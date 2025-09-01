जेल या आजादी? दिल्ली HC कल सुनाएगा शरजील इमाम-उमर खालिद पर अहम फैसला

Delhi Riots Case 2020: दिल्ली हाईकोर्ट 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम और सात दूसरे व्यक्तियों की ज़मानत याचिकाओं पर 2 सितंबर को फैसला सुनाने वाला है. हाईकोर्ट ने आरोपियों के वकील और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अमित प्रसाद की दलीलें सुनने के बाद 9 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शैलिंदर कौर की खंडपीठ मंगलवार को फैसला सुनाएगी. 9 जुलाई को ज़मानत याचिकाओं का विरोध करते हुए, सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने दलील दी थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े यूएपीए मामलों में मुकदमे में देरी के आधार पर ज़मानत नहीं दी जा सकती. दूसरी ओर अभियुक्तों के वकील ने पहले तर्क दिया था कि मुकदमे में काफी देरी हो चुकी है और आरोप भी तय नहीं हुए हैं और मामला आरोपों पर बहस के चरण में है.

एसजी तुषार मेहता ने अपनी दलीलों के दौरान एक अभियुक्त का ज़िक्र किया जिसने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वे सीएए और एनआरसी के विरोध में दंगे करने को तैयार हैं. उन्होंने भाषण के उस हिस्से का भी ज़िक्र किया जहां शरजील इमाम ने कहा था कि हम चिकन नेक (उत्तर पूर्व) को शेष भारत से हमेशा के लिए अलग कर सकते हैं. अगर हमेशा के लिए नहीं, तो कम से कम एक महीने के लिए. शरजील ने अपने एक कथित सीएए विरोधी भाषण में यह भी कहा था कि आप असम में मुसलमानों की स्थिति से वाकिफ हैं.

एसजी ने कहा कि असम मुसलमानों का है. यह भी दलील दी गई कि शरजील इमाम ने अपने भाषण में कथित तौर पर कहा था कि जब तक 100-200 लोग नहीं मरेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा. आगे यह भी कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान हिंसा भड़काने के लिए चक्का जाम आयोजित करने की साज़िश रची गई ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम किया जा सके. यह भी कहा गया कि दंगे एक साज़िश के तहत हुए और मीडिया ने उन्हें कवर किया. उन्होंने एक संरक्षित गवाह के बयान का भी हवाला दिया, जो उमर खालिद के साथ एक बैठक में शामिल हुआ था. इस बैठक में अन्य आरोपी भी शामिल हुए थे.

एसजी ने आगे तर्क दिया कि सभी आरोपी आपस में जुड़े हुए हैं. एसजी ने संरक्षित गवाहों के एक बयान का भी हवाला दिया और एक गवाह ने कहा कि सीसीटीवी को हटाने या बंद करने की योजना थी. इस तथ्य से संबंधित रिपोर्ट आरोप पत्र में संलग्न है. एसजी ने पत्थर, ईंटें और पेट्रोल बम फेंकने के लिए गुलेल के इस्तेमाल का भी ज़िक्र किया. एसजी ने कहा था कि इन दंगों को 5 आरोपियों, ताहिर हुसैन, इशरत जहां, अब्दुल खालिद सैफी, शिफा उर रहमान और मीरान हैदर, ने वित्त पोषित किया था.

उन्होंने यह भी दलील दी थी कि ताहिर हुसैन ने दंगों के वित्तपोषण के लिए अपनी सफेद संपत्ति को काले धन में बदल दिया. यह भी दलील दी गई थी कि आरोपी व्यक्ति विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, बल्कि कुछ और योजना बना रहे थे. एसजी मेहता ने यह भी जिक्र किया था कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने उमर खालिद को ज़मानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि यह एक आतंकवादी कृत्य था. हाईकोर्ट उमर खालिद, शरजील इमाम, अतहर खान, अब्दुल खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद की ज़मानत याचिकाओं पर विचार कर रहा है.

उन्होंने यूएपीए के तहत प्रतिबंध का हवाला देते हुए अपनी ज़मानत खारिज करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी. वहीं, देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उनकी अपील स्वीकार होने के बाद 15 जून, 2021 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने नियमित ज़मानत दे दी थी. आरोपी इशरत जहां को निचली अदालत ने ज़मानत दे दी थी.