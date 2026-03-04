Advertisement
ईरान में फंसे हैं UK के हैदर और उनकी बीवी, परिवार ने सरकार से लगाई मदद की गुहार

Indian students stranded in Iran: देहरादून के विकासनगर के रहने वाले अली हैदर और उनकी पत्नी नूरजहां ईरान में बिगड़ते हालात के बीच फंसे हुए हैं. इंटरनेट बंद होने की वजह से परिवार का संपर्क टूट गया है.

Mar 04, 2026, 09:50 AM IST

Iran News: ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच युद्ध जारी है. इस संघर्ष के बीच कई भारतीय नागरिक तेहरान में फंसे हुए हैं. ज़्यादातर भारतीय छात्र ईरान में हैं. इसी कड़ी में उत्तराखंड के देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र का एक परिवार अपने बेटे और बहू समेत ईरान में फंस गया है. विकासनगर के अंबाड़ी गांव के रहने वाले 24 साल के अली हैदर और उनकी पत्नी नूरजहां इस समय ईरान में फंसे हुए हैं. वे पिछले चार साल से वहां पढ़ाई कर रहे हैं. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे तेहरान से करीब 90 किलोमीटर दूर क़ोम शहर की एक यूनिवर्सिटी में इस्लामिक पढ़ाई कर रहे हैं. ईरान में हाल ही में बिगड़ते हालात और इलाके के तनाव ने वहां के हालात को बहुत सेंसिटिव बना दिया है. इसलिए, अली हैदर और नूरजहां का परिवार बहुत परेशान हो रहा है. परिवार का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से वे उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं. खबर है कि ईरान के कई हिस्सों में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई हैं, जिससे उनसे फोन या सोशल मीडिया के ज़रिए बात करना नामुमकिन हो गया है.

बेटे नहीं हो पा रहा है संपर्क
अंबाडी गांव में रहने वाला यह परिवार लगातार अपने बेटे और बहू की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है. परिवार का कहना है कि जब तक उन्हें उनके बारे में कोई खबर नहीं मिलती, तब तक उनकी चिंता कम नहीं होगी. अली हैदर के भाई ने मीडिया को बताया कि पूरा परिवार इस स्थिति को लेकर बहुत चिंतित है. उन्होंने कहा कि ईरान में बदलते हालात से उन्हें डर है कि उनके भाई और भाभी खतरे में पड़ सकते हैं. अली हैदर के भाई ने भारत सरकार से अपील की है कि ईरान में फंसे सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं.

लोगों ने की बड़ी मांग
उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों और दूसरे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए खास इंतजाम करने चाहिए. परिवार के मुताबिक, अली हैदर और नूरजहां पढ़ाई के लिए ईरान गए थे और वहां एक यूनिवर्सिटी में अपना कोर्स पूरा कर रहे थे. हालांकि, मौजूदा हालात ने पूरे परिवार को चिंता में डाल दिया है. गांव वाले भी परिवार के साथ खड़े हैं और उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार को ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित उनके देश वापस लाया जा सके.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

iran newsdehradun newsiran conflictIndian students stranded in Iran

