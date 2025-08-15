Controversial Poster in Darbhanga: सरदार और मुसलमान भारत छोड़ो; कौन काटेगा ऐसे नारों से लहलहाने वाली फसल ?
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2882765
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

Controversial Poster in Darbhanga: सरदार और मुसलमान भारत छोड़ो; कौन काटेगा ऐसे नारों से लहलहाने वाली फसल ?

Communal Poster in Darbhanga: बिहार के दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के रज़ा चौक पर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपत्तिजनक पोस्टर लगाकर इलाके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई. पुलिस ने ऐसे बैनर और पोस्टरों को जब्त कर तुरंत हालात को नियंत्रित कर लिया है. बिहार में इस वक़्त चुनाव का मौसम है.. ऐसे में ये सवाल उठना लाजिमी है कि ऐसे नफरती नारे लगाकर कौन फायदा उठाना चाह रहा है ? 

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Aug 15, 2025, 10:06 PM IST

Trending Photos

Controversial Poster in Darbhanga: सरदार और मुसलमान भारत छोड़ो; कौन काटेगा ऐसे नारों से लहलहाने वाली फसल ?

नई दिल्ली: 15 अगस्त को जब पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ था. देश की एकता, अखंडता, शांति, सद्भाव और तरक्की का संकल्प ले रहा था, तभी कोई चुपके से इस संकल्प को चुनौती दे रहा था. शांति और सद्भाव को नज़र लगा रहा है. समाज के लोगों को आपस में बांटने और भिड़ाने की कोशिश कर रहा था. लेकिन अमनपसंद अवाम ने इस साजिश को नाकाम कर दिया है. फिरकापरस्त ताकतों को कड़ा सन्देश दे दिया है..

हम बात कर रहे हैं बिहार के दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के रज़ा चौक की.. यहाँ सुबह पौ फटते ही बच्चे ख़ुशी- ख़ुशी हाथों में तिरंगा लेकर स्कूल की तरफ निकल रहे थे..लोग अपने घरों और दुकानों पर तिरंगा फहरा रहे थे. उत्साही नौजवान अपनी बाइक पर तिरंगा लगाकर इधर- उधर घूम रहे थे. लोग आज़ादी के दिन को महसूस कर रहे थे.. तभी रजा चौक पर आज़ादी के खुशनुमा माहौल में कुछ लोगों की नज़र नफरत का जहर घोल रहे कुछ बैनर और पोस्टरों पर गई. इन पोस्टरों पर लिखा था, ' सरदार और मुसलमान भारत छोड़ो', 'सरदार और मुसलमान देश के आतंकवादी हैं',' भारत में अज़ान बंद हो', 'मुसलमान बकरीद में गाय काटते हैं'. 

ऐसे भड़काऊ बैनर और पोस्टर देखकर लोग ठिठक गए.. उनके कान खड़े हो गए.. भीड़ जुटने लगी.. किसने लगाया पोस्टर? क्यों लगाया ऐसा पोस्टर ? फिजा में चारों तरफ सवाल पर सवाल तैरने लगे.. भारी भीड़ जमा हो गयी.. पुलिस को तत्काल इस घटना की सूचना दी गई.

मौके पर पहुंचकर पुलिस ने इन आपत्तिजनक पोस्टरों को जब्त कर लिया है.. एस के सुमन सदर डीएसपी कमतौल, ने कहा जो कोई भी इस घटना के पीछे होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा. कानून अपने हिसाब से काम करेगा. हम जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे. 
 

मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने कहा, " सिंहवाड़ा इलाके में कभी ऐसा नहीं हुआ. इस घटना के पीछे साम्प्रदायिक ताकतें हैं, जो समाज का माहौल बिगाड़ना चाहती है. प्रशासन को इसपर संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए." 

ये इलाका मिक्स आबादी वाला इलाका है, जहाँ सभी जाति और धर्म के लोग सुख- शांति और सद्भाव के साथ रहते हैं. ग्रामीण इलाके में इस तरह की घटना से इलाके के लोग संशय और दहशत में हैं. गाँव की मस्जिद के इमाम बारक हसन अंसारी कहते हैं, " यहाँ इस तरह का कोई माहौल नहीं था..पता नहीं कौन ऐसा कर रहा है ? क्या मकसद है उसका. समाज के लोग मिलकर ऐसे लोगों का मुकाबला करेंगे." 

घटना के बाद सामज के इज्ज़तदार और रसूखदार लोगों ने इसपर विमर्श किया है. उन्होंने कहा, "लोगों का सब्र और समझदारी अपनी जगह ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर हिन्दू- मुसलमान करके किसे फायदा और किसे नुक्सान होगा? बिहार में चुनावी माह और वक़्त में ऐसी घटनाएं महज इत्तिफाक है या किसी साजिश का हिस्सा, इसकी गाँठ हर अमन पसंद आदमी को खोलनी होगी. हमें आपस में मिलकर साम्प्रदायिक ताकतों से लड़ना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा." 

 मुस्लिम माइनॉरिटी की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam

About the Author
author img
Hussain Tabish

TAGS

DarbhangaSinghwadaRajachaukSalam newsmuslim news

Trending news

Darbhanga
Darbhanga: सरदार और मुसलमान भारत छोड़ो; कौन काटेगा ऐसे नारों से लहलहाने वाली फसल ?
Delhi News
Delhi: हुमायु के मकबरे में एक दीवार गिरने से 5 पर्यटकों की मौत; बचाव का काम जारी
asaduddin owaisi on rss
लाल किले से PM मोदी ने की RSS की तारीफ; भड़क उठे ओवैसी कहा गांधी से नफरत करने वाले..
India Freedom Day
भारत ही नहीं, 15 अगस्त को इन देशों ने भी तोड़ी थी गुलामी की जंजीरें, देखें लिस्ट
Taliban News
तालिबान मना रहा सत्ता में लौटने का जश्न, आज के ही दिन भाग खड़े हुए थे अमेरिकी सैनिक
mp news
कान्हा से मुसलमानों को दूर रखने की साजिश; टूट गई 50 साल पुरानी हिंदू-मुस्लिम एकता
UP News
स्वतंत्रता दिवस: बुलडोजर एक्शन पर गरजे SP सांसद; कहा- 'योगी सरकार कानून को ताक पर..'
iran
Iran: जरूरत पड़ी तो कर्बला की जंग भी लड़ेंगे, हिजबुल्लाह नेता का बड़ा बयान
Prophet Muhammad
वह कौन पहला शख्स था जिसने पैगंबर मोहम्मद (स.) के साथ सबसे पहले पढ़ी थी नमाज?
independence day 2025
जिस तिरंगे पर 1.4 अरब भारतीय करते हैं फख्र, उसे इस मुस्लिम महिला ने किया था डिजाइन
;