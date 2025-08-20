क्या मुस्लिम नेतृत्व को खत्म करना चाहती है भाजपा सरकार; डरे हुए हैं मुस्लिम समाज के नेता?
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2889714
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

क्या मुस्लिम नेतृत्व को खत्म करना चाहती है भाजपा सरकार; डरे हुए हैं मुस्लिम समाज के नेता?

BJP Target Muslim Leadership: देश में आम मुसलमान से लेकर उनकी राजनीतिक लीडरशिप तक, हर स्तर पर डर और असुरक्षा साफ दिखाई दे रही है. खासकर बीजेपी सरकार के दौर में मुस्लिम नेताओं को टारगेट करने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे पिछले 10 सालों में मुस्लिम लीडरशिप को निशाना बनाया गया है. 

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Aug 20, 2025, 08:34 PM IST

Trending Photos

क्या मुस्लिम नेतृत्व को खत्म करना चाहती है भाजपा सरकार; डरे हुए हैं मुस्लिम समाज के नेता?

BJP Target Muslim Leadership: देश में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और नफरत लगतार बढ़ता जा रहा है. कभी-कभी मुस्लिम व्यापारियों का सामाजिक बहिष्कार भी किया जाता है, तो कभी निर्दोष मुसलमानों की गोमांस की अफवाह फैलाकर हत्या कर दी जाती है. मुसलमानों पर किसी भी तरह का आरोप लगते ही बिना केस-मुकदमा हुए, ट्रायल चलाये उसे सफाई का मौका दिए या उसका पक्ष जाने बिना मुसलमानों को मुजरिम मान लिया जाता है. मुस्लिम नाम सुनते ही भीड़ उत्तेजित हो जा रही है और मौके पर ही फैसला सुना रही है. मॉब लिंचिंग की कोशिश भी कर रही है.

हाल में ही उत्तराखंड में मुस्लिम ट्रक ड्राइवर की एक भीड़ ने मॉब लिंचिंग की कोशिश की, जबकि महाराष्ट्र के जालेगांव में भीड़ ने इसलिए हत्या कर दी, क्योंकि वह अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की से प्यार करता था. इन घटनाओं की वजह से जहां आम मुसलमानों में भय पनप रहा है, वहीं मुस्लिम नेताओं में भी डर का माहौल है. मुस्लिम नेता अपनी अवाम और कौम की समस्या उठाने और उसकी हिफाज़त करने के बजाये खुद डरे-सहमे फिर रहे हैं. अगर आप सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के सरकार से आंख में आखं डाल कर जनहित के मुद्दों पर सवाल पूछते, मुसलमानों के मुद्दे पर सरकार को घेरते और उनके तेवर और भाषा को छोड़ दें, तो देश के बाकी सभी मुस्लिम नेता इस वक़्त हाशिए पर दिखेंगे, जो खुद का वजूद बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

क्या वाकई डर और असुरक्षा के माहौल में हैं मुस्लिम नेतृत्व ? 
मुस्लिम नेताओं के बयानों से इस डर को आसानी से समझा जा सकता है. महाराष्ट्र के विधायक और सपा नेता अबू आजमी का बयान इसी डर और खौफ का सबूत है. अबू आज़मी ने एक दिन पहले कहा था, "मुसलमानों को जीने का हक नहीं दिया जा रहा. कभी उनकी दरगाह तोड़ी जाती है, कभी मस्जिद पर हमला होता है, कभी भीड़ मुस्लिम युवक को पीट-पीटकर मार देती है. अगर मुल्क को मुसलमानों से इतनी ही तकलीफ है तो उन्हें ज़हर देकर खत्म कर दो."

यह भी पढ़ें:- अब्बास अंसारी को इलाहाबाद HC से मिली बड़ी राहत, विधायकी फिर से हुई बहाल

 

दरअसल, आम मुसलमान से लेकर उनकी राजनीतिक लीडरशिप तक, हर स्तर पर डर और असुरक्षा साफ दिखाई दे रही है. खासकर बीजेपी सरकार के दौर में मुस्लिम नेताओं को टारगेट करने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. वहीं, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया. हेट स्पीच मामले में मुस्लिम नेता अब्बास अंसारी को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी और उनकी विधायकी भी खत्म हो गई थी. 

अदालत के इस आदेश के बाद उनकी सदस्यता बहाल हो गई है. यह सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि संसद से लेकर विधानसभा और विधानपरिषद तक ऐसे कई दागी नेता मौजूद हैं, लेकिन अक्सर कार्रवाई का निशाना सिर्फ मुस्लिम नेताओं को ही बनाया जाता है. यह सिलसिला अल्पसंख्यक नेतृत्व में भय और असुरक्षा को और गहरा कर रहा है, जिससे लोकतंत्र की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. यहीं वजह है कि बड़े-बड़े मुस्लिम नेताओं में असुरक्षा का भाव पनप गया. 

fallback

योगी राज में मुस्लिम नेताओं को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू हुआ है. 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ इस सरकार के मुखिया बने, तब से एक-एक करके मुस्लिम नेतृत्व को खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं, जबकि दूसरा नेतृत्व स्थापित होता जा रहा है. यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के बाद जारी ADR (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) के रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 403 नए विधायकों में से 205 यानी 51 फीसद विधायकों के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. इनमें से 158 (39%) विधायक गंभीर मामलों जैसे हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध में मुल्जिम हैं. 

ADR के रिपोर्ट के मुताबिक, 5 विधायकों पर हत्या (आईपीसी 302), 29 पर हत्या के प्रयास (आईपीसी 307) और 6 पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं, जिनमें से 1 पर बलात्कार का मामला दर्ज है, लेकिन सज़ा सिर्फ़ मुस्लिम नेताओं को ही मिली है. इसका उदाहरण आज़म खान और कई अन्य नेता हैं. इन्हें ख़त्म करने के लिए छोटे-मोटे मामलों में सज़ा देकर जेल भेज दिया गया और इनकी विधायकी भी चली गई. मुस्लिम नेतृत्व को ख़त्म करने का सिलसिला आज़म खान से शुरू हुआ और अभी तक थमा नहीं है. बल्कि, यह सिलसिला देश के कई राज्यों में फैल चुका है. आजम खान को हेट स्पीच मामले में सजा हुई, लेकिन क्या भाजपा के किसी नेता के खिलाफ आजतक हेट स्पीच में कोई सजा होने का नजीर है? जवाब हमेशा नहीं होगा. जिस हेट स्पीच में आज़म खान को सजा हुई वहीँ हेट स्पीच भाजपा में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी योग्यता मानी और समझी जाती है.

आजम खान और परिवार के खिलाफ सरकार का एक्शन
उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान लंबे अरसे से जेल में हैं और उन पर जमीन कब्जाने, किताब चोरी, बकरी चोरी, भ्रष्टाचार, भड़काऊ भाषण और फर्जी दस्तावेजों से जुड़े कई मामलों में इल्जाम लगे हैं. साल 2022 में उन्हें एक मामले में दोषी ठहराया गया और उनकी विधायकी की सदस्यता रद्द कर दी गई. वहीं, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी इसलिए चली गई क्योंकि चुनाव लड़ने के समय वह न्यूनतम आयु 25 साल की अर्हता पूरी नहीं करते थे. 

16 दिसंबर 2019 को अब्दुल्लाह आजम की विधायकी रद्द कर दी गई थी. इसके बाद अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली और वह 2022 के चुनाव में दोबारा विधायक चुने गए, लेकिन मुरादाबाद की विशेष अदालत ने 15 साल पुराने एक मामले में अब्दुल्ला को दो साल की सजा सुनाई और 13 फरवरी 2023 को अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई. इतना ही नहीं, उनकी पत्नी तंजीम फातिम रामपुर उपचुनाव 2019 में विधायक चुनी गईं लेकिन एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 10 मार्च 2022 को उनकी विधायक सदस्यता रद्द कर दी गई. 

राजनीतिक जानकार शम्स सिद्दीकी का मानना है कि आज़म ख़ान मुस्लिम राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं और यही वजह है कि उन्हें लगातार टारगेट किया गया. अदालतों से राहत मिलने के बावजूद उनके खिलाफ नए-नए मामले सामने आते रहे. आज़म ख़ान का मामला इस बात की मिसाल है कि भारतीय राजनीति में बड़े नेताओं को कानूनी जाल और राजनीतिक प्रतिशोध के जरिए कमजोर करने की कोशिशें किस हद तक जाती हैं. इस तरह से यूपी की राजनीति में आज़म ख़ान और उनके परिवार को हाशिये पर धकेल दिया गया.

मुख्तार अंसारी परिवार को हाशिए पर धकेलने की कोशिश
उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों की कमी नहीं है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक बाहुबली हैं, लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि योगी सरकार में मुस्लिम नेतृत्व को चुन-चुन कर खत्म करने की साजिश रची गई और एक सोची-समझी साजिश के तहत मुख्तार अंसारी और उनके परिवार पर कार्रवाई की गई. सबसे पहले मुख्तार अंसारी पर कानून का शिकंजा कसा गया और परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया. गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी को मई 2023 में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और कोर्ट ने उन्हें 4 साल कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. 

fallback

यह मामला 2005 में विधायक कृष्णानंद राय की हत्या और विश्व हिंदू परिषद नेता नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण से जुड़ा था. कोर्ट के फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी सांसद सदस्यता रद्द कर दी थी. हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया और अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता फिर से बहाल हो गई. इस फैसले से अफजाल अंसारी को बड़ी राजनीतिक राहत मिली. इसके बाद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा हुई और विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई. हालांकि आज कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है और फिर से अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल हो गई है.

इरफान सोलंकी
कानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2022 में आगजनी के मामले में समाजवादी पार्टी के सीसामऊ विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान और तीन अन्य को सात साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने तीन जून 2024 को सभी को दोषी करार दिया था. इसके बाद चार बार के विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था. इरफान फिलहाल जेल में हैं. उनकी गैरमौजूदगी में उनकी पत्नी ने सपा से उपचुनाव लड़ा और जीतकर विधायक बनीं. इरफान सोलंकी ने सपा के टिकट पर 2022 का विधानसभा चुनाव जीता, लेकिन सजा मिलने से उनके राजनीतिक सफर को बड़ा झटका लगा. यह मामला यूपी की राजनीति में काफी चर्चा में रहा था.

नाहिद हसन
15 जनवरी को कैराना पुलिस ने सपा विधायक नाहिद हसन को गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में गिरफ्तार किया था. वह साढ़े दस महीने से ज़्यादा समय तक जेल में रहे. नाहिद हसन को मुज़फ़्फ़रनगर जेल से चित्रकूट ज़िला जेल में ट्रांसफर किया गया था. जेल में रहते हुए नाहिद हसन को डर था कि क्षेत्र में उसकी पकड़ कमजोर हो जाएगी. इसलिए उन्होंने इकरा हसन को अपना रक्षक बनाकर आगे किया और कैराना में अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी. नतीजा यह हुआ कि आज इकरा हसन सपा के टिकट पर कैराना लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई हैं. नाहिद हसन पश्चिमी यूपी की राजनीति में एक मज़बूत मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं. उन पर दर्ज मुकदमों को लेकर अक्सर सियासत गरमा जाती है.

अतीक अहमद
2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार के सत्ता में आने के बाद माफिया-राजनेता अतीक अहमद पर शिकंजा कसना शुरू हुआ. अतीक पहले से ही कई आपराधिक मामलों में आरोपी था, लेकिन 2017 के बाद उस पर शिकंजा कसना तेज हो गया. उसकी कई संपत्तियां जब्त की गईं, गैंगस्टर एक्ट और एनएसए जैसे कड़े कानून लगाए गए. 2019 में अतीक को अपहरण और मारपीट के एक मामले में गुजरात की साबरमती जेल भेज दिया गया. इसके बाद उसके खिलाफ कई मामलों की अदालत में तेजी से सुनवाई हुई. 2023 में उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक और उसके परिवार पर दबाव और बढ़ गया. इसी बीच प्रयागराज में पुलिस हिरासत में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई. 2017 के बाद से अतीक का राजनीतिक और आपराधिक साम्राज्य लगातार कमजोर होता जा रहा है.

झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम
झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को टेंडर आवंटन में कमीशनखोरी के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था. आरोप था कि ग्रामीण विकास विभाग में ठेकों की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी और करोड़ों रुपये कमीशन के तौर पर वसूले गए थे. ईडी की छापेमारी के दौरान उनके निजी सचिव के नौकर के घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी. ईडी ने दावा किया कि जांच के दौरान लेन-देन से जुड़े कई अहम दस्तावेज और सबूत भी मिले. ईडी ने इसे धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपराध मानते हुए कार्रवाई की. ईडी का कहना था कि पूरे घोटाले में आलमगीर आलम की सीधी भूमिका थी और वह ठेके दिलाने के बदले अवैध कमीशन लेता था. वह फिलहाल जेल में है. वहीं, आलमगीर के समर्थकों का मनाना है कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है.

सिवान के मोहम्मद शहाबुद्दीन
बिहार के पूर्व सांसद और बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन 2014 के बाद धीरे-धीरे राजनीतिक हाशिये पर चले गए. एक समय सीवान में उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उन्हें अजेय माना जाता था, लेकिन 2000 के दशक के बाद उनके खिलाफ बढ़ते आपराधिक मामलों और अदालतों के फैसलों ने उनकी राजनीतिक जमीन कमजोर कर दी. 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जिससे उनका राजनीतिक दायरा और सीमित हो गया. आरजेडी से जुड़े होने के बावजूद पार्टी ने भी उनसे दूरी बना ली. मोहम्मद शहाबुद्दीन की 1 मई 2021 को तिहाड़ जेल में मौत हो गई. वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे और कोरोना संक्रमण से संक्रमित थे. उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई. हालांकि उनके समर्थकों का आज भी मानना है कि बीजेपी सरकार ने राजनीतिक साजिश के तहत शहाबुद्दीन को रास्ते से हटाया था. 

fallback

एनसीपी नेता नवाब मलिक  
एनसीपी नेता नवाब मलिक महाराष्ट्र के कद्दावर नेता हैं. शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस में फंसने के बाद उन्होंने तत्कालीन ATS अधिकारी समीर वानखेड़े को ही इस पूरे मामले में आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ मोर्च खोल दिया था. बाद में  नवाब मलिक को ही मनी लौंड्रिंग और दाऊद इब्राहिम गैंग से सम्बन्ध रखने के आरोप में जेल में बंद कर दिया गया. मलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में फरवरी 2022 से कैद में थे. उन्हें 17 महीन बाद बेल मिली है. नवाब ने कहा, उन्हें मुस्लिम होने की सजा मिल रही है, दाऊद इब्राहिम गैंग से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है. ऐसा माना गया कि  नवाब मलिक पर कार्रवाई दूसरे नेताओं के लिए एक सबक थी.  

ऐसा नहीं है कि जिन मुस्लिम नेताओं को आरोपी बनाया गया है, वो सभी कोई संत आदमी हैं. ये एक हार्ड फैक्ट है कि भारत जैसे देश में कोई शरीफ और ईमानदार आदमी नेता नहीं बन सकता है.. नेता बनने में साम-दाम- दंड और भेद एक ज़रूरी नीति है, जो इसका पालन नहीं करेगा, वो नेतागिरी में पिछड़ जाएगा.. देश की संसद और राज्यों के विधानमंडलों में दागी नेताओं की मौजूदगी की लंबी फहरिश्त है. लेकिन कानून के शासन और भ्रष्टाचार के नाम पर सिर्फ मुस्लिम नेता ही निशाना बनते हैं. 

यूपी और बिहार में बाहूबलियों का बर्चस्व
उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में बाहुबलियों की मौजूदगी हमेशा से चर्चा का विषय रही है. खासकर यूपी में तो कई ऐसे नाम हैं, जिनकी पहचान राजनीति से ज़्यादा उनके अपराध और दबदबे से जुड़ी है. पूर्वांचल में बृजेश सिंह का नाम सबसे चर्चित बाहुबलियों में गिना जाता है. अपराध, सत्ता, जेल और राजनीतिक रसूख का पूरा खेल उनके जीवन में दिखाई देता है. बृजेश सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से एमएलसी हैं और साल 2022 में  ब्रजेश सिंह को जमानत मिली थी और वह जेल से बाहर हैं.

धनंजय सिंह और राजा भैया का बर्चस्व
जौनपुर में धनंजय सिंह का रुतबा ऐसा था कि लोग उन्हें 'रॉबिनहुड' के नाम से पहचानते थे. उन पर अपराध और विवादों के कई आरोप लगे, लेकिन जनता के बीच उनकी छवि अलग ही रही. इसी तरह प्रतापगढ़ के राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह का खौफ आज भी चर्चा में है. कहा जाता है कि कुंडा की सीमा जहां से शुरू होती है, वहीं से सरकार का प्रभाव खत्म हो जाता है. वहीं, गोरखपुर के हरिश्चंद्र तिवारी को यूपी की राजनीति में अपराधीकरण की शुरुआत करने वाला माना जाता है. उनके समर्थक खुलेआम गोलीबारी और खून-खराबे की धमकियां देते थे. चुनाव हारने के बाद उन्होंने राजनीति की विरासत अपने बेटे विनय शंकर तिवारी को सौंप दी. लेकिन कभी इनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है. 

ऐसे में सवाल करने वाले तो सवाल उठाएंगे ही कि क्या भाजपा शासित राज्यों में जान-बूझकर मुस्लिम नेतृत्व को ठिकाने लगाया जा रहा है? उसे आगे बढ़ने से रोका जा रहा है. JNU के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार और उमर खालिद दोनों के खिलाफ देशद्रोह के चार्ज लगे थे. इस मामले में कन्हैया कुमार को बेल मिल गई वो अब कांग्रेस के नेता हैं. पार्टी ने दिल्ली से उन्हें लोकसभा का टिकट भी दिया था. लेकिन उमर खालिद को आजतक कोर्ट ने बेल तक नहीं दिया. JNU के ही शोधार्थी शर्जील इमाम 5 सालों से जेल में बंद है, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिल रही है. 

fallback

विपक्ष और मुसलमानों की माने तो बीजेपी खुद पार्टी के अंदर भी मुस्लिम नेतृत्व को बर्दाश्त नहीं कर पाती है. पार्टी लोक सभा या राज्यों के विधान सभा चुनावों में किसी भी मुस्लिम उमीदवार को टिकट नहीं देती है. पार्टी के अन्दर मुख्तार अब्बास नकवी और शाह्नावाज़ हुसैन जैसे जो पुराने समर्पित नेता थे, उसे भी पार्टी ने साइड कर दिया है. उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी भाजपा की दुनिया के एकमात्र मंत्री हैं, जो विधान परिषद् के सदस्य है. लेकिन सवाल तो उठेगा कि आखिर दानिश अंसारी अकेले पार्टी के मुस्लिम नेतृत्व के प्रति उदासीनता और परहेज का कितना बचाव करेंगे?

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

BJP Target Muslim LeadershipMuslim leadership in IndiaMuslim LeadershipMuslim Leadership Target

Trending news

BJP Target Muslim Leadership
क्या मुस्लिम नेतृत्व को खत्म करना चाहती है BJP सरकार; डरा हुआ है मुस्लिम समाज?
UP News
शाहजहांपुर के जलालाबाद का बदला नाम, अब कहलाएगा परशुरामपुरी; MHA ने दी मंजूरी
Osama Saheb
पिता की विरासत संभालेंगे ओसामा, रघुनाथपुर से मिली चुनावी हरी झंडी
Malaysia news
जुमे की नमाज छोड़ी तो जाना होगा जेल; इस मुस्लिम देश ने लिया बड़ा फैसला
Prophet Muhammad
पैगंबर मोहम्मद (स.) और बीवी खदीजा के बाद किस तीसरे शख्स ने अपनाया था इस्लाम?
Abbas Ansari
अब्बास अंसारी को इलाहाबाद HC से मिली बड़ी राहत, विधायकी फिर से हुई बहाल
Bihar News
चुनाव के पहले बिहार में बात-बात पर कौन उकसा रहा हिन्दू-मुसलमान को; साजिश या इत्तेफाक
mp news
MP News: कांग्रेस नेता अनवर की बेटी को मिली जमानत, लव जिहाद का था मामला
Uttar Pradesh news
आला हजरत के उर्स के जुलूस में कौन लगा गया ' सर तन से जुदा' के नारे ?
AMU
AMU में अब भी क्यों जारी है भूख हड़ताल? छात्र नेता अस्पताल में भर्ती
;