फिल्म निर्माता इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है. सोशल मीडिया पर एक ग्रुप इस फिल्म को राष्ट्र-विरोधी बता रहा है और इस फिल्म में पाकिस्तान के चित्रण को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहा है. वहीं, ऑस्कर विजेता संगीतकार AR रहमान ने इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही बहस पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर हंसने वाले इमोजी के साथ उस आलोचना को खारिज कर दिया जिसमें फ़िल्म को "राष्ट्र-विरोधी" बताया गया था.