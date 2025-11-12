Advertisement
‘I Love Mohammad’ पर अकेले पड़े मुल्जिम! दिल्ली HC ने किया मदद से इनकार

I Love Mohammad Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 नवंबर को शुजात अली की जनहित याचिका खारिज की, जिसमें यूपी और उत्तराखंड में दर्ज एफआईआर की स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी. कोर्ट ने कहा, दिल्ली न्यायालय बाहरी राज्यों को निर्देश नहीं दे सकता.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 12, 2025, 10:14 PM IST

I Love Mohammad Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने आज ( 12 नवंबर ) एक जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जुलूस के बाद कानून-व्यवस्था की स्थिति के संबंध में दर्ज एफआईआर की एक स्वतंत्र प्राधिकरण द्वारा जांच के निर्देश देने की मांग की गई थी. मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शुजात अली द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया.

हाईकोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका गलत है, क्योंकि दिल्ली में स्थित यह न्यायालय बाहरी प्राधिकारियों को निर्देश जारी नहीं कर सकता. याचिका में स्वतंत्र, निष्पक्ष और जल्द जांच के निर्देश देने, मामले को सीबीसीआईडी ​​को सौंपने या उच्च न्यायालय की निगरानी में एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की भी मांग की गई थी. 

दरअसल, 'आई लव मोहम्मद' लिखे पोस्टर लेकर जुलूस निकालने के बाद कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर उत्तर प्रदेश के कानपुर, बहराइच और उत्तराखंड के काशीपुर में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं. सुनवाई के दौरान पीठ ने सवाल उठाया कि इस याचिका को जनहित याचिका कैसे माना जा सकता है? जिन लोगों के नाम एफआईआर में हैं, वे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं?"

याचिकाकर्ता ने क्या दी दलील
याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि आरोपी पुलिस से डरते हैं, इसलिए वे सामने नहीं आ रहे हैं. अदालत ने इस याचिका और जनहित के बीच संबंध के बारे में पूछताछ की. वकील ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई मेरे समुदाय के हितों को प्रभावित कर रही है. अदालत ने सवाल किया कि कुछ लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर समुदाय को कैसे प्रभावित कर सकती है. 

कोर्ट ने इन दलीलों को नहीं मानी
अदालत ने यह भी पूछा कि दिल्ली में यह जनहित याचिका कैसे विचारणीय है? वकील ने कहा कि यह अदालत इस जनहित याचिका पर सुनवाई कर सकती है, क्योंकि उसने पहले फिल्म "उदयपुर फाइल्स" से संबंधित एक मामले की सुनवाई की थी. अदालत ने कहा कि यह एक अलग मामला है. दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जनहित याचिका खारिज कर दी.

