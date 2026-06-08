सेवा से धंधे तक का सफर

जब कोई संस्था अपने मूल उद्देश्य से भटकती है तो सवाल पूछने वाला नागरिक उसे दुश्मन दिखाई देने लगता है. सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने वाला नागरिक "फाइलों में अड़ंगा डालने वाला" कहा जाता है. स्कूल की फीस और पारदर्शिता पर सवाल उठाने वाले अभिभावक को "संस्थान की छवि खराब करने वाला" बताया जाता है. अस्पताल के बिल का हिसाब मांगने वाला मरीज प्रबंधन को असुविधाजनक लगने लगता है.