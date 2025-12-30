कपकपाती ठंड में दिल्ली के अलीनगर में बेघर हो जाएंगे कई मुस्लिम परिवार; गिरा दिए जाएंगे उनके पुरखों के बनाएं मकान

Alipur Demolition News: दिल्ली के अली गांव के लोगों में 15 दिसंबर को अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और उन्हें फौरन अपने घर खाली करने का आदेश दिया. इस अचानक हुई कार्रवाई से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. अब तक अली गांव के 319 घरों को सील कर दिया गया है, जिससे सैकड़ों परिवार बेघर होने के खतरे का सामना कर रहे हैं.

प्रशासन का दावा है कि यह कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के पालन में जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है. बताया जा रहा है कि विवादित जमीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है और इसका कुल क्षेत्रफल 379 एकड़ है. प्रशासन के मुताबिक, उत्तर प्रदेश प्रशासन पहले ही इस जमीन के 371 एकड़ हिस्से को खाली करा चुका है. बाकी 8.48 एकड़ जमीन पर अली गांव बसा हुआ है, जो लगभग 100 सालों से घनी आबादी वाला इलाका है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि वे और उनके पूर्वज पीढ़ियों से इस जमीन पर रह रहे हैं. लगभग 50 सालों से उन्हें कभी यह नहीं बताया गया कि यह जमीन सरकारी संपत्ति है या इस पर उनका कब्जा अवैध है. ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें न तो कोई नोटिस मिला और न ही सुनवाई का कोई मौका दिया गया. 15 दिसंबर को प्रशासन और पुलिस अधिकारी अचानक आए और उन्हें तुरंत अपने घर खाली करने का आदेश दिया.

कोर्ट से मिली है राहत

सबसे बड़ी चिंता कड़ाके की ठंड है. लोग पूछ रहे हैं कि वे अपने छोटे बच्चों, बुजुर्ग रिश्तेदारों और महिलाओं को लेकर कहां जाएं. कई परिवार अपनी रोजी-रोटी खोने और रहने की जगह न होने की दोहरी समस्या का सामना कर रहे हैं. इस डर और अनिश्चितता के बीच, स्थानीय लोग और गांव समिति एकजुट हुए और तुरंत कोर्ट पहुंचे. कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद ग्रामीणों को अस्थायी राहत मिली है.

लोगों को राहत मिलने की है उम्मीद

प्रशासन ने अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई रोक दी है. हालांकि, घरों को सील करने और जमीन के मालिकाना हक को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. इस मामले में अगली सुनवाई 12 जनवरी को होनी है. उसी दिन यह तय होगा कि अली गांव के लोगों को इस जमीन पर रहने का अधिकार मिलेगा या दशकों से बने उनके घरों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी. ग्रामीण उम्मीद और डर के बीच कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं.