देवरिया में सड़कों पर क्यों उतरे हिंदू संगठन के लोग, DM के दफ्तर के बाहर पढ़ा हनुमान चालीसा

Deoria News: उत्तर प्रदेश के देवरिया स्थित SS मॉल और ईजी मार्ट में अवैध धर्म परिवर्तन और यौन शोषण के आरोप लगे हैं. इस आरोप के बाद आज हजारों हिंदू संगठनों के लोग सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी की. साथ ही, हिंदू संगठनों के लोगों ने सुभाष चौक से कलेक्ट्रेट तक एक विशाल मार्च निकाला और सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. इस वजह से सड़क पर जाम लग गया. हिंदू संगठन के लोगों ने सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और जय श्रीराम और वंदे मातरम के नारे लगाए.

हिंदू संगठन का जत्था कलेक्ट्रेट पहुंचा तो डीएम ने हिंदू संगठनों के लोगों से इनकार कर दिया. इसके बावजूद हिंदू संगठन के लोग कलेक्ट्रेट कैंपस में ही हनुमान चालीसा पढ़ने लगे और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन की गंभीरता को देखते हुए आखिरकार डीएम ने ज्ञापन लिया, लेकिन बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अपने चेंबर में चली गईं.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, 07 सितंबर को एक युवती ने इल्जाम लगाए थे कि SS मॉल और EG मार्ट में काम करने वाली एक लड़की के साथ अवैध धर्मांतरण और यौन शोषण हुआ. इसके बाद सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वहीं, एक मुल्जिम पहले से ही जेल में था और मुख्य आरोपी की बीवी अभी भी फरार है.

हिंदू संगठनों ने की बड़ी डिमांड

हिंदू संगठनों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित युवतियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और दोषियों को तुरंत सजा दी जाए. इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कानून व्यवस्था में सुधार की मांग की. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अवैध धर्मांतरण और यौन शोषण जैसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन को सक्रिय होना पड़ेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे.