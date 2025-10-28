Delhi News: पत्नी से छेड़खानी के विरोध में अकबर अली की चाकुओं से गोदकर हत्या

नई दिल्ली : दिल्ली के सीमापुरी इलाके से एक सनसनीखेज क़त्ल की वारदात का मामला पेश आया है. सोमवार की देर रात करीब 11:56 बजे पुलिस को पीसीआर कॉल के ज़रिए दो फरीकों के बीच झगड़े की खबर मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि मामूली कहासुनी के बाद एक शख्स को चाकू मारकर उसका क़त्ल कर दिया गया. मकतूल की पहचान अकबर अली मिर्जा के तौर पर की गई है. वो सीमापुरी इलाके का बाशिंदा था.

शिकायतकर्ता की बीवी फरीन ने पुलिस को बताया Delhi News: ये वारदात दिल्ली के सीमापुरी इलाके में छेड़खानी के विवाद के बाद शुरू हुआ था, जिसमें दो लोगों ने अकबर अली नाम के युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी. इस मामले में दो मुलजिमों को पुलिस ने हिरासत में लिया है.कि सोमवार की रात जब वो कहीं से आर रही थी, तभी मोहल्ले के ही मुसलिन (18 वर्ष), नाम के नौजवान ने फ़रीन पर कुछ फब्तियां कसी, जिससे दोनों में बहस होकर मामला गाली गलौज तक पहुँच गया. मुस्लिन ने छेड़खानी के विरोध पर फ़रीन के साथ बदसलूकी और मारपीट कर दी. तभी वहां पर अपनी बीवी के बचाव के लिए उसका पति अकबर अली आ गया.

दूसरी तरफ, मुसलिन का मामा भी वहां आ गया और दोनों ने मिलकर अकबर अली पर चाकू से ताबड़ तोड़ हमला कर दिया. गंभीर हालत में अकबर अली को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

इस वारदात की सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंचीं और सबूत जुटाए.

पुलिस के मुताबिक, यह मामला छेड़छाड़ और हत्या दोनों से जुड़ा हुआ है, और आगे की जांच में घटनाक्रम के सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जाएगी. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में दो मुलजिमों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है. पुलिस ने ये भी बताया कि मृतक अकबर अली भी सीमापुरी थाने का घोषित Bad Character आदमी था. उसके खिलाफ भी कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज थे. मृतक और आरोपियों के बीच पहले से भी कोई दुश्मनी हो सकती है.

