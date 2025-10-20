Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2969306
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

बांग्लादेश में डेंगू बुखार का आतंक, 24 घंटे में 4 और मौतें; जानें अब तक कितने लोगों की हुई मौत

Bangladesh News: यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश की रिपोर्ट के मुताबिक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने बताया कि इसी अवधि के दौरान वायरल बुखार की वजह से 942 और मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 20, 2025, 11:05 PM IST

Trending Photos

बांग्लादेश में डेंगू बुखार का आतंक, 24 घंटे में 4 और मौतें; जानें अब तक कितने लोगों की हुई मौत

Bangladesh News: बांग्लादेश में डेंगू बुखार का कहर जारी है और पिछले 24 घंटों में चार और मौतें हुई हैं. इसके साथ ही इस साल डेंगू से मरने वालों की संख्या बढ़कर 249 हो गई. यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश की रिपोर्ट के मुताबिक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने बताया कि इसी अवधि के दौरान वायरल बुखार की वजह से 942 और मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिससे कुल मामलों की संख्या बढ़कर 60,791 हो गई.

पिछले साल बांग्लादेश में कुल 575 लोगों की जान चली गई. इसी अवधि के दौरान 101,214 डेंगू के मामले सामने आए, जबकि 100,040 लोग डेंगू से ठीक हुए. 16 सितंबर को डीजीएचएस ने डेंगू के मरीजों का इलाज सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अस्पतालों के लिए नए निर्देश जारी किए. इन दिशानिर्देशों के मुताबिक, बांग्लादेश के सभी अस्पतालों को डेंगू के इलाज के लिए समर्पित वार्ड स्थापित करने होंगे और एक विशेष चिकित्सा दल का गठन करना होगा. डीजीएचएस के निदेशक (अस्पताल एवं क्लिनिक) अबू हुसैन मोहम्मद मैनुल अहसन ने यह निर्देश जारी किया. स्वास्थ्य महानिदेशालय (डीजीएचएस) ने कहा कि अस्पतालों को डेंगू मरीजों के इलाज के लिए विशेष व्यवस्था करनी होगी. 

बांग्लादेश के अखबार ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक, अस्पतालों को एनएस-1 टेस्ट, आपातकालीन देखभाल और मरीजों के लिए पर्याप्त दवाओं की सुविधा सुनिश्चित करने को कहा गया है. डेंगू मरीजों को अस्पताल में अलग वार्ड या कमरे में रखा जाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर आईसीयू को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. डॉक्टरों और नर्सों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. निर्देश में कहा गया कि डेंगू और चिकनगुनिया मरीजों के इलाज के लिए मेडिसिन, बाल रोग और अन्य विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक समिति बनाई जाए. इस समिति की देखरेख में प्रशिक्षित डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर और रेजिडेंट्स मरीजों की देखभाल करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

इसी समिति और डॉक्टरों को अस्पताल के बाहरी रोगी विभाग में आने वाले संदिग्ध मरीजों का इलाज करना होगा. इसके अलावा, अस्पताल निदेशकों को निर्देश दिया गया है कि वे शहर निगम या नगर पालिका को पत्र लिखकर अस्पताल परिसर के आसपास मच्छर उन्मूलन और सफाई अभियान चलाएं. साथ ही, हर शनिवार को अस्पताल में निदेशक, अधीक्षक और सिविल सर्जन की अध्यक्षता में डेंगू समन्वय बैठक आयोजित की जाए.

इनपुट-आईएएनएस

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Bangladesh news

Trending news

Bangladesh news
बांग्लादेश में डेंगू बुखार का आतंक, 24 घंटे में 4 और मौतें
Iran Supreme Leader on Trump
ईरान के सुप्रीम लीडर ने ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकराया, कहा- वैज्ञानिक मार सकते हो...'
Pune Diwali 2025
नफरत का अजेंडा ध्वस्त! मुस्लिम दुकानदारों से हिंदुओं ग्राहकों ने की जमकर खरीदारी
Ajmer Dargah Controversy
अजमेर दरगाह पर फिर उठा बवाल! हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और नाजिम को भेजा नोटिस
Zafar Ali
संभल जामा मस्जिद के सदर का चुनावी ऐलान पड़ सकता है भारी, सरकारी वकील का बड़ा बयान
gonda news
तलाक की धमकी से तंग आकर नाजिया ने छोड़ दी दुनिया; मरने से पहले वीडियो बनाकर दी बद्दुआ
Indian Passport Fraud
भारतीय पहचान में पाकिस्तानी एजेंट? ईडी ने कसा शिकंजा; तलाश जारी
Supaul Congress Candidate
कौन हैं मिन्नत रहमानी? जिन्हें कांग्रेस ने सुपौल से बनाया अपना उम्मीदवार
Pakistan
Pakistan में चिकन से भी महंगा हुआ टमाटर! क्यों बढ़ रही है कीमतें
Iran Executes Israeli Spy
ईरान का ‘ऑपरेशन बदला’ जारी, एक और इजरायली जासूस को दी फांसी