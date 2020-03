ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बोले दिग्विजय सिंह, 1957 तक सिंधिया कुनबा हिंदू महासभा के साथ था

नई दिल्ली : कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्यप्रदेश के साबिक सीएम दिग्विजय सिंह ने बुधवार को सिंधिया को लेकर कई ट्वीट किए। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए लिखा कि 'उनका (ज्योतिरादित्य सिंधिया) कुनबा 1957 तक हिंदू महासभा के साथ था। वज़ीरे आज़म पंडित जवाहर लाल नेहरू ने मरहूम राजमाता विजयाराजे सिंधिया को कांग्रेस में शामिल किया था। इसके बाद 1957 और 1962 में वे सांसद बनीं।और उन्होंने 1967 में कांग्रेस छोड़ दिया था।

Well said Manick. You are spot on. His Family has been with Hindu Mahasabha till 1957 then Pt Nehru brought Late Rajmata Vijaya Raje Scindhia to Congress and she became MP in 57 and 62 and left Congress in 67. She was a Gem of a person and I have the greatest regard for her. https://t.co/CmwcYofMUp

