Coronavirus Update डीएमआरसी का बड़ा फैसला, 22 मार्च को बंद रहेगी दिल्ली मेट्रो

नई दिल्ली : कोरोना वायरस से अब तक पूरी दुनिया में दस हज़ार से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. कोरोना वायरस के खौफनाक असर को देखते हुए डीएमआरसी भी अलर्ट हो गया है. वज़ीरे आज़म मोदी के कौम के नाम खिताब करते हुए 22 मार्च रविवार को आवामी कर्फ्यू की पासदारी की थी. जिसके बाद डीएमआरसी ने 22 मार्च को इसे बंद रखने का फैसला लिया है। डीएमआरसी ने बताया कि पब्लिक सेफ्टी के चलते यह फैसला लिया गया है।

डीएमआरसी ने कहा है कि कोविड- 19 के खतरे को देखते हुए सोशल डिस्‍टेंसिंग बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेसिंग को बनाए रखने और लोगों को घरों में रहने के लिए बढ़ावा देना है जिसके ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो को 22 मार्च को बंद रखने का ऐलान किया गया है. दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) ने कहा कि यह कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई का एक कदम है.

Delhi Metro Rail Corporation: In the wake of ‘Janta Curfew’ to be observed on 22nd Mar, DMRC has decided to keep its services closed. The move is aimed at encouraging the public to stay indoors&maintain social distancing, which is essential in the fight against Covid-19. pic.twitter.com/5Dv90YX4Rx

