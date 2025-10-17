आजादी के बाद पहली बार AMU में मनाई जाएगी दीवाली, प्रशासन ने दी मंजूरी

Aligarh University News: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में पहली बार हिंदू छात्रों को दीपावली और दीपोत्सव मनाने की औपचारिक इजाजत दी गई है. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आज ऐलान किया है कि 19 अक्टूबर को AMU के एनआरएससी क्लब में दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इसके लिए प्रॉक्टर ऑफिस की तरफ से इजाजत दे दी गई है.

हिंदू संगठन से जुड़े छात्र अखिल कौशल ने AMU प्रशासन से दीपोत्सव मनाने की अनुमति मांगी थी. उन्होंने प्रशासन गुजारिश की थी कि विश्वविद्यालय परिसर में भी हिंदू छात्र अपनी आस्था के अनुरूप दीपावली मना सकें. उनके आवेदन पर विश्वविद्यालय ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए आयोजन को मंजूरी दे दी.

एएमयू में इस तरह का आयोजन पहली बार होने जा रहा है. अब तक यूनिवर्सिटी कैंपस में ईद, मिलादुन्नबी और अन्य इस्लामी पर्व तो मनाए जाते रहे हैं, लेकिन दीपावली जैसे हिंदू त्योहार को औपचारिक रूप से मनाने की अनुमति पहले कभी नहीं दी गई थी. अखिल कौशल ने बताया कि आज़ादी के बाद यह पहली बार है जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदू छात्र दिवाली मनाएंगे. उन्होंने कहा, "यह हमारे संघर्ष और संवाद का नतीजा है. जिस तरह हमें होली मनाने की इजाज़त पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, उसी तरह अब हमने दिवाली पर भी अपनी बात रखी है और प्रशासन ने उसे मान लिया है."

वहीं, AMU प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली ने कहा, "जो छात्र एनआरएससी क्लब में दिवाली मनाना चाहते हैं, वे 19 अक्टूबर की शाम को अपनी सुविधानुसार किसी भी समय ऐसा कर सकते हैं. विश्वविद्यालय की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है. एएमयू में हर त्योहार हमेशा से अपने अनोखे अंदाज़ में मनाया जाता रहा है." उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन का उद्देश्य सौहार्द बनाए रखना और सभी छात्रों को अपने धार्मिक अधिकारों का सम्मानपूर्वक पालन करने की आज़ादी देना है.