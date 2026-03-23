बेटी का बदला पहनावा और बोलने का तरीका; मां ने मुस्लिम पड़ोसी के खिलाफ कराया मुकदमा!

Dehradun News: उत्तराखंड के देहरादून के डोईवाला पुलिस थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के कथित धार्मिक शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि आरोपियों में एक महिला भी शामिल है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 15 साल की लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एक व्यक्ति ने उसकी बेटी को "लव ट्रैप" में फंसाया और बाद में उस पर कुछ खास धार्मिक रीति-रिवाज और परंपराएं अपनाने का दबाव डाला. परिवार का कहना है कि यह प्रक्रिया धीरे-धीरे शुरू हुई, और समय के साथ, लड़की के व्यवहार में साफ तौर पर बदलाव दिखने लगे. पीड़ित लड़की अपनी मां और भाई के साथ एक किराए के मकान में रहती थी. उसी इलाके में रहने वाले एक परिवार का सदस्य अक्सर उनके घर आता-जाता था. शिकायत के मुताबिक, जब भी लड़की की मां घर से बाहर होती थी, तो आरोपी युवक घर आकर लड़की से बातचीत करता था. इस दौरान कथित तौर पर उसने लड़की को अपने प्रभाव में ले लिया और उसे अपनी जीवनशैली, पहनावा और बोलने का तरीका बदलने के लिए उकसाया.

लड़की के मां ने लगाए गंभीर आरोप

मां का आरोप है कि आरोपी ने लड़की पर भावनात्मक दबाव डाला ताकि वह उसे अपने धर्म की ओर खींच सके और इस तरह धीरे-धीरे उसे प्रभावित किया. उन्होंने आगे बताया कि अपनी बेटी में आए बदलावों को देखकर उन्हें शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने पूरे मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 'उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2018' की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है. पुलिस ने कहा है कि मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है और जुटाए गए सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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पुलिस कर रही है जांच

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, तीनों आरोपियों की भूमिका की बारीकी से जांच की जा रही है और जांचकर्ता यह भी पता लगा रहे हैं कि क्या लड़की पर किसी भी तरह का दबाव या प्रलोभन डाला गया था. इसके अलावा, जांच के हिस्से के तौर पर लड़की का बयान और अन्य तकनीकी सबूत भी जुटाए जा रहे हैं.