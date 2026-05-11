यमुना बाजार में 52 परिवारों को मकान खाली करने का नोटिस, इलाके में मच गया हड़कंप

Delhi News: दिल्ली के यमुना बाजार में रहने वाले 52 परिवारों को जिला प्रशासन की ओर से मकान खाली करने का नोटिस जारी किया गया है. प्रशासन का कहना है कि यह इलाका बाढ़ प्रभावित और खतरनाक क्षेत्र में आता है, इसलिए लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यमुना नदी के किनारे और बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नोटिस भेजा है. नोटिस में कहा गया है कि यह इलाका बाढ़ और अन्य प्राकृतिक जोखिमों की वजह से असुरक्षित हो चुका है और यहां रहना लोगों की जान के लिए खतरा बन सकता है.

प्रशासन ने कहा कि लगातार बारिश और बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों को जल्द से जल्द मकान खाली करने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों के मुताबिक, इलाके में रहने वाले कई परिवार गैर-कानूनी रूप से बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र में बसे हुए हैं. लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का कहना है कि वे सालों से यहां रह रहे हैं और उनके पास कहीं और जाने का कोई इंतजाम नहीं है. कई लोगों ने कहा कि उनका रोजगार और रोजमर्रा की जिंदगी इसी इलाके से जुड़ी हुई है. अचानक घर खाली करने के आदेश से उनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है.

दूसरे जगह बसाने की मांग

कुछ स्थानीय निवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि लोगों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के हटाना मानवीय दृष्टिकोण से सही नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन गरीब परिवारों की परेशानियों को नजरअंदाज कर रहा है. इलाके के कुछ लोगों ने कहा कि वे इस मामले को अदालत में ले जाने पर विचार कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि प्रभावित परिवार दिल्ली हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं. सोमवार को प्रशासन को नोटिस का जवाब भी भेजे जाने की तैयारी की जा रही है.

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स्थानीय लोगों ने की सरकार से ये अपील

स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को पहले पुनर्वास और वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करनी चाहिए. उनका तर्क है कि सिर्फ नोटिस देकर लोगों को हटाना समस्या का समाधान नहीं है. इस बीच प्रशासन का कहना है कि लोगों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है. अधिकारियों ने कहा कि बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र में रहने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. इसलिए समय रहते कार्रवाई जरूरी है.

सालों से रहते हैं लोग

गौरतलब है कि यमुना बाजार इलाके में लंबे समय से बड़ी संख्या में मजदूर, छोटे दुकानदार और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले परिवार बसे हुए हैं. इनमें से कई लोग दिहाड़ी मजदूरी और छोटे व्यापार से अपना गुजारा करते हैं. इसमें सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी है.