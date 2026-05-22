Darul Uloom : शिक्षा की आड़ लेकर स्वतंत्रता सेनानियों के गुप्त अड्डे के तौर पर खोला गया था दारुल उलूम मदरसा

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के जिस दारुल उलूम देवबंद को हिंदू रक्षक दल के एक नेता ललित शर्मा ने शिव मंदिर है बताया है, और उसकी खुदाई की मांग की है, उन्हें एक बाद इस विश्व प्रसिद्द इस्लामी शिक्षा के केंद्र की जानकारी ले लेनी चाहिए कि इसका देश समेत दुनिया भर में कितनी सम्मान और अहमियत है.

1857 ई. के स्वतन्त्रता संग्राम की असफलता के बाद उलमा ने हिन्दुस्तानियों के दिलों में आजादी की शमा रोशन की और अंग्रेज़ों से हिन्दुस्तान को आज़ाद करने के लिये एक ठोस प्रोग्राम तैयार किया. दारुल उलूम देवबन्द की स्थापना जहां मुसलमानों के अन्दर सभ्यता संस्कृति को बहाल करने, धार्मिक शिक्षा का ज्ञान देकर इसलाम धर्म के गुण उत्पन्न करने और उस के बनाये हुए सीधे रास्ते पर चलने के लिये हुआ था, वहीं हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ों की कोशिश को असफल करना भी एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य था. जिसे यूं कहा जा सकता है कि अंग्रेज़ों के अन्याय को समाप्त करने के लिये दारुल उलूम एक ठोस हथौड़ा मारने वाला था, जिसकी आवाज़ ने अंग्रेज़ों को हिन्दुस्तान में जीना दूभर कर दिया.

1857 ई. की पहली जंगे आजादी में हार के बाद बाद भारतीयों पर ब्रिटिश हुकूमत के अत्यचार और ज्यादा शुरू हो गए. अंग्रेजों के अत्यचारों का सीधा निशाना देश का मुसलमान था, क्योंकि हुकूमत मुसलमानों ही से छीनी गई थी, इस लिये उन कों इन्हीं से गड़बड़ी की आशंका थी. 1857 ई॰ के स्वतन्त्रता संग्राम में ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने यह ऐलान किया था कि हमारे विरोधी वास्तव में मुसलमान हैं. इसलिए 1857 ई की जंग के बाद अंग्रेज़ों ने जी भरकर आलिमों, कवियों, लेखकों और नेताओं से बदला लिया. चुन-चुन कर उनका क़त्ल किया.

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सर विलयम मयूर ने अपनी किताब 'बग़ावते हिन्द’ में कुछ गोपनीय दस्तावेज़ों का संदर्भ देते हुए लिखा है, “18 नवम्बर 1858 ई. के प्रातः काल चैबीस शहज़ादों को दिल्ली में फांसी दी गई." आगे लिखते हैः 'झज्जर, बल्लब गढ़, फर्रूख़नगर और फर्रुख़ाबाद के अमीरों और नवाबों ने स्वतन्त्रता संग्राम में हिस्सा लिया था, अतः उन में से कुछ को फांसी पर लटका दिया गया और कुछ को काला पानी की सज़ा दी गई. (कवाइफ़ व सहाइफ़ पृष्ठ 13)

इसी वक़्त ह़ज़रत मौलाना मुह़म्मद क़ासिम नानौतवी, हाजी मुह़म्मद आबिद और उनके साथियों ने अंग्रेज़ों से लड़ने , मुसलमानों को एकजुट करने और उनमें इस्लामी संस्कृति के प्रति लगाव पैदा करने के लिए 15 मुहर्रम 1283 हि. यानी 31 मई 1866 ई. को मस्जिद छाता में अनार के पेड़ के नीचे एक मदरसा इस्लामिया अरबिया (दारुल उ़लूम देवबन्द) की स्थापना की थी, जिस की असल हकीकत स्वतन्त्रता संग्राम के लिये एक फौजी छावनी जैसी थी, जिसपर शिक्षा का सुनहरा पर्दा डाल दिया गया था.

इस हकीकत का जिक्र ब्रिटिश सरकार की सी0आई0डी0 ने अपनी गुप्त रिपोर्ट में किया है, "रेशमी रूमाल षडयन्त्र में जो मोलवी शामिल हैं, लगभग वे तमाम इसी मदरसे दारुल उ़लूम से शिक्षा प्राप्त किये हुए हैं." (रेशमी ख़ुतूत साज़िश केस पृष्ठ 191)

स्वतन्त्रता संग्राम में दारुल उलूम का योगदान

1857 के देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में उलमा ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की के प्रसिद्ध खालीफा हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही और हजरत मौलाना कासिम नानौतयी आदि ने एक इस्लामी फौजी यूनिट स्थापित करके अंग्रेज़ों के विरुद्ध शामली, थाना भवन, और कैराना आदि में युद्ध का मोर्चा खोल दिया.

अंग्रेज़ों ने थानाभवन पर आक्रमण कर दिया और पूरे कस्बे को जलाकर राख के ढेर में बदल दिया. स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले वीरों को फांसी पर लटकाया जाने लगा. हाजी इमदादुल्लाह साहब, मौलाना कासिम नानौतवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही के वारन्ट जारी कर दिये गये और बन्दी बनाने वालों या पता देने वालों के लिये असंख्य पुरस्कारों की घोषणा की गयी.

आलिमों के साथ इतना कठोर अत्याचार और जुल्म किया गया कि इतिहासकारों की लेखनी उन को लिखने से कांपती है. गोया पशुता और अत्याचार का न समाप्त होने वाला सिलसिला लेकर शुरू हुआ था. अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को दबाने, कुचलने, तबाह व बरबाद करने में विशेष रुप से मौलवियों को कत्ल करने में तनिक भी झिझक नहीं की. 1857 ई. के स्वतंत्रता संग्राम में लगभग दो लाख मुसलमान शहीद हुए, जिनमें 55 हज़ार से ज्यादा उलमा (मौलवी) थे.

हज़रत नानौतवी के इंतकाल के वक़्त दारुल उलूम देवबन्द, राजनितिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप में कई काम कर चुका था. इस के पश्चात 1323/1905 में हज़रत शेखुल हिन्द की सदारत का दौर शुरू हुआ. पहला काम उन्होंने ये किया कि दारुल उलूम देवबन्द के फारिग हुए विद्यार्थियों की शक्ति को इक‌ट्ठा करने के लिये जमीयतुल अंसार के नाम से एक संगठन बनाया जिसमें भारत और भारत से बाहर के तमाम पुरातन विद्यार्थियों को शामिल किया. ----

हज़रत शेखुल हिन्द ने जिस युग में हिन्दुस्तान की पूर्ण आज़ादी का विचार दिया, उस वक्त कोई राष्ट्रीय जमाअत या आन्दोलन पैदा नहीं हुआ था. हजरत मौलाना असद मदनी की तहरीर (लेख) के मुताबिक, "आज़ादी की तीसरी जंग हज़रत शेखुल हिन्द के नेतृत्व में लड़ी गई. और आपके प्रयत्न से यह तय पाया गया कि एक मिलाजुला प्लेटफॉर्म आज़ादी प्राप्त करने के लिए बनाया जाए. इस काम के लिए गांधी जी को मौलाना ने परिचित कराया और उन्हें लीडर बनाया. मुसलमानों ने अपने निजी फंड से गांधी जी को पूरे देश का भ्रमण कराया. (हफत रोजह अल जमीअत पृष्ठ 18, 1970)

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