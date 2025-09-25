'मुहम्मद यूनुस सरकार के तहत चुनाव नहीं चाहता...', BNP नेता का बड़ा बयान

Bangladesh News: बांग्लादेश नेशनल पार्टी (BNP) के निलंबित नेता फजलुर रहमान ने गुरुवार को कहा कि वह मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत देश में कोई चुनाव नहीं देखना चाहते. बांग्लादेश के प्रमुख बंगाली दैनिक 'जुगंटोर' से विशेष बातचीत में रहमान ने कहा, "मुझे 90 फीसद यकीन नहीं है कि फरवरी में चुनाव होंगे. हालांकि मेरी पार्टी ऐसा मानती है. मुझे नहीं लगता कि फरवरी में चुनाव होंगे और मैं नहीं चाहता कि यूनुस सरकार के तहत कोई चुनाव हो."

रहमान के मुताबिक, अगर फरवरी 2026 में चुनाव होते हैं, तो इसमें ढाका विश्वविद्यालय केंद्रीय छात्र संघ (डीयूसीएसयू) के छात्र चुनावों की तरह ही धांधली होगी. उन्होंने आरोप लगाया कि कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी के पक्ष में सब कुछ पासे के खेल की तरह तय किया गया है. उन्होंने दावा किया कि निर्वाचन अधिकारी जानते हैं कि पासा कैसे चलेगा, परिणाम क्या होगा और उन्होंने पहले ही पासा तय कर लिया है. उन्होंने कहा कि मैं यूनुस के शासन में कोई चुनाव नहीं चाहता. तीन महीने के लिए एक कार्यवाहक सरकार होगी. उस सरकार के शासन में निष्पक्ष चुनाव होंगे."

इस बीच, बांग्लादेश अगले साल होने वाले चुनाव से पहले बढ़ती अनिश्चितता और बढ़ते राजनीतिक संघर्ष का सामना कर रहा है. इस सप्ताह की शुरुआत में बीएनपी की स्थायी समिति की सदस्य सेलिमा रहमान ने आरोप लगाया कि देश के 1971 के मुक्ति संग्राम में पराजित समूह आनुपातिक प्रतिनिधित्व (पीआर) प्रणाली की मांग को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करके आगामी राष्ट्रीय चुनावों को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं.

उन्होंने जमात सहित कट्टरपंथी इस्लामी दलों पर देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए पीआर प्रणाली के नाम पर सड़कों पर उतरने का आरोप लगाया.

जमात की आलोचना करते हुए सेलिमा ने आगे कहा, "जमात- जिन्होंने कभी इस देश के लोगों की हत्या की, जिन्होंने पाकिस्तान का साथ देकर देश के साथ विश्वासघात किया, जिन्होंने रजाकारों और अल-बद्र की भूमिका निभाई, जिन्होंने महिलाओं के साथ बलात्कार किया और उन्हें कब्ज़ाकारी सेनाओं के हवाले कर दिया. आज भले ही वे अपनी बातों में पवित्र लगें, लेकिन वे अपनी पुरानी विचारधारा को नहीं भूले हैं."

बीएनपी नेता ने जमात पर बांग्लादेश की कड़ी मेहनत से अर्जित लोकतांत्रिक उपलब्धियों को कमज़ोर करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया, जो एक लंबे संघर्ष के बाद हासिल की गई थीं. जो पार्टियां पहले शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यूनुस के साथ मिलकर काम करती थीं, वे अब सुधार प्रस्तावों को लेकर आपस में भिड़ गई हैं.

इनपुट-आईएएनएस