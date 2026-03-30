मिडिल ईस्ट तनाव के बाद तेल की किल्लत क्यों बढ़ा रही है दुनिया की टेंशन? जानिए सच

Crude Oil Uses: मिडिल ईस्ट में अमेरिका-इजरायल के क्रुर रवैये और ईरान के जवाबी कार्रवाई के बाद दुनिया भर में क्रूड ऑयल (कच्चा तेल) की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं. तेल की किल्लत और बढ़ती मांग ने हर किसी के जेब पर असर डालना शुरू कर दिया है. लेकिन क्रूड ऑयल असल में होता क्या है, और यह सिर्फ पेट्रोल या डीजल तक ही सीमित क्यों नहीं है? इसको लेकर लोगों में कई तरह के सवाल हैं कि आखिर इसकी किल्लत से दुनिया की सांसें थमने क्यों लगी हैं.

क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल से क्या क्या बनता है?

दरअसल, क्रूड ऑयल, जिसे कच्चा तेल भी कहा जाता है, पृथ्वी की गहरी परतों से निकाला जाने वाला प्राकृतिक तेल है. यह काला, गाढ़ा और हाइड्रोकार्बन से भरपूर होता है. रिफाइनिंग यानी शुद्धीकरण प्रक्रिया के बाद इसे अलग-अलग उत्पादों में बदला जाता है. सबसे आम उत्पाद हैं पेट्रोल, डीजल और केरोसीन, जो हमारी गाड़ियों, ट्रकों और जहाजों में बतौर ईंधर इस्तेमाल होता हैं. इसके अलावा एलपीजी (LPG), नाफ्था, भारी ईंधन तेल और एविएशन फ्यूल भी क्रूड ऑयल से निकलते हैं.

सबसे मजेदार बात यह है कि क्रूड ऑयल सिर्फ ईंधन ही नहीं बनाता. इसके कई हिस्सों से प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, डिटर्जेंट, साबुन, शैम्पू, पेंट, मोम, इत्र और कई दवाइयां भी तैयार होती हैं. हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लगभग हर पहलू में यह छिपा है और इसका इस्तेमाल होता है. चाहे वह मोबाइल फोन हो, जूते या खिलौने. अगर हम कहें कि सुबह से लेकर शाम तक और हर कदम पर क्रूड ऑयल किसी न किसी रुप में इस्तेमाल होता है.

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हर दिन 10 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल का उत्पादन

दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा आज भी क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल पर टिका हुआ है, और मिडिल ईस्ट समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी है. पेट्रोल, डीजल से लेकर प्लास्टिक और कई रोजमर्रा की चीजें जब इसी से बनती हैं, तो स्वभाविक है इसका दखल आम जिंदगी पर पड़ेगा. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि हर रोज जितना क्रूड तेल निकाला जाता है, वह उसी दिन इस्तेमाल हो जाता है.

हालिया अनुमानों के मुताबिक, साल 2026 में दुनिया भर में रोजाना करीब 107 मिलियन बैरल (10.7 करोड़ बैरल) तेल और अन्य पेट्रोलियम लिक्विड्स का उत्पादन हो रहा है. साल 2025 में यह आंकड़ा लगभग 103 से 106 मिलियन बैरल प्रतिदिन के बीच था. अगर सिर्फ शुद्ध क्रूड ऑयल की बात करें, तो इसका उत्पादन आमतौर पर 86 से 102 मिलियन बैरल प्रति दिन के बीच रहता है. इस उत्पादन में अमेरिका, सऊदी अरब, रूस और ब्राजील जैसे देश सबसे बड़े खिलाड़ी हैं. खासकर अमेरिका 2026 में करीब 13.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन उत्पादन के साथ शीर्ष पर बना हुआ है.

क्रूड ऑयल की खपत भी रिकॉर्ड स्तर पर

जहां उत्पादन बढ़ रहा है, वहीं तेल की खपत भी लगातार ऊंचाई पर बनी हुई है. साल 2025 में पहली बार दुनिया में रोजाना तेल की खपत 105 मिलियन बैरल प्रति दिन से ऊपर पहुंच गई. साल 2026 में यह मांग लगभग 104.5 से 105.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन के बीच रहने का अनुमान है. हालांकि, इस साल मांग की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है. इसकी वजह है तेल की बढ़ती कीमतें और मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव, जिसका असर वैश्विक बाजार पर पड़ रहा है.

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