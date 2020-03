दिग्विजय सिंह का कांग्रेस MLA की खरीद-फरोख्त का इल्ज़ाम, CM कमलनाथ ने कहा फोकट में मिलें तो ले लेना

नई दिल्ली : मध्य प्रदेश की सियासत में कल रात हुई घटना के बाद मानों भूचाल आ गया. कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने रियासत के साबिक वज़ीरे आला शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के दूसरे लीडर्स पर कांग्रेस के एमएलए की खरीद फरोख्त का इल्ज़ाम लगाया है उन्होंने कहा बीजेपी जब से मध्य प्रदेश में अपोज़ीशन पार्टी बनी है, वो इसी ताक में हैं.उन्होंने कहा बीजेपी कांग्रेस एमएलए को खुलेआम 25 से 35 करोड़ रुपये तक का ऑफर दे रहे हैं. कांग्रेस नेता पहले भी बीजेपी पर एमएलए की खरीद-फरोख्त करने की कोशिश का इल्ज़ाम लगा चुके हैं. दिग्विजय सिंह के इस बयान पर बीजेपी ने तीखा रिएक्शन जताते हुए कहा कि वह सनसनी फैलाने के लिए झूठ बोले रहे हैं, ये उनकी पुरानी आदत है.

Digvijaya Singh, Congress in Delhi: Ever since Bharatiya Janata Party (BJP) has become the opposition party in Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chouhan, Narottam Mishra & all those who looted the state for 15 years, are openly offering bribes of Rs 25-35 crores to Congress MLAs.

कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह के बीजेपी पर उनकी पार्टी के एमएलए को खरीदने के इल्ज़ाम के बाद सीएम कमलनाथ ने कहा है कि उनसे विधायकों ने ही कहा है कि उनको पैसा दिया जा रहा है. सीएम कमलनाथ ने कहा, 'मैं तो एमएलए से कह रहा हूं कि फोकट का पैसा मिल रहा है ले लेना'

Madhya Pradesh Chief Minister Kamal Nath on Digvijaya Singh's allegations that BJP is trying to buy Congress MLAs in MP: Vidhayak hi keh rahe hain mujhe, hume itna paisa diya jaa raha hai. Main toh Vidhayakon ko keh raha hoon ki phokat ka paisa mil raha hai, le lena.

मध्य प्रदेश के साबिक सीएम और BJP लीडर शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय के इल्ज़ाम पर कहा कि सनसनी फैलाने के लिए झूठ बोलना दिग्विजय सिंह की पुरानी आदत है. हो सकता है कि वह सीएम (कमलनाथ) को ब्लैकमेल करना चाहते हो और अपनी अहमियत दिखाना चाहते हो, इसलिए इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं.

Former Madhya Pradesh Chief Minister & BJP leader Shivraj Singh Chouhan: Lying to create sensationalism is his (Digvijaya Singh) old habit. Maybe he wanted to blackmail the Chief Minister & show his importance, that is why he is making such allegations.

बता दें कि पिछले साल भी मध्य प्रदेश के साबिक सीएम दिग्विजय सिंह ने यह दावा करते हुए सियासत में सनसनी फैलाई थी. उनका कहना था कि बीजेपी मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है. दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर कमलनाथ सरकार गिराने के लिए एमएलए को 100 करोड़ रुपये तक का लालच देने का इल्ज़ाम लगाया था.

उन्होंने कहा था कि बीजेपी को अपोज़ीशन में बैठना रास नहीं आ रहा है,जिसके चलते वो एमएल की की खरीद-फरोख्त कर रही है. रियासत के साबिक वज़ीर नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग के एमएलए बैजनाथ कुशवाहा को शहर से 10 किलोमीटर दूर ले जाकर 100 करोड़ रुपये का लालच और वज़ीर पद का प्रलोभन दिया, जिससे हुकूमत गिराई जा सके.बता दें कि दिग्विजय के अलावा, कांग्रेस के कई लीडर भी इस तरह के इल्ज़ाम लगा चुके हैं.