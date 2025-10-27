Delhi Riot 2020: क्या शर्जील और उमर की रिहाई में दिल्ली पुलिस अटका रही है रोड़े; सुप्रीम कोर्ट की फिर फटकार

Delhi Riot 2020 Case: पांच साल पहले 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के मामले में मुल्ज़िम उमर खालिद, शरजील इमाम और दीगर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को फिर फटकार लगाई है. अदालत आज़मी ने कहा कि जब पिछली तारीख पर पुलिस को जवाब दाखिल करने का माकूल वक़्त दिया गया था, तो फिर अब तक जवाब क्यों दाखिल नहीं किया गया?

कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछली समाअत के दौरान उसने साफ़ तौर पर कहा था कि सोमवार को मामले की सुनवाई होनी है. जब याचिकाकर्ता पहले ही 5 साल जेल में गुज़ार चुका है, तब भी पुलिस की जानिब से जवाब दाखिल न करना बेहद तश्वीसनाक है. " अदालत ने कहा कि अब इस मामले में और ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली समाअत की तारीख 31 अक्टूबर मुक़र्रर की है, और तब तक दिल्ली पुलिस को अपना जवाब हर हाल में दाखिल करने का हुक्म दिया है.

गौरतलब है कि यह मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट में उठ चुका है. याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आर्डर को चुनौती दी है जिसमें उनकी जमानत याचिकाएं गुजिश्ता 2 सितंबर को खारिज कर दी गई थीं. सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था. हालांकि, पुलिस की जानिब से अब तक कोई जवाब पेश नहीं किया गया, जिससे अदालत ने नाराजगी जाहिर की है. अदालत ने साफ तौर पर कहा कि यह मामला गुजिश्ता पांच सालों से पेंडिंग है और याचिकाकर्ता पहले से ही तवील अरसे से जेल में हैं, इसलिए अब इस पर फैसलाकुन समाअत जरूरी हो गया है.

इससे कब्ल दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी तनकीद में कहा था कि विरोध या प्रदर्शन के नाम पर साजिशन किसी तरह के तशादुद्द को किसी भी सूरत में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता. अदालत ने इस बात को तस्लीम किया था कि दिल्ली फसाद मंसूबा बंद साजिश का नतीजा था, जिनका मकसद समाज को बांटना और अमन शान्ति को ठेस पहुंचाना था.

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, अतर खान, अब्दुल खालिद सैफी और शादाब अहमद की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं. वहीं, एक अन्य मुलजिम तसलीम अहमद की याचिका भी 2 सितंबर को अलग बेंच ने खारिज की थी. सभी दिल्ली दंगों में आरोपी हैं.



2020 में NRC- CAA के विरोध के दौरान दिल्ली के करावल नगर में भड़की हिंसा में लगभग 56 लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग ज़ख़्मी हुए थे. हादसे में करोड़ों की संपत्ति जलकर ख़ाक हो गयी थी. दिल्ली हिंसा में दर्जनों लोगों को अबतक सजा हो चुकी है, और बहुत सारे हिंदी- और मुसलमान दंगे के इल्जामों से बरी भी हो चुके हैं. लेकिन जामिया और JNU के छात्रों के खिलाफ अभी तक न तो पुलिस ने चार्ज शीत दाखिल की है, न उन्हें जमानत दी जा रही है.

