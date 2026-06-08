Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Zee Salaam ख़बरें
  • /Opinion: जब जनहित की आवाज उठती है, तो व्यवस्था के कुछ हिस्से क्यों हो जाते हैं बेचैन?

Opinion: जब जनहित की आवाज उठती है, तो व्यवस्था के कुछ हिस्से क्यों हो जाते हैं बेचैन?

Public Interest and Democratic Responsibility: देश की राजधानी दिल्ली में युवाओं का आंदोलन ने एक बार फिर लोकतंत्र की असली ताकत पेश की. जिसके बाद यह साफ हो गया कि लोकतंत्र की असली ताकत नागरिकों के सवाल पूछने के अधिकार में निहित है. जब अवाम पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित की मांग करती है, तो कई बार उसे विरोध, बदनामी और दबाव का सामना करना पड़ता है. सवाल पूछना लोकतंत्र को जिंदा रखने की अहम शर्त है.

Written ByMuhammad Osman Azhari
Published: Jun 08, 2026, 11:17 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:17 PM IST
Opinion: जब जनहित की आवाज उठती है, तो व्यवस्था के कुछ हिस्से क्यों हो जाते हैं बेचैन?
Image Credit: (PC-WION)

About the Author

Muhammad Osman Azhari

Muhammad Osman Azhari

मुहम्मद उस्मान अज़हरी पेशे से एक वकील, और प्रसिद्ध मुस्लिम स्कॉलर हैं, जो देश के कानून और संविधान की रोशनी में मुस्लिम समाज के सियासी, समाजी, शैक्षणिक और आर्थिक मसलों के साथ-साथ इस्लाम के बारे में भी लिखते हैं. वो  ZEE News नेटवर्क के साथ गेस्ट राइटर के तौर पर जुड़े हैं.  

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Opinion: जब जनहित की आवाज उठती है, तो व्यवस्था के कुछ हिस्से क्यों हो जाते हैं बेचैन
Delhi news4 min ago
2
muslim news42 min ago
3
muslim news1 hr ago
4
Pak Invites Indian Sikh Pilgrims2 hrs ago
5
muslim news3 hrs ago