवाल, पेंशन न मिलने से हैं नाराज
Saharanpur
Saharanpur: पूर्व MLC हाजी इकबाल के भाई को बड़ी राहत, 3 साल बाद हुए रिहा
Hapur New
Hapur: दर्जनों लोगों ने किया था मुस्लिम परिवार पर हमला, अब पुलिस ने चार को धरा
;