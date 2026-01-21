'जुमे की नमाज ...', भोजशाला पर दिग्विजय सिंह ने ASI आदेश लागू करने की मांग

MP Bhojshala Controversy: मध्य प्रदेश में भोजशाला कॉम्प्लेक्स को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस साल, बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन 23 जनवरी को पड़ रहे हैं. इसलिए ASI ने जुमे की नमाज के लिए एक खास समय तय किया है. साथ ही ASI ने राज्य सरकार से सुरक्षा बढ़ाने का भी अनुरोध किया है. यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां एक हिंदू संगठन की तरफ से वकील विष्णु शंकर जैन ने याचिका दायर की है और जुमे की नमाज पर रोक लगाने की मांग की है. इस मामले की सुनवाई आज होगी. इस बीच पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर ने सरकार और प्रशासन से धार की भोजशाला के बारे में ASI द्वारा पहले जारी किए गए आदेशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है.

दिग्विजय सिंह ने लिखा कि पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक ही दिन पड़ी हैं. उस समय केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक, धार जिला प्रशासन ने दोनों समुदायों से बातचीत करके शांतिपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की थी. उन्होंने कहा कि ASI ने 2003, 2013 और 2016 में अपने आदेशों में इस व्यवस्था को साफ तौर पर बताया था और इन आदेशों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

दिग्विजय सिंह के अनुसार, ASI के आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि जब भी बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक साथ पड़ेंगी, तो बसंत पंचमी की पूजा सूर्योदय से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 3:30 बजे से सूर्यास्त तक होगी, जबकि दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच का समय शुक्रवार की नमाज के लिए रिजर्व रहेगा. उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था पहले से ही लागू है और किसी भी तरह का कन्फ्यूजन या टकराव पैदा करना दुर्भाग्यपूर्ण होगा.

सख्ती से किया जाए आदेश

पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार और प्रशासन से इन ASI आदेशों को पूरी तरह और सख्ती से लागू करने की अपील की. ​​उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन को उन तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो इस मुद्दे पर सांप्रदायिक उन्माद या अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना न केवल प्रशासनिक बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है. दिग्विजय सिंह ने अपने बयान में आम जनता से भी अपील की. ​​उन्होंने कहा, “मैं सभी हिंदू और मुस्लिम भाइयों से सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और शांति का संदेश फैलाने की अपील करता हूं.”

कांग्रेस नेता ने की ये अपील

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश हमेशा शांति और भाईचारे का प्रतीक रहा है और इसे बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शांति और सद्भाव सिर्फ अपील तक सीमित न रहें, बल्कि कानूनी और प्रशासनिक उपायों से उन्हें मजबूती से स्थापित किया जाए. भोजशाला जैसी संवेदनशील जगहों पर, संतुलन और बातचीत ही शांति का एकमात्र रास्ता है.