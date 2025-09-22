साहिबजादा फरहान के ‘AK-47’ सेलिब्रेशन पर भड़के कांग्रेस MP मनोज कुमार, कही बड़ी बात

Manoj Kumar on Sahibzada Farhan Gun Celebration: एशिया कप 2025 के भारत-पाकिस्तान सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान के ओपनर साहिबज़ादा फरहान ने आक्रामक बल्लेबाज़ी करते हुए 45 गेंदों पर 58 रन बनाए. इसी दौरान उन्होंने अपने बल्ले को बंदूक जैसी पकड़ बनाकर फायर करने जैसा इशारा किया. इस हरकत के लिए खिलाड़ी को निशाना बनाया जा रहा है. इस बीच, कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार ने पाकिस्तानी खिलाड़ी पर तीखा हमला बोला है.
Trending Photos
Manoj Kumar on Sahibzada Farhan Gun Celebration: पाकिस्तानी क्रिकेटर साहिबजादा फरहान के 'एके-47' वाले तेवर पर कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने जमकर आलोचना की है. उन्होंने कहा कि मैदान पर बंदूक दिखाने वाले खिलाड़ी को हमारे सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी से करारा जवाब दिया. हम हर मोर्चे पर उनसे आगे हैं, पाकिस्तान जब-जब हमसे भिड़ेगा, उसे मुंह की खानी पड़ेगी.
मनोज कुमार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह दूसरी बार था जब हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे थे. हमने पहले मैच में जीत हासिल की थी. दूसरे मैच में भी ये सिलसिला जारी रहा. अच्छी बात यह है कि हमने पाकिस्तानी क्रिकेटरों के साथ हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि पहलगाम में हमारी माताओं-बहनों के दिलों पर जो घाव पाकिस्तानी आतंकवादियों ने दिए, वे अभी भी ताजा हैं.
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान थे आमने-सामने
गौरतलब है कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में छिपे आतंकियों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत भीषण बमबारी की थी. इस हमले में 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए थे. इस कार्रवाई के बाद, भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं रखेगा और सरकार ने पाकिस्तान जाने वाले पानी पर भी पाबंदी लगा दी. ऐसा भी माना जा रहा था कि भारत आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ किसी भी खेल मैच में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने हुए और दो मैच खेले, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी.
पाकिस्तानी खिलाड़ी ने की ओछी हरकत
वहीं, एशिया कप 2025 के भारत-पाकिस्तान सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान के ओपनर साहिबज़ादा फरहान ने आक्रामक बल्लेबाज़ी करते हुए 45 गेंदों पर 58 रन बनाए. उन्होंने 34 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे. इसी दौरान उन्होंने अपने बल्ले को बंदूक जैसी पकड़ बनाकर फायर करने जैसा इशारा किया, जिसे सोशल मीडिया पर “AK-47 गन सेलिब्रेशन” नाम दिया गया. यह वीडियो कुछ ही मिनटों में वायरल हो गया और विवाद खड़ा हो गया.