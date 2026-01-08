तुर्कमान गेट हिंसा पर पुलिस का सख्त एक्शन, अब तक इतने आरोपी गिरफ्तार

Delhi Mosque Demolition: दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास नगर निगम की तोड़फोड़ मुहिम के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में छह और लोगों को गिरफ्तार किया. इन नई गिरफ्तारियों के साथ इस मामले में गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने बुधवार को मस्जिद के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हुई पत्थरबाजी की घटना के सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया था.

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उन्होंने हिंसा में शामिल 30 लोगों की पहचान कर ली है. यह पहचान CCTV फुटेज, पुलिस अधिकारियों के बॉडी-वर्न कैमरों की रिकॉर्डिंग और इलाके के कई वायरल वीडियो के आधार पर की गई थी. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को जल्द ही जांच में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि आरोप है कि हिंसा भड़कने से पहले वह घटनास्थल पर मौजूद थे.

दिल्ली पुलिस के अनुसार, अधिकारियों ने सांसद से घटनास्थल से दूर रहने का अनुरोध किया था, लेकिन घटना से पहले वह इलाके के पास ही रहे. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूट्यूबर सलमान की तलाश भी तेज कर दी है और उसे नोटिस भेजेगी. पुलिस सूत्रों के अनुसार, सलमान पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके शांति भंग करने की कोशिश करने का आरोप है. उस पर तोड़फोड़ अभियान के दौरान स्थानीय लोगों को घटनास्थल पर इकट्ठा होने के लिए बुलाने का आरोप है.

जांच में यह भी पता चला है कि इलाके के कुछ प्रभावशाली लोगों ने कथित तौर पर अपने-अपने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए निवासियों को इकट्ठा होने के लिए उकसाया था. पुलिस ने कहा कि उनका मकसद ऑपरेशन के दौरान अशांति फैलाना और प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के काम में बाधा डालना था. समाचार एजेंसी द्वारा प्राप्त FIR कॉपी में घटनाओं के पूरे क्रम का विवरण दिया गया है, जिसमें पुलिस द्वारा अतिक्रमण वाली जमीन पर बैरिकेडिंग करने से लेकर एक दर्जन स्थानीय लोगों द्वारा भड़काऊ नारे लगाने और फिर पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंकने तक की बात शामिल है.

पुलिस अधिकारी स्थानीय निवासियों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तोड़फोड़ अभियान केवल अवैध रूप से कब्जा की गई सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों और ढांचों को हटाने तक सीमित है, और पास की मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा. FIR के मुताबिक, दोपहर करीब 12:40 बजे, जब पुलिस अधिकारियों ने इलाके में बैरिकेडिंग शुरू की, तो 30-35 लोगों का एक समूह मौके पर इकट्ठा हो गया और नारे लगाने लगा और पुलिस को बैरिकेड लगाने से रोकने लगा.

इनपुट-IANS