Pune News: नफरत का अजेंडा ध्वस्त! मुस्लिम दुकानदारों से हिंदुओं ग्राहकों ने की जमकर खरीदारी

Pune Diwali 2025: पुणे में दिवाली पर हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर मोहब्बत और भाईचारे की मिसाल पेश की. नफरत फैलाने की अपीलों को ठुकराते हुए लोगों ने एक-दूसरे की दुकानों से खरीदारी की और 'दिवाली मुबारक' कहकर एकता का संदेश दिया.
Pune Hindu Muslim Unity: देशभर के हिंदू संगठन दिवाली पर मुस्लिम व्यवसायों का बहिष्कार करने का आह्वान कर रहे हैं. गांवों और शहरों में घूम-घूमकर दुकानों के बाहर भगवा झंडे लगा रहे हैं ताकि हिंदू और मुस्लिम व्यापारियों में अंतर किया जा सके. इसी कड़ी में हिंदू संगठनों ने अहमद नगर में लोगों से अपील की थी कि वे मुसलमान दुकानदारों से सामान न खरीदें. लेकिन पुणे की जनता ने हिंदू संगठन के प्यार और भाईचारे का आईना दिखा दिया है.
दीवाली के दौरान एक अनोखा नजारा देखने को मिला. हिंदू परिवार मुस्लिम दुकानदारों से दीये, मिठाइयां, सजावटी सामान और बुकलेट्स खरीदते नजर आए. दुकानदारों के चेहरों पर मुस्कान थी और ग्राहक भी पूरे अपनापन के साथ खरीदारी कर रहे थे. बाजारों में चारों तरफ दिवाली मुबारक और शुभ दीपावली की आवाजें गूंज रही थीं.
मुस्लिम दुकानदार ने क्या कहा?
वहीं, मुस्लिम दुकानदारों ने कहा, "शुरुआत में उन्हें डर था कि कहीं लोग बहिष्कार की अपील से प्रभावित न हों, लेकिन जब ग्राहकों ने पूरे प्यार से आकर खरीदारी की, तो उनका दिल खुश हो गया." वहीं, स्थानीय हिंदू ग्राहकों ने कहा, “त्योहार खुशी बांटने का नाम है, न कि नफरत फैलाने का. इंसान पहले इंसान होता है, मजहब बाद में आता है.”
पुणे बना प्यार की पहचान
गौरतलब है कि पुणे से आई मोहब्बत की यह मिसाल पूरे मुल्क के लिए एक सशक्त संदेश बन गई है. यहां के लोगों ने यह साबित कर दिया है कि अगर दिलों में प्रेम और एकता हो, तो कितनी भी नफरत क्यों न हो, समाज को बांट नहीं सकती. दिवाली का असली उजाला इसी भाईचारे में है, जो हर घर और हर दिल को रोशन करता है.