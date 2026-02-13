दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 123 प्रॉपर्टीज पर ठोका अपना दावा, दूसरे पक्ष को 30 दिन की मोहलत

Delhi Waqf News: दिल्ली में वक्फ और एंडोमेंट प्रॉपर्टीज को लेकर क्लेम और ऑब्जेक्शन का प्रोसेस तेज हो गया है. दिल्ली वक्फ बोर्ड ऑफिस की तरफ से जारी एक पब्लिक नोटिस के मुताबिक, एंडोमेंट प्रॉपर्टीज से जुड़े 123 क्लेम और दूसरी प्रॉपर्टीज से जुड़े 30 क्लेम फाइल किए गए हैं. दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर बनी एक स्पेशल कमेटी को इन सभी मामलों की जांच और वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

कमेटी ने सभी संबंधित और प्रभावित पार्टियों से अपील की है कि वे तय टाइमफ्रेम के अंदर अपनी लिखित ऑब्जेक्शन, क्लेम और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करें. नोटिस में साफ कहा गया है कि तय टाइमफ्रेम के अंदर डॉक्यूमेंट्स जमा न करने पर आगे की कार्रवाई में शामिल पार्टियों को मुश्किलें आ सकती हैं. कमेटी के अधिकारियों के मुताबिक, जिन मामलों में वक्फ प्रॉपर्टी और प्राइवेट या विरासत में मिली जमीन एक ही जगह पर बताई जाती है, वहां डिमार्केशन और पहचान का काम भी वही कमेटी करेगी. इसका मकसद यह पक्का करना है कि किस हिस्से पर वक्फ का और किस हिस्से पर प्राइवेट या वारिसों का दावा है.

इस बारे में एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया है, जिसे एक ऑफिशियल जर्नल में पब्लिश किया गया है. सभी इच्छुक और प्रभावित पार्टियों से कहा गया है कि वे अपने दावे, आपत्तियां या लिखित बयान जरूरी सबूतों के साथ कमेटी को दें. डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद संबंधित लोगों को पर्सनल हियरिंग के लिए कमेटी ऑफिस बुलाया जाएगा. यह जानकारी कमेटी के नोटिस बोर्ड के साथ-साथ ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दी गई है, ताकि आम लोग आसानी से जानकारी देख सकें.

अधिकारियों ने बताया कि किसी भी जानकारी या क्लैरिफिकेशन के लिए कमेटी से सीधे संपर्क भी किया जा सकता है. दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुताबिक, यह पूरी प्रक्रिया सालों से पेंडिंग प्रॉपर्टी के झगड़ों को ट्रांसपेरेंट तरीके से सुलझाने के लिए कोर्ट के निर्देशों के तहत की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि सभी पार्टियों को बराबर मौका दिया जाएगा, और कोई भी फैसला रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स और हियरिंग के आधार पर किया जाएगा.

बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि बड़ी संख्या में दावों से यह साफ है कि कई प्रॉपर्टी को लेकर लंबे समय से कन्फ्यूजन और विवाद बना हुआ है. अब कमेटी की जांच से यह पता चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी असल में वक्फ के अधिकार क्षेत्र में आती हैं और किन मामलों में प्राइवेट ओनरशिप या विरासत के दावे सही हैं. दिल्ली वक्फ बोर्ड का ऑफिस दरियागंज, नई दिल्ली में है और सभी दावेदारों को सलाह दी गई है कि वे अपने डॉक्यूमेंट्स समय पर जमा करें. बोर्ड का कहना है कि इस पूरे प्रोसेस का मकसद वक्फ प्रॉपर्टीज की सही पहचान, सुरक्षा और कानूनी स्थिति को साफ करना है, ताकि भविष्य में कोई झगड़ा न हो.