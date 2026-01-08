Advertisement
दिल्ली बनती जा रही अवैध बांग्लादेशियों का अड्डा? दिल्ली पुलिस ने खोली फाइल

दिल्ली बनती जा रही अवैध बांग्लादेशियों का अड्डा? दिल्ली पुलिस ने खोली फाइल

Illegal Immigrants News: दिल्ली पुलिस ने 2025 में राजधानी में रहने वाले 548 अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान की है, जिनमें से ज़्यादातर कथित तौर पर बांग्लादेशी हैं. पुलिस की इस कार्रवाई से दिल्ली में अवैध इमिग्रेशन और सुरक्षा इंतजामों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 08, 2026, 01:20 PM IST

दिल्ली बनती जा रही अवैध बांग्लादेशियों का अड्डा? दिल्ली पुलिस ने खोली फाइल

Illegal Immigrants Delhi 2025: दिल्ली आउटर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 2025 में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया. इस साल भर चले अभियान में 548 विदेशी नागरिकों की पहचान की गई जो बिना वैध वीज़ा या दस्तावेज़ों के रह रहे थे. उन सभी को गिरफ्तार कर फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें देश से निकालने के आदेश मिले और उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया.

यह ऑपरेशन डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस आउटर डिस्ट्रिक्ट सचिन शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया. इस ऑपरेशन में विभिन्न पुलिस यूनिट और पुलिस स्टेशनों की स्पेशल टीमों ने सहयोग किया. फॉरेनर्स सेल ने सबसे ज़्यादा 318 विदेशियों की पहचान की. इसके बाद निहाल विहार पुलिस स्टेशन ने 134, मुंडका ने 87, रनहोला ने 5, रानी बाग ने 1, पश्चिम विहार ईस्ट ने 1, और साइबर पुलिस स्टेशन ने 2 विदेशियों की पहचान की. ये टीमें पूरे साल सतर्क रहीं और अवैध निवासियों की पहचान करने के लिए इलाके में छापे मारे.

गिरफ्तार किए गए लोगों में कई देशों के नागरिक शामिल थे. सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के नागरिक थे, जिनकी कुल संख्या 380 थी. इसके अलावा, नाइजीरिया के 111, आइवरी कोस्ट के 17, घाना के 13, सेनेगल और कैमरून के 10-10, नाइजर के 2, और लाइबेरिया, रूस, गिनी, सिएरा लियोन और गैम्बिया के एक-एक नागरिक को पकड़ा गया. ये सभी लंबे समय से बिना वैध दस्तावेज़ों के आउटर डिस्ट्रिक्ट के अलग-अलग इलाकों में रह रहे थे. कई लोगों के वीज़ा की अवधि खत्म हो गई थी.

पुलिस ने कहा कि यह ऑपरेशन जिले को सुरक्षित रखने और अनाधिकृत प्रवासन से मुक्त रखने के लगातार प्रयास का हिस्सा था. अवैध विदेशियों की मौजूदगी से कानून-व्यवस्था प्रभावित होती है, इसलिए ऐसे ऑपरेशन ज़रूरी हैं. गिरफ्तारी के बाद सभी को कानूनी प्रक्रिया के अनुसार FRRO के सामने पेश किया गया. देश से निकालने के आदेश मिलने पर उन्हें एक डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया, जहां से आगे की कार्रवाई की जा रही है.

दिल्ली में अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई जारी है. आउटर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने इस ऑपरेशन के ज़रिए कानून को सख्ती से लागू करने का कड़ा संदेश दिया है. अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे, ताकि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति जिले में न रह सके. 

इनपुट-IANS

