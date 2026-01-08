Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3067768
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंतुर्कमान गेट हिंसा पर पुलिस का सख्त एक्शन, अब तक इतने आरोपी गिरफ्तार

तुर्कमान गेट हिंसा पर पुलिस का सख्त एक्शन, अब तक इतने आरोपी गिरफ्तार

Turkman Gate Violence Case: दिल्ली के तुर्कमान गेट पर हुई हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया है. पत्थरबाजी और शांति भंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है. पुलिस का कहना है कि इस घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 08, 2026, 04:19 PM IST

Trending Photos

तुर्कमान गेट हिंसा पर पुलिस का सख्त एक्शन, अब तक इतने आरोपी गिरफ्तार

Delhi Mosque Demolition: दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास नगर निगम की तोड़फोड़ मुहिम के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में छह और लोगों को गिरफ्तार किया. इन नई गिरफ्तारियों के साथ इस मामले में गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने बुधवार को मस्जिद के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हुई पत्थरबाजी की घटना के सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया था.

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उन्होंने हिंसा में शामिल 30 लोगों की पहचान कर ली है. यह पहचान CCTV फुटेज, पुलिस अधिकारियों के बॉडी-वर्न कैमरों की रिकॉर्डिंग और इलाके के कई वायरल वीडियो के आधार पर की गई थी. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को जल्द ही जांच में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि आरोप है कि हिंसा भड़कने से पहले वह घटनास्थल पर मौजूद थे.

दिल्ली पुलिस के अनुसार, अधिकारियों ने सांसद से घटनास्थल से दूर रहने का अनुरोध किया था, लेकिन घटना से पहले वह इलाके के पास ही रहे. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूट्यूबर सलमान की तलाश भी तेज कर दी है और उसे नोटिस भेजेगी. पुलिस सूत्रों के अनुसार, सलमान पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके शांति भंग करने की कोशिश करने का आरोप है. उस पर तोड़फोड़ अभियान के दौरान स्थानीय लोगों को घटनास्थल पर इकट्ठा होने के लिए बुलाने का आरोप है.

Add Zee News as a Preferred Source

जांच में यह भी पता चला है कि इलाके के कुछ प्रभावशाली लोगों ने कथित तौर पर अपने-अपने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए निवासियों को इकट्ठा होने के लिए उकसाया था. पुलिस ने कहा कि उनका मकसद ऑपरेशन के दौरान अशांति फैलाना और प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के काम में बाधा डालना था. समाचार एजेंसी द्वारा प्राप्त FIR कॉपी में घटनाओं के पूरे क्रम का विवरण दिया गया है, जिसमें पुलिस द्वारा अतिक्रमण वाली जमीन पर बैरिकेडिंग करने से लेकर एक दर्जन स्थानीय लोगों द्वारा भड़काऊ नारे लगाने और फिर पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंकने तक की बात शामिल है.

पुलिस अधिकारी स्थानीय निवासियों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तोड़फोड़ अभियान केवल अवैध रूप से कब्जा की गई सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों और ढांचों को हटाने तक सीमित है, और पास की मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा. FIR के मुताबिक, दोपहर करीब 12:40 बजे, जब पुलिस अधिकारियों ने इलाके में बैरिकेडिंग शुरू की, तो 30-35 लोगों का एक समूह मौके पर इकट्ठा हो गया और नारे लगाने लगा और पुलिस को बैरिकेड लगाने से रोकने लगा.

इनपुट-IANS

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Turkman Gate violence caseTurkman Gate ViolenceDelhi Mosque Demolition

Trending news

Turkman Gate violence case
तुर्कमान गेट हिंसा पर पुलिस का सख्त एक्शन, अब तक इतने आरोपी गिरफ्तार
Bahraich news
अग्रवाल साहेब का 'बिस्मिल्लाह' नाम का प्रोडक्ट स्वीकार, मुसलमान 'हिमालय' नाम रख...'
Delhi Police Illegal Foreigners
दिल्ली बनती जा रही अवैध बांग्लादेशियों का अड्डा? दिल्ली पुलिस ने खोली फाइल
Jama Masjid
तुर्कमान के बाद क्या अब जामा मस्जिद के आसपास चलेगा बुलडोजर? HC ने दिए आदेश
Nitish Kumar Hijab Controversy
डॉक्टर नुसरत परवीन ने जॉइन की सरकारी नौकरी, सदर अस्पताल में संभाली जिम्मेदारी
West Bank
West Bank की यूनिवर्सिटी पर IDF की रेड, 40 से ज्यादा छात्र घायल
Delhi news
घर सील, डर बुलडोज़र का, Delhi के Aligaon में विरोध पर उतरे लोग
Turkman Gate incident
मुस्लिम यूट्यूबर के पीछे क्यों पड़ी है दिल्ली पुलिस, मस्जिद से जुड़ा है मामला
bangladesh
Bangladesh में हादी के बाद एक और नेता की हत्या, अस्पताल पहुंचते ही मौत
turkman gate
मुसलमानों के खिलाफ हदें पार की गईं, Faiz-e-Ilahi Masjid कार्रवाई पर भड़के ST Hasan