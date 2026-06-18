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Controversy On Imtiaz Ali Film: फिल्म निर्माता इम्तियाज अली की नई फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' रिलीज़ के साथ ही चर्चा में आ गई है. पाकिस्तान के चित्रण को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है, जबकि ए.आर. रहमान ने फिल्म को "राष्ट्र-विरोधी" बताने वाली आलोचनाओं पर हंसते हुए इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी है. फिल्म को दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
फिल्म निर्माता इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है. सोशल मीडिया पर एक ग्रुप इस फिल्म को राष्ट्र-विरोधी बता रहा है और इस फिल्म में पाकिस्तान के चित्रण को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहा है. वहीं, ऑस्कर विजेता संगीतकार AR रहमान ने इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही बहस पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर हंसने वाले इमोजी के साथ उस आलोचना को खारिज कर दिया जिसमें फ़िल्म को "राष्ट्र-विरोधी" बताया गया था.
यह फ़िल्म, जो लोगों की अच्छी बातों (पॉज़िटिव वर्ड-ऑफ़-माउथ) की वजह से बॉक्स ऑफ़िस पर लगातार आगे बढ़ रही है, हाल ही में ऑनलाइन चर्चा का विषय बन गई, जब सोशल मीडिया यूज़र्स के एक वर्ग ने इसमें पाकिस्तान के चित्रण पर सवाल उठाए. बुधवार (17 जून) को रहमान ने एक व्यंग्यात्मक इंस्टाग्राम पोस्ट देखी, जिसमें उन दावों का मज़ाक उड़ाया गया था कि फ़िल्म "राष्ट्र-विरोधी" नैरेटिव को बढ़ावा दे रही है; इसके जवाब में उन्होंने हसने वाला एक इमोजी पोस्ट किया.
व्यंग्यात्मक इंस्टाग्राम पोस्ट की हेडलाइन थी: "राष्ट्र-विरोधी? फ़िल्म ने आतंकवादियों और गुप्त एजेंटों के बिना पाकिस्तान दिखाने की हिम्मत की है." रहमान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर उस व्यंग्यात्मक पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया और हंसने वाले इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी. 'मैं वापस आऊंगा', 'हाईवे', 'रॉकस्टार', 'तमाशा' और 'अमर सिंह चमकीला' के बाद रहमान और फ़िल्म निर्माता इम्तियाज़ अली के बीच पांचवां सहयोग है.
'मैं वापस आऊंगा' के साउंडट्रैक के लिए, रहमान ने गीतकार इरशाद कामिल के साथ फिर से काम किया. 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई 'मैं वापस आऊंगा' एक हिंदी भाषा की पीरियड रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म है, जिसका निर्देशन और सह-लेखन इम्तियाज अली ने किया है. इस फ़िल्म में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रैना और शरवरी वाघ मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फ़िल्म भारत के 1947 के विभाजन पर केंद्रित कई पीढ़ियों की कहानी है.