इल्ज़ामात में घिरे ताहिर हुसैन ने अब दी ये सफाई: मेरे घर में मैं नही दिल्ली पुलिस मौजूद थी

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) काउंसलर ताहिर हुसैन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली में तशद्दुद को भड़काने का काम किया और आईबी (IB) कारकुन के कत्ल का भी इल्ज़ाम लगाया गया है. ताहिर के मकान की छत पर फसाद को भड़काने के सामान भी मिला है. ताहिर के मकान की छत पर पत्थर, पट्रोल बम और छत के ठीक नीचे वाले फ्लोर पर पन्नियों में तेज़ाब भी भरा हुआ मिला है. अब इस मामने में ताहिर खुद सामने है और उन्होंने अपने ऊपर लगे तमाम इल्ज़ामात को खारिज कर दिया है.

Tahir Hussain,AAP councilor:I worked to stop violence, I'minnocent.I stopped people from climbing up my building. On Feb24, police conducted a search of my building&moved us out from there,&later,we shifted to a safe location.Till 4pm on Feb25, police were present at the building pic.twitter.com/qUSZaDX93P

ताहिर ने कहा है कि कहा कि मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं मैं बेकसूर हूं, मैंने दिल्ली में हिंसा भड़काने नहीं बल्कि रोकने की कोशिश की थी. उन्होंने मज़ीद कहा कि ने कहा कि 24 फरवरी को पुलिस ने मेरे घर की तलाशी ली और हमें वहां से बाहर निकाला. हमें एक महफूज़ मकाम पर शिफ्ट किया गया. 25 फरवरी को दोपहर 4 बजे तक पुलिस घर में मौजूद थी. मैंने पुलिस से इसी इलाके में रहने की गुज़ारिश की थी क्योंकि मेरे घर को निशाना बनाया जा रहा था और इसका इस्तेमाल ग़लत मकसद के लिए किया जा सकता था. उन्होंने कहा कि मेरे घर में दिल्ली पुलिस मौजूद थी अब सिर्फ वे ही बता सकते हैं कि हकीकत में क्या हुआ था. मैं पुलिस का पूरा तआवुन करूंगा.

Tahir Hussain, AAP councilor: I requested the police to be present in the area as my building was being targeted and could be used for wrongful purposes. Delhi Police was present at the building, only they can tell what exactly happened. I will fully cooperate with the police. https://t.co/xucab5nIrH

