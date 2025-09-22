Delhi Riots 2020: सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से मांगा हिसाब

Umar Khalid Bail Plea: दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी. इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान जमानत याचिका को 22 सितंबर तक के लिए टाल दिया था.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में यह याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसमें उमर खालिद, शरजील इमाम और कुल नौ अन्य लोगों को जमानत देने से इनकार किया गया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए साफ किया था कि विरोध प्रदर्शन या प्रदर्शनों की आड़ में किसी प्रकार की षड्यंत्रकारी हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती.

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि उमर खालिद, शरजील इमाम और दूसरे पर दिल्ली में 2020 के दंगों के मुख्य षड्यंत्रकारी होने का इल्जाम है. उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया गया है. 2020 के दंगों में लगभग 53 लोगों की जान गई और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे. ये दंगे संशोधित नागरिकता कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान भड़क उठे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस और याचिकाकर्ता की दलील

याचिकाकर्ताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि इनमें से ज्यादातर आरोपी छात्र हैं और वे पिछले लगभग पांच साल से जेल में बंद हैं. उनका दावा है कि इनकी गिरफ्तारी और लंबी निरंतर हिरासत उचित न्याय के अनुरूप नहीं है. वहीं, दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया. पुलिस का कहना है कि 2020 के दंगे पूर्व नियोजित और सुनियोजित साजिश का परिणाम थे और आरोपी हिंसा भड़काने में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे.