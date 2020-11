370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली बार चुनाव, 1427 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर से खास राज्य का दर्जा वापस लिए जाने और राज्य को दो हिस्सों में बांटे जाने के बाद प्रदेश में सनीचर के रोज़ पहली बार चुनाव कराए जा रहे हैं. जिला विकास परिषद के इस चुनाव में गुपकार अलाइंस भी चुनाव लड़ रहा है. इसके अलावा कांग्रेस, भाजपा और जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी भी चुनावी मैदान में हैं.

यह भी पढ़ें: पहली 'हिजाब मॉडल' हलीमा ने इस्लाम के खातिर छोड़ी फैशन इंडस्ट्री, कोरोना को कहा शुक्रिया

चुनाव के पहले मरहले के लिए वोट डाले जा रहे हैं. बडगाम जिले के खानसाहिब तहसील में लोग सुबह से ही वोटिंग सेंटर्स पर पहुंचकर वोटिंग कर रहे हैं. इन चुनावों में कुल 1 हजार 427 उम्मीदवार मैदान में हैं और 7 लाख वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं.

Jammu and Kashmir: Voters take part in the polling process in the first phase of the District Development Council (DDC) elections in the Garkhal village in Akhnoor, in the Jammu district

Visuals from a local Garkhal school and the Village Panchayat house pic.twitter.com/ZrobMyEFxu

— ANI (@ANI) November 28, 2020