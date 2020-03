बॉलीवुड सेलेब्स पर भी कोरोना इफेक्ट, घर में क़ैद सलमान खान ने बनाई पेंटिंग

नई दिल्ली : कोरोना के कहर से सारी दुनिया मुतास्सिर है. इस खौफनाक वायरस से बॉलीवुड भी अलर्ट है. कई फिल्मों की शूटिंग रोक दी गई है सभी सिनेमाघर बंद हैं. बॉलीवुड के दबंग सलमान भी कोरोना के चलते इनदिनों अपने घर पर ही अपना पूरा समय बिता रहे हैं.सलमान के फैंस अच्छे से जानते हैं सलमान को पेंटिंग बहुत पसंद है.हाल ही में सलमान खान ने अपनी पेंटिंग बनाते हुए वीडियो अपलोड की जो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है.वीडियों में भाईजान चंद मिनटों में खूबसूरत पेंटिंग बना ली और वीडियो अपलोड करते ही सोशल मीडिया में धमाल मचा दिया.

बॉलीवुड अदाकार सलमान खान ने अपने वीडियो में #Sketching कैप्शन लिखकर अपलोड किया जिसके बाद उनके फैंस के कमेंट्स की झड़ी लग गई. एक फैन ने भाईजान की तारीफ करते हुए लिखा 'Wow तो किसी ने लिखा Awesome salman bhai, तो किसी ने रियल सुपर स्टार बता दिया.अब तक इस वीडियो को 20 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है.

सिर्फ सलमान खान ही नहीं बाकी सेलेब्स भी कोरोना वायरस के चलते इन दिनों घर में अपने तरीके से समय बिता रहे हैं करीना कपूर खान ने भी अपने शौहर सैफ अली खान के साथ अपना वक्त बिता रही हैं. उन्होंने एक फोटो शेयर की जिसमें सैफ अली खान बुक पढ़ने में मशरूफ़ दिखाई दे रहे हैं. करीना कपूर ने कैप्शन लिखा Looks like he is 'booked' for the week...While I Instagram

कटरीना कैफ ने भी अपने क्वालिटी टाइम में गिटार सीख रही हैं हाल ही में कैटरीना ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में कैटरीना गिटार बजाती हुई दिखाई दे रही हैं.लेकिन इस वीडियो में आपको ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा है. कैट ने कैप्शन लिखा कि Work in progress..sound coming soon in a few days hopefully. इसके साथ ही उन्होंने #staysafe का भी इस्तेमाल किया है.

देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने भी अपने इंस्टाग्राम में सबको सेफ रहने की सलाह देते हुए अपनी कुछ फोटोज़ शेयर किए, जिसमें वो अपने घर पर ही अपने डॉगी के साथ खेलती दिखाई दे रही थीं.

कोरोना से जैकलीन फर्नाडीज़ ने भी one must read in quarantine time says कैप्शन लिखते हुए वीडियो शेयर किया.

आलिया भट्ट ने भी अपने इंस्टाग्राम पर बताया था कि वो इन दिनों खाली वक्त किताबें पढ़कर बिता रही हैं.