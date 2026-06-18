Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Zee Salaam ख़बरें
  • /फिल्म मैं वापस आऊंगा को लेकर मचा बवाल; ए.आर. रहमान ने हंसकर दिया आलोचकों को जवाब

फिल्म मैं वापस आऊंगा' को लेकर मचा बवाल; ए.आर. रहमान ने हंसकर दिया आलोचकों को जवाब

Controversy On Imtiaz Ali Film: फिल्म निर्माता इम्तियाज अली की नई फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' रिलीज़ के साथ ही चर्चा में आ गई है. पाकिस्तान के चित्रण को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है, जबकि ए.आर. रहमान ने फिल्म को "राष्ट्र-विरोधी" बताने वाली आलोचनाओं पर हंसते हुए इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी है. फिल्म को दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 18, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:44 AM IST
फिल्म मैं वापस आऊंगा' को लेकर मचा बवाल; ए.आर. रहमान ने हंसकर दिया आलोचकों को जवाब

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
फिल्म मैं वापस आऊंगा' को लेकर मचा बवाल; ए.आर. रहमान ने हंसकर दिया आलोचकों को जवाब
Controversy On Imtiaz Ali Film6 min ago
2
Owaisi on Shiv Sena UBT Split6 min ago
3
UP News51 min ago
4
muslim news54 min ago
5
UP News1 hr ago