दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लश्कर के खतरनाक आतंकी को किया गिरफ्तार

Delhi News: दिल्ली पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़े एक सक्रिय और खतरनाक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान शब्बीर अहमद लोन के रूप में हुई है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वह कश्मीर के श्रीनगर जिले का रहने वाला है. अधिकारियों के मुताबिक, वह हाल ही में सामने आए एक बड़े आतंकवादी मॉड्यूल का मास्टरमाइंड था, जिसका जाल दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत तक फैला हुआ था.

पुलिस के मुताबिक, शब्बीर अहमद लोन काफी समय से बांग्लादेश से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था. वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर भारत में आतंकवादी हमले करने की साजिश रच रहा था. इसके अलावा, वह युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने के लिए सक्रिय रूप से भर्ती अभियान भी चला रहा था.

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कैसे हुआ मॉड्यूल का खुलासा

इस मॉड्यूल का खुलासा फरवरी में हुआ, जब दिल्ली के विभिन्न हिस्सों, विशेष रूप से मेट्रो स्टेशनों पर भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक पोस्टर लगाए गए थे. 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर तैनात एक CISF अधिकारी ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और मामला स्पेशल सेल को सौंप दिया गया. जांच के दौरान यह पता चला कि राजधानी में कई जगहों पर जनपथ मेट्रो स्टेशन सहित ऐसे पोस्टर लगाए गए थे, जिनमें मारे गए जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी बुरहान वानी की तस्वीरें लगाकर उसका महिमामंडन किया गया था. पोस्टरों पर "भारत में नरसंहार रोको" और "कश्मीर को आज़ाद करो" जैसे नारे लिखे थे. उनमें उर्दू में भड़काऊ संदेश भी थे.

पुलिस कर रही है जांच

केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में काम करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस पूरे नेटवर्क की गहन जांच की और आखिरकार दिल्ली की सीमा पर लोन को धर दबोचा. अधिकारियों का कहना है कि इस गिरफ्तारी ने एक बड़े आतंकवादी खतरे को टालने में अहम भूमिका निभाई है. फिलहाल, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है. जांच एजेंसियां ​​इस मॉड्यूल के लिए फंडिंग के स्रोत का पता लगाने और इस साजिश में शामिल सभी लोगों की पहचान करने पर भी काम कर रही हैं.