दिल्ली पुलिस ने शाहनवाज नाम के शख्स को किया गिरफ्तार, दिलबर नेगी की हत्या का इल्ज़ाम

नई दिल्ली : दिल्ली दंगा मामले में अबतक 53 लोगों की मौत की ख़बर आ चुकी है. इस दंगे में कितने घर बर्बाद हो गए कितने अपनों से बिछड़ गए थे. दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली पुलिस की जांच तेजी से जारी है और इसी सिम्त में दिल्ली पुलिस ने क़त्ल मामले में शाहनवाज़ नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गोकुलपुरी क़त्ल और दंगे के मामले में मुल्ज़िम शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया है।

Delhi Police: Crime Branch has arrested an accused Shahnawaz, in the murder/riot case of Gokulpuri which was registered after the body of one Dilbar Negi was found in mutilated condition in Anil Sweet House, Brijpuri on 26th February. #DelhiViolence pic.twitter.com/p07SjSUpZS

— ANI (@ANI) March 7, 2020