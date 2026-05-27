ईद-उल-अजहा से पहले कौन सी दुआ और तकबीर पढ़ें? इसे मुसलमान का जानना है जरुरी

Dhul Hijjah Takbeer: ज़ुल हिज्जा का चांद दिखते ही दुनिया भर के मुसलमानों के घरों और मस्जिदों में इबादत का माहौल और ज्यादा बढ़ जाता है. यह इस्लामी साल के सबसे मुबारक दिनों में माने जाते हैं. खास तौर पर ज़ुल हिज्जा के पहले दस दिन ऐसे बताए गए हैं, जिनमें की गई नेकियां अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद होती हैं. यही वजह है कि मुसलमान इन दिनों में नमाज, रोजा, दुआ और अल्लाह के जिक्र में ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश करते हैं.

इन्हीं खास इबादतों में एक अहम अमल "तकबीर" भी है, जिसे अल्लाह की बड़ाई बयान करना कहा जाता है. इस्लामी जानकारों के मुताबिक, ज़ुल हिज्जा के शुरुआती दस दिनों में बार-बार "अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह" और "अलहम्दुलिल्लाह" पढ़ना बेहद फजीलत वाला अमल माना गया है. इसे तहलील, तकबीर और तहमीद कहा जाता है.

क़ुरान में अल्लाह तआला फरमाता है, "कसम है फज्र की, और दस रातों की, और जुफ्त और ताक की, और रात की जब वह गुजर जाए. क्या अक्ल रखने वालों के लिए इसमें बड़ी कसम नहीं है?" (सूरह अल-फज्र 89:1-5). इस आयत के बारे में इस्लामी उलेमा बताते हैं कि यहां जिन "दस रातों" का जिक्र हुआ है, उससे मुराद ज़ुल हिज्जा के पहले दस दिन हैं. यही वजह है कि इन दिनों को बेहद बरकत और रहमत वाला माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

हदीस में हजरत इब्न अब्बास (रज़ि) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "अल्लाह को इन दिनों में किए गए नेक अमल सबसे ज्यादा पसंद हैं." सहाबा ने पूछा, "क्या अल्लाह की राह में जिहाद भी नहीं?" तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "जिहाद भी नहीं, सिवाय उस शख्स के जो अपनी जान और माल लेकर निकले और कुछ भी वापस न लाए." (सुनन इब्न माजा : 1727)

यह भी पढ़ें: कुर्बानी कब शुरू होती है और कब खत्म? जानें सही समय और शरीयत के अहम नियम

एक दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "अल्लाह के नजदीक इन दस दिनों से ज्यादा बड़े और पसंदीदा दिन कोई नहीं हैं. इसलिए इन दिनों में खूब "ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर" और "अलहम्दुलिल्लाह" पढ़ा करो." (मुस्नद अहमद)

इस हदीस के आधार पर उलेमा कहते हैं कि ज़ुल हिज्जा के पूरे दस दिनों में हर वक्त अल्लाह का जिक्र करना चाहिए. चाहे इंसान घर में हो, मस्जिद में, बाजार में या सफर में, उसकी जुबान पर अल्लाह की बड़ाई होनी चाहिए. रिवायतों में आता है कि हजरत अबू हुरैरा और हजरत इब्न उमर (रज़ि) इन दस दिनों में ऊंची आवाज में तकबीर पढ़ते हुए बाजार जाते थे. लोग उनकी आवाज सुनकर खुद भी तकबीर पढ़ना शुरू कर देते थे. इस रिवायत को इमाम बगवी और इमाम बैहकी ने भी बयान किया है.

मशहूर इस्लामी विद्वान इमाम ताहावी ने भी लिखा है कि पुराने इस्लामी बुजुर्ग ज़ुल हिज्जा के पूरे दस दिनों में तकबीर पढ़ा करते थे. वहीं शेखुल हदीस उबैदुल्लाह रहमानी मुबारकपुरी ने लिखा कि ज़ुल हिज्जा शुरू होने से लेकर 13 ज़ुल हिज्जा तक हर मुसलमान के लिए तकबीर पढ़ना मुस्तहब यानी पसंदीदा अमल है.

इस्लामी जानकारों के मुताबिक, तकबीर दो तरह की होती है. पहली आम तकबीर, जिसे ज़ुल हिज्जा शुरू होने से लेकर 13 ज़ुल हिज्जा के सूरज डूबने तक कभी भी पढ़ा जा सकता है. दूसरी तकबीर-ए-तशरीक, जो 9 ज़ुल हिज्जा की फज्र नमाज से लेकर 13 ज़ुल हिज्जा की असर नमाज तक हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ी जाती है.

तकबीर के अल्फाज इस तरह हैं, "اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، وَلِلهِ الْـحَمْدُ". इसके मायने हैं कि "अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है. अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं. अल्लाह सबसे बड़ा है और सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं."

कुछ रिवायतों में यह तकबीर भी मिलती है, "اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا". इसका अर्थ है कि "अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ी महानता वाला है." हदीस में यह भी आया है कि अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद चार कलमे हैं. जिनमें "सुब्हानल्लाह, अलहम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर." (सहीह मुस्लिम)

उलेमा कहते हैं कि ज़ुल हिज्जा के ये दस दिन मुसलमानों के लिए बहुत कीमती मौका हैं. इन दिनों में जितना ज्यादा अल्लाह का जिक्र किया जाए, उतना बेहतर माना जाता है. यही वजह है कि ईद-उल-अजहा तक मुसलमानों को तकबीर, तहलील और तहमीद पढ़ने की खास नसीहत की जाती है, ताकि उनका दिल और जुबान हर वक्त अल्लाह की याद में लगे रहें.

यह भी पढ़ें: कुर्बानी का गोश्त गैर-मुस्लिमों को देना चाहिए या नहीं? उलेमा ने बताया इस्लाम का नजरिया