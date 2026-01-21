Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3081418
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंजुमे की नमाज ..., भोजशाला पर दिग्विजय सिंह ने ASI आदेश लागू करने की मांग

'जुमे की नमाज ...', भोजशाला पर दिग्विजय सिंह ने ASI आदेश लागू करने की मांग

Digvijaya Singh on Bhojshala: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्य सरकार से भोजशाला में ASI के आदेशों को सख्ती से लागू करने की अपील की है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 21, 2026, 11:18 AM IST

Trending Photos

'जुमे की नमाज ...', भोजशाला पर दिग्विजय सिंह ने ASI आदेश लागू करने की मांग

MP Bhojshala Controversy: मध्य प्रदेश में भोजशाला कॉम्प्लेक्स को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस साल, बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन 23 जनवरी को पड़ रहे हैं. इसलिए ASI ने जुमे की नमाज के लिए एक खास समय तय किया है. साथ ही ASI ने राज्य सरकार से सुरक्षा बढ़ाने का भी अनुरोध किया है. यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां एक हिंदू संगठन की तरफ से वकील विष्णु शंकर जैन ने याचिका दायर की है और जुमे की नमाज पर रोक लगाने की मांग की है. इस मामले की सुनवाई आज होगी. इस बीच पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर ने  सरकार और प्रशासन से धार की भोजशाला के बारे में ASI द्वारा पहले जारी किए गए आदेशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है.

दिग्विजय सिंह ने लिखा कि पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक ही दिन पड़ी हैं. उस समय केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक, धार जिला प्रशासन ने दोनों समुदायों से बातचीत करके शांतिपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की थी. उन्होंने कहा कि ASI ने 2003, 2013 और 2016 में अपने आदेशों में इस व्यवस्था को साफ तौर पर बताया था और इन आदेशों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

दिग्विजय सिंह के अनुसार, ASI के आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि जब भी बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक साथ पड़ेंगी, तो बसंत पंचमी की पूजा सूर्योदय से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 3:30 बजे से सूर्यास्त तक होगी, जबकि दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच का समय शुक्रवार की नमाज के लिए रिजर्व रहेगा. उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था पहले से ही लागू है और किसी भी तरह का कन्फ्यूजन या टकराव पैदा करना दुर्भाग्यपूर्ण होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

सख्ती से किया जाए आदेश
पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार और प्रशासन से इन ASI आदेशों को पूरी तरह और सख्ती से लागू करने की अपील की. ​​उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन को उन तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो इस मुद्दे पर सांप्रदायिक उन्माद या अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना न केवल प्रशासनिक बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है. दिग्विजय सिंह ने अपने बयान में आम जनता से भी अपील की. ​​उन्होंने कहा, “मैं सभी हिंदू और मुस्लिम भाइयों से सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और शांति का संदेश फैलाने की अपील करता हूं.”

कांग्रेस नेता ने की ये अपील
उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश हमेशा शांति और भाईचारे का प्रतीक रहा है और इसे बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शांति और सद्भाव सिर्फ अपील तक सीमित न रहें, बल्कि कानूनी और प्रशासनिक उपायों से उन्हें मजबूती से स्थापित किया जाए. भोजशाला जैसी संवेदनशील जगहों पर, संतुलन और बातचीत ही शांति का एकमात्र रास्ता है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Bhojshala ControversyDigvijaya Singh on Bhojshala

Trending news

Bhojshala Controversy
'जुमे की नमाज ...', भोजशाला पर दिग्विजय सिंह ने ASI आदेश लागू करने की मांग
uae president india visit
क्या पाकिस्तान को ‘सेट’ करने भारत आए थे UAE के राष्ट्रपति? जानिए सऊदी कनेक्शन
Iran warns Trump
‘खामेनेई की तरफ हाथ बढ़ाया तो काट देंगे’, ट्रंप की धमकी के बाद ईरान की चेतावनी
Bangladesh news
आने वाले बांग्लादेश चुनावों में महिलाएं लगभग गायब, रिपोर्ट ने खोली पोल
ASP Anuj Chaudhary Case
ASP अनुज चौधरी के खिलाफ FIR का आदेश देने वाले जज का ट्रांसफर, सियासी हलचल तेज
Narendra Modi
Opinion: हिज़ हाइनेस अल नाहयान- युसफ- मोदी- योगी सब भाई-भाई; गरीब मियां खली मार खाई
Bangladesh news
खतरे के साये में बांग्लादेश, भारत ने राजनयिक परिवारों को बुलाया वापस; जानें वजह?
Bangladesh news
Bangladesh: आधी आबादी, चौथाई हक भी नहीं; बांग्लादेश की सियासत में महिलाएं नदारद
West Bengal news
Murshidabad: घर से नमाज पढ़ने गया था साहीन, फिर आई खौफनाक खबर; सहम उठे परिजन!
Maharashtra Municipal Election 2026
Thane: सपने हिजाब वाली मेयर के मिली पार्षद; आते ही दी धज्जियां उड़ाने की चेतावनी!