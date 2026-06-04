सवालों से डर क्यों? जागरूक नागरिकों की ताकत, जवाबदेही से बदलता है लोकतंत्र

Democratic Accountability Rights: लोकतंत्र की असली ताकत चुनावों में नहीं, नागरिकों के सवाल पूछने के अधिकार में है. संविधान ने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था और जनसुविधाओं जैसी संस्थाओं को जनता की सेवा के लिए बनाया है. इनका मकसद नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और जीवन को बेहतर बनाना है.

लेकिन जब किसी व्यवस्था में सेवा की जगह मुनाफा, जवाबदेही की जगह रसूख और जनहित की जगह निजी फायदा हावी होने लगे, तब एक विडंबना पैदा होती है. जो व्यक्ति जनता के हक की बात करता है, वही व्यवस्था के कुछ हिस्सों को सबसे ज्यादा नागवार गुजरने लगता है.

सेवा से धंधे तक का सफर

जब कोई संस्था अपने मूल उद्देश्य से भटकती है तो सवाल पूछने वाला नागरिक उसे दुश्मन दिखाई देने लगता है. सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने वाला नागरिक "फाइलों में अड़ंगा डालने वाला" कहा जाता है. स्कूल की फीस और पारदर्शिता पर सवाल उठाने वाले अभिभावक को "संस्थान की छवि खराब करने वाला" बताया जाता है. अस्पताल के बिल का हिसाब मांगने वाला मरीज प्रबंधन को असुविधाजनक लगने लगता है.

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भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक पर सवाल उठाने वाले छात्रों को "आंदोलनजीवी" या "राजनीतिक एजेंडा" वाला कह दिया जाता है. धार्मिक-सामाजिक संस्थाओं में चंदे और फंड का हिसाब मांगने वाले को "आस्था विरोधी" घोषित कर दिया जाता है. असल में विरोध विचारधारा से नहीं, जवाबदेही से होता है. क्योंकि जवाबदेही वहीं मांगी जाती है जहां पारदर्शिता की कमी हो.

जनहित और व्यवस्था के बीच टकराव को तीन चरणों में समझा जा सकता है.

पहला चरण- खुलासा: नागरिक सवाल पूछता है। पेपर लीक कैसे हुआ? पुल क्यों गिरा? अस्पताल में दवा क्यों नहीं मिली? भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी कैसे हुई? जनता के पैसे का हिसाब कहां है?

दूसरा चरण- जवाबदेही*: सवाल के बाद नागरिक जांच, ऑडिट, कार्रवाई और पारदर्शिता की मांग करता है. RTI, जनसुनवाई, ज्ञापन और शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अभिन्न हिस्से हैं.

तीसरा चरण- असर: अगर जवाबदेही तय हो जाए तो किसी का ठेका रुकता है, किसी की रिश्वत रुकती है, किसी की दलाली बंद होती है और बिना हिसाब वाली कमाई पर रोक लगती है। यहीं से टकराव शुरू होता है.

कल तक जो व्यक्ति जागरूक नागरिक था, वही अचानक "विवादित", "देशविरोधी" या "एजेंडा चलाने वाला" घोषित कर दिया जाता है. चेहरे बदलते हैं, इल्जाम बदलते हैं, मगर वजह वही रहती है- किसी का धंधा प्रभावित हो रहा होता है.

इतिहास भी यही बताता है. यह कोई नया चलन नहीं है. इतिहास में लगभग हर समाज सुधारक को अपने दौर के विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों का विरोध झेलना पड़ा. महात्मा ज्योतिबा फुले ने लड़कियों और वंचित वर्गों की शिक्षा की बात की तो विरोध हुआ, क्योंकि शिक्षा पर एकाधिकार टूट रहा था. डॉ. भीमराव अंबेडकर ने बराबरी और सम्मान की बात की तो सदियों पुरानी सामाजिक व्यवस्था को चुनौती मिली.

किसानों ने अपनी मांगें उठाईं तो उन पर तरह-तरह के आरोप लगे। छात्रों ने भर्ती घोटालों और पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाई तो उनकी नीयत पर सवाल खड़े किए गए. इतिहास का पैटर्न साफ है - हक मांगने वाला अक्सर उस व्यवस्था का दुश्मन बना दिया जाता है जो अन्याय से लाभ उठा रही होती है.

हर क्षेत्र में एक जैसा पैटर्न

विधायिका में जनहित का सवाल उठाने वाला प्रतिनिधि कई लोगों को असुविधाजनक लगने लगता है. कार्यपालिका में देरी और भ्रष्टाचार पर सवाल करने वाला नागरिक "परेशान करने वाला" कहलाता है. न्यायपालिका में न्याय मिलने में हो रही देरी पर चर्चा असहजता पैदा करती है.

शिक्षा और स्वास्थ्य में फीस, बिल और गुणवत्ता पर सवाल करने वालों को संस्थान विरोधी कहा जाता है. धर्म और राजनीति में चंदे, फंड और फैसलों की पारदर्शिता मांगने वालों को आस्था या विचारधारा का दुश्मन साबित करने की कोशिश की जाती है. हर जगह एक ही पैटर्न- पारदर्शिता की मांग को खतरा समझ लिया जाता है.

सवाल पूछने वालों की कीमत

जनहित की लड़ाई आसान नहीं होती. जो व्यक्ति जनता के हक की बात करता है, उसे अक्सर गालियां मिलती हैं, बदनाम किया जाता है, मुकदमों में उलझाया जाता है और सामाजिक दबाव बनाया जाता है. क्योंकि वह किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि एक ऐसे इकोसिस्टम से टकरा रहा होता है जिसकी मजबूती जनता की खामोशी पर टिकी होती है.

आखिर में हर नागरिक को तय करना होता है कि वह सबको अच्छा लगने वाला इंसान बनना चाहता है या सबका हक दिलाने वाला. जो व्यक्ति हर किसी को खुश रखना चाहता है, वह अक्सर अन्याय के खिलाफ खुलकर खड़ा नहीं हो पाता. लेकिन जो इंसाफ, पारदर्शिता और जवाबदेही की बात करता है, उसे कुछ लोगों की नाराजगी झेलनी ही पड़ती है.

लोकतंत्र की असली ताकत सवाल पूछने वाले नागरिक हैं. जिस दिन समाज में सवाल पूछना बंद हो जाएगा, उसी दिन जवाबदेही भी खत्म हो जाएगी. और जब जवाबदेही खत्म होती है, तो जनहित नहीं, सिर्फ स्वार्थ, रसूख और अपारदर्शिता बचती है. इसलिए सवाल पूछना केवल अधिकार नहीं, बल्कि लोकतंत्र को जिंदा रखने की जिम्मेदारी भी है.

लेखक- मुहम्मद उस्मान एडवोकेट अज़हरी, मुस्लिम स्कॉलर