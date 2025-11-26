Advertisement
गज़ा से भी ज्यादा प्रदूषित हो गई है दिल्ली की हवा; सांस-दर-सांस कलेजे में भर रहा ज़हर!

Delhi vs Gaza Air Quality: दिल्ली का प्रदूषण लेवल इतना बढ़ गया है कि वह युद्धग्रस्त गाजा से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है. गाजा पर लाखों टन बम गिरने के बावजूद वहां की हवा दिल्ली जितनी जहरीली नहीं है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Nov 26, 2025, 06:00 PM IST

गज़ा से भी ज्यादा प्रदूषित हो गई है दिल्ली की हवा; सांस-दर-सांस कलेजे में भर रहा ज़हर!

Delhi Pollution Crisis: देश की राजधानी दिल्ली और NCR इस वक्त जहरीली हवा की गिरफ्त में है. सांस लेना तक मुश्किल हो गया है.  सड़कें धुंध से ढकी हैं और अस्पतालों में मरीजों की कतारें बढ़ रही हैं. दिल्ली शहर में प्रदूषण बेकाबू होता जा रहा है. डॉक्टर हेल्थ इमरजेंसी की बात कर रहे हैं और सरकार ने भी ज़्यादातर कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश दिया है. ऐसे में सरकार प्रदूषण को कंट्रोल करने में फेल हो रही है. वहीं, गाजा में पिछले दो साल से युद्ध चल रहा है, लेकिन वहां दिल्ली जैसा 10 फीसद प्रदूषण भी नहीं है. यह तुलना चौंकाती है और यह सवाल भी उठाती है कि आखिर शांतिपूर्ण राजधानी में हवा इतनी जहरीली कैसे हो गई, जबकि युद्ध के बीच फंसा इलाका भी प्रदूषण के मामले में दिल्ली से बेहतर कैसे दिख रहा है? आइए जानते हैं. 

दिल्ली बन गया है गैस चेंबर
दरअसल, दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल हर साल बढ़ रहा है. अभी हालत यह है कि दिल्ली में AQI रोज़ाना 500 से ज़्यादा हो रहा है. ऐसे हालात में रहना मुश्किल हो गया है. लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है. बढ़ते प्रदूषण की वजह से हज़ारों लोग दिल्ली और NCR छोड़ने को मजबूर हो गए हैं. खासकर अस्थमा के मरीज़ों के लिए दिल्ली मौत का गैस चैंबर बन गई है. लोग अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं. सरकार प्रदूषण कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रही है. सरकार और विपक्ष बढ़ते प्रदूषण के लिए एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर लोग गाजा से दिल्ली का कंपेयर कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि गाजा में 2 लाख टन बम गिराए गए हैं, लेकिन वहां प्रदूषण नहीं बढ़ा है.

गाजा में 100 के ऊपर नहीं है AQI
गाजा पट्टी का क्षेत्रफल लगभग 365 वर्ग किलोमीटर है, जबकि दिल्ली इससे लगभग चार गुना बड़ी है और उसका क्षेत्रफल 1,484 वर्ग किलोमीटर है. गाजा एक छोटा, बेहद घनी आबादी वाला इलाका है, जहां लाखों लोग सीमित जगह में रहते हैं. इसके बावजूद दो साल से जारी युद्ध, बमबारी और भारी धुएं के बीच भी गाजा का पॉल्यूशन लेवल दिल्ली जितना नहीं बढ़ा. दूसरी तरफ, बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद दिल्ली में प्रदूषण बेहद गंभीर बना हुआ है. गाजा में 100 से नीचे AQI है. यहां की हवा दिल्ली से ज्यादा साफ है, जहां भारी बमबारी और गोलीबारी के बीच लोग ताज़ी हवा में सांस ले रहे हैं.

गाजा में गिराए गए हैं 2 लाख टन बम
गौरतलब है कि पिछले दो साल से गाजा में जंग जारी है. इस युद्ध में इजरायल ने गाजा में करीब 2 लाख टन तक बम और विस्फोट गिराए हैं. जो किसी छोटे परमाणु बम की शक्ति के बराबर माना जा रहा है। दो साल से लगातार चल रही इस लड़ाई के बीच व्यापक तबाही, धुआं और नष्ट हो चुके इलाकों की तस्वीरें सामने आती रहती हैं. इसके बावजूद गाजा में प्रदूषण का स्तर दिल्ली जितना नहीं बढ़ा है.

Tauseef Alam

Delhi pollution crisisDelhi vs Gaza Air Quality

