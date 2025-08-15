Delhi News: हुमायु के मकबरे में एक दीवार गिरने से 5 पर्यटकों की मौत; बचाव का काम जारी

नई दिल्ली : दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुमायु के मकबरे के साथ लगे एक दरगाह पत्तेशाह की एक कमरे की दीवार और छत गिरने से बड़ा हादसा होने की खबर है. लगभग 5 लोगों की मौत हुई है. मरने वाले लोकल आदमी हैं या वहां घूमने जाने वाले पर्यटक हैं.. अभी इस बात की तस्दीक नहीं हुई है.. लेकिन आशंका है व्यक्त की जा रही है कि वह पर्यटक भी हो सकते हैं. घटना करीब शाम 4 बजे की बताई जा रही है. चश्मदीदों की माने तो इसे हादसे में 10-12 लोगों के अंदर दबे होने की आशंका है. लोकल पुलिस दमकल विभाग की टीम ने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं. हादसे के वक़्त छुट्टी का दिन होने की वजह से पर्यटकों की भीड़ थी.

#WATCH | Delhi | NDRF personnel conduct a search operation at Dargah Sharif Patte Shah, located near Humayun's Tomb, in the Nizamuddin area, following the collapse of the roof of a room in the dargah premises. Police and Fire Department personnel are also present. So far, 11… pic.twitter.com/6oW3XjroAX — ANI (@ANI) August 15, 2025

पुलिस ने बताया कि हादसे की खबर मिलने के बाद थाना प्रभारी और स्थानीय कर्मचारी घटनास्थल पर पहुँच गए थे. पाँच मिनट के अंदर बचाव कार्य शुरू कर दिया गया था. कुछ ही देर में अग्निशमन कर्मी और CATS एम्बुलेंस भी मौके पर पहुँच गईं थी. NDRF की टीम भी बचाव के काम में लगई गई है. मलबे से कुल 10-12 लोगों को बचाया गया है. उन्हें विभिन्न अस्पतालों (एम्स ट्रॉमा और एलएनजेपी) में भेजा गया है.

16वीं सदी का यह मकबरा, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, राजधानी के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले स्मारकों में से एक है.

